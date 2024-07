LECHERIA HOY

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

LPE-Leche en Polvo Entera cae 5,9% en la primera venta Pulse-FONTERRA de julio

La licitación 55 de Global Dairy Trade (GDT) Pulse, realizada el martes, registró una nueva caída en el precio de la leche en polvo entera (LPE), en tanto que la leche en polvo descremada (LPD) subió levemente.

En esta subasta se comercializaron 1.752 toneladas, 6,4% más que lo colocado en la venta anterior. De LPE se comercializaron 1.252 toneladas, 5,3% más que la licitación del pasado martes 25 de junio, en tanto que fueron 500 toneladas de LPD, un aumento de 42 toneladas.

El precio promedio obtenido para la leche en polvo entera (LPE) fue de US$ 3.183 por tonelada, lo que representa un descenso del 5,9% respecto a la licitación anterior del sistema Pulse (US$ 198 menos).

En la oportunidad se comercializó 1.000 toneladas de LPE regular a US$/ton 3.150, lo que marca una suba del 4,2% en el volumen comercializado y una baja 5,8% en el valor respecto a la venta anterior. En tanto que al comparar con la venta 27 del sistema, el pasado 11 de julio de 2023, se registra una suba del 5% en el valor promedio.

Por su parte, de LPE instantánea se comercializaron 252 toneladas con un promedio de US$/ton 3.315, este volumen subió un 10% respecto a la venta previa y el valor descendió un 6,1% en este caso.

Por otro lado, la vigésima segunda venta de leche en polvo descremada en el sistema Pulse registró aumentos tanto en el volumen como en el precio alcanzado. De este producto se ofertaron 500 toneladas, 9,2% más que en la última venta de junio. El promedio fue de US$ 2.550 por tonelada, registrando así una suba de US$ 10 respecto a la venta anterior.

Las próximas ventas de julio, serán el martes 16 de julio para la licitación tradicional de Global Dairy Trade, mientras que los días martes 23 y 30 de julio serán las ventas de Pulse que restan en el mes.

Importaciones de lácteos de Brasil volvieron a subir en junio, pero siguen debajo de un año atrás

Las importaciones de lácteos de Brasil volvieron a subir junio, pero no fue suficiente para superar a junio de 2023. El país norteño importó 177,9 millones de litros equivalentes de leche, un incremento mensual de 22%, según datos difundidos por la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX), publicados por Milkpoint. El volumen fue 13% inferior al registrado en junio de 2023.

Si se observa por productos, leche en polvo entera y descremada aumentaron un 31% y un 56% respectivamente. Otros productos de menor incidencia dentro de las importaciones disminuyeron durante el mes de junio, como los yogures, las leches modificadas y el grupo de otros productos lácteos.

¿Qué se espera hacia adelante?

Hasta ahora, los principales lácteos importados se mantienen más competitivos en precio que los productos locales, generando expectativas de que las importaciones se mantengan en niveles elevados en el corto plazo, valoró Milkpoint.

“Es relevante señalar que, a pesar de la caída en la producción de leche en Argentina y Uruguay en los últimos meses, ambos países ahora están entrando en su período de aumento de producción de leche, lo que implica un aumento progresivo en sus respectivas ventas”.

“En cuanto a los precios, es importante resaltar que Brasil todavía compra a precios superiores a los practicados en GDT para estos productos importados. Por lo tanto, una estrategia que pueden adoptar nuestros exportadores es considerar la reducción de precios como una medida para mantener la competitividad y seguir abasteciendo el mercado brasileño”, apuntó el análisis de Milkpoint.

Sigue el desplome de la producción lechera: remisión a CONAPROLE cayó 13% en junio.

En junio la remisión de leche a CONAPROLE fue de 109,3 millones de litros, una caída de 13,27% comparado con mismo mes del año pasado. En los últimos 12 meses móviles (julio 2023-junio2024) el descenso fue de 1,12%, dijo a Conexión Agropecuaria Alejandro Pérez Viazzi, vicepresidente de la cooperativa.

En el primer semestre la caída interanual fue de 4,3%. “En torno a US$ 15- US$ 18 millones de dólares menos que entraron en los bolsillos de los productores”, comentó el director de la cooperativa Daniel Laborde a 100% Mercados de radio Rural. Básicamente asociado a una menor productividad por vaca, en un otoño marcado por el exceso de lluvias. Desde la cooperativa se evalúan soluciones financieras a largo plazo, adelantó Laborde, sin entrar en detalles.

Desde el punto de vista comercial, la producción está colocada hasta mediados de octubre a valores por encima de las últimas referencias de GDT. “Eso nos permite garantizar a los productores que el precio de la leche que existe actualmente se va a mantener por lo menos hasta setiembre”, sostuvo Laborde.

La menor importación de China está impactando fuertemente en el mercado de lácteos. “Nosotros hemos exportado muy poquita cosa a China, supo ser el segundo principal mercado. Hoy no figura entre los 15 primeros”, dijo.

“En la medida que China no aparece en el mercado es que se dan estas caídas en los precios de la leche en polvo entera, descremada, los quesos, la manteca”. Y a su vez, lleva a que proveedores naturales de China salgan a buscar otros mercados y aumenten la competencia para Uruguay.

Brasil, aunque no ha mantenido los niveles del año pasado, sí ha defendido el precio de las exportaciones. Se han dado dificultades serias logísticas en el último tiempo, como largas esperas de 10-15 de camiones en la frontera, mencionó Laborde. “Si bien podemos entrar, las dificultades logísticas complica muchísimo la llegada de leche en polvo al mercado brasileño”, remarcó. El tipo de cambio, con un dólar a R$ 5,60 -5,70 también impacta en el mercado.

Exportaciones de lácteos descendieron 13% en junio

Las exportaciones de productos lácteos registraron un descenso del 13% en la facturación total en junio, de acuerdo con los datos analizados por el Instituto Nacional de la Leche (INALE). La facturación ascendió a US$ 60,6 millones (FOB) de ingresos al país.

A nivel producto, descendió la facturación de la leche en polvo entera (LPE) y quesos, mientras que subieron la leche en polvo descremada (LPD) y la manteca.

En el caso de la LPE, se exportaron 10.721 toneladas en el mes de junio, un 10% menos que el año pasado, con una facturación de US$ 38 millones que marcan un descenso del 17% interanual. El valor promedio de la tonelada se posicionó en US$ 3.549, 8% menos que en junio 2023.

La LPD sumó 1.997 toneladas, un 49% más de lo exportado en junio de 2023, con una facturación de US$ 5,8 millones, 21% más que el año pasado. Por su parte, el valor promedio de la tonelada se ubicó en US$ 2.881.

Los quesos, al igual que la manteca, sumaron US$ 5,2 millones de facturación. En total se exportaron 1.083 toneladas de quesos a US$ 4.770 de promedio por tonelada, mientras que la manteca sumó 899 toneladas a un promedio de US$ 5.762.

Según INALE, los principales destinos de últimos 12 meses fueron: Brasil, Argelia y México.