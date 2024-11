Lechería hoy

La leche en polvo se acerca a los U$S 4.000 por tonelada en FONTERRA

La subasta 65 de Global Dairy Trade (GDT) Pulse volvió a mostrar un nuevo incremento (el tercero consecutivo) en el precio promedio de las dos leches en polvo, ofertadas únicamente por FONTERRA. En la subasta de este martes 12 de noviembre, se comercializaron 2.250 toneladas, 2,3% más que lo colocado en la venta anterior (51 toneladas). De LPE se comercializaron 1.250 toneladas, un 2,3% más que la licitación anterior, en tanto que de LPD se comercializó 1.000 toneladas, un 2,4% más.

Leche en polvo entera

El precio promedio obtenido para la leche en polvo entera (LPE) fue de US$ 3.811 por tonelada, lo que representa una suba del 5,2% respecto a la licitación anterior del sistema Pulse (US$ 189). En tanto que, respecto a la primera venta Pulse de noviembre del año pasado, se observa un aumento del 27% sobre los US$ 3.001 de aquel momento.

En esta oportunidad se comercializó 1.111 toneladas de LPE regular a US$/ton 3.800, lo que marca una suba del 3,6% en el volumen comercializado y del 5,3% en el valor recibido frente a la venta anterior. Por su parte, de LPE instantánea se comercializaron 139 toneladas con un promedio de US$/ton 3.900, este volumen es un 7,3% inferior a las 150 toneladas de la subasta anterior, y el valor se ubicó un 5,3% sobre la venta previa.

Respecto a igual venta del año pasado, el valor de la leche en polvo entera instantánea se posiciona un 29% sobre los US$ 2.955 del pasado 14 de noviembre de 2023, mientras que la regular sube un 27,9%.

Leche en polvo descremada

De leche en polvo descremada se ofertó en esta oportunidad 1.000 toneladas, un 2,4% por más que en la última venta del sistema en octubre. El valor promedio alcanzado se posiciona en US$ 2.915 por tonelada, lo que implica una suba del 1,9%.

Respecto a la primera venta de noviembre del año pasado, del 14 de noviembre de 2023, el volumen ofertado es igual, mientras que el precio se ubica 12,8% sobre los US$ 2.585 registrados en aquella venta.

Las próximas ventas para el mes de noviembre están previstas para el martes 19, con la licitación tradicional N° 368. En el caso de GDT Pulse, queda una venta para el próximo martes 26 de noviembre.

FONTERRA elevó su proyección de precio de la leche al productor

La gigante neozelandesa FONTERRA elevó su proyección de precio de leche al productor de la mano de un aumento de los precios internacionales de los lácteos.

El precio medio tuvo un aumento de 50 centavos a NZ$ 9,50 por kilo de sólidos (aproximadamente US$ 5,66 por kilo).

El rango de pronóstico se acortó y pasó de NZ$ 8,25- NZ$ 9,75 (US$ 4,92 – US$ 5,81) a NZ$ 9,00 – NZ$10 (US$ 5,36 – US$ 5,96) por kilo de sólidos.

El director ejecutivo de FONTERRA, Miles Hurrell, dijo que la fuerte demanda de productos lácteos en China, África, Medio Oriente y el sudeste asiático ha ayudado a elevar los precios en las recientes subastas de Global Dairy Trade.

“De cara al futuro, seguiremos de cerca cualquier factor que pueda tener un impacto en la oferta y la demanda», comentó Hurrel. «Esto incluiría cualquier cambio significativo en el suministro de leche en Nueva Zelanda durante la segunda parte de la temporada, lo que podría ejercer presión sobre los precios mundiales de la leche».

Tambos registran su mayor endeudamiento desde enero de 2022

Las explotaciones lecheras registraron en setiembre su mayor nivel de endeudamiento con el sistema financiero desde enero de 2022. Así se desprende de los datos desagregados del BCU.

Los créditos totales sumaron US$ 219,2 millones, lo que representa una suba mensual de 1% y de 4% frente a un año atrás.

Se ha registrado un crecimiento importante de la morosidad, con créditos vencidos que pasaron de US$ 4,09 millones en setiembre de 2023 a US$ 6,3 millones en mismo mes de este año, es decir, un salto de 54%.

El endeudamiento total en el trimestre julio-setiembre promedió US$ 217,5 millones frente de US$ 211,4 millones en mismo periodo del año pasado, un incremento de 3%.

El promedio de los créditos vencidos fue de US$ 6,6 millones en ese lapso, frente a US$ 4,29 millones de julio-setiembre de 2023, trepando 54% interanual.

Brasil seguiría firme para las importaciones en 2025, según RABOBANK

RABOBANK elaboró ​​un estudio sobre las Perspectivas del Agronegocio Brasileño 2025. Según el informe, 2024 fue positivo para el sector en el país después de un 2023 de grandes desafíos. Los productores lácteos lograron mantener niveles adecuados de rentabilidad, con el precio de la leche en niveles relativamente altos durante todo el año y los costos de producción en niveles estables.

De cara a 2025, RABOBANK espera ligeros aumentos de los precios internacionales, continuando la tendencia mostrada en 2024. La oferta mundial está teniendo dificultades para iniciar un nuevo ciclo de expansión en la mayoría de las regiones e incluso muestra claros signos de agotamiento en China, que ha sido el principal contribuyente al crecimiento de la producción mundial en los últimos tres años.

Las regulaciones adicionales, la volatilidad climática y los costos laborales son algunos de los factores que restringen el avance del suministro internacional en regiones como Europa y Oceanía. Por otro lado, la demanda mundial tiende a permanecer estable en su conjunto en 2025; a pesar de las menores compras a China en 2024, un estímulo adicional debería nivelar el consumo el próximo año. Otras regiones importadoras, como el sudeste asiático, deberían respaldar las compras globales con crecimiento demográfico y económico.

Para Brasil, unos precios internacionales ligeramente más altos no deberían afectar significativamente el nivel de importaciones. El precio de la leche en Brasil tiende a permanecer entre los más caros del mundo, lo que mantiene competitivas las importaciones incluso con un tipo de cambio más depreciado.

Para la curva de precios al productor, parece probable que 2025 comience en un nivel alto, lo que limitará el espacio potencial para nuevos aumentos en la primera mitad del año (salvo que se produzca algún problema exógeno relevante). En el segundo semestre del año, puede haber caídas importantes, porque los altos márgenes para los productores en el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025 deberían estimular significativamente la producción, fortaleciendo la oferta.

En cuanto a la demanda local, cabe considerar que los precios de la leche y los productos lácteos se ubicarán en niveles ligeramente superiores en el primer trimestre de 2025, en comparación con los niveles de 2024, y los niveles comparativos de ventas serán elevados. Estos dos factores podrían conducir a un menor crecimiento nominal en el primer semestre de 2025, en comparación con 2024. (Fuente: OCLA en base a MilkPoint y Rabobank)