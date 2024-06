Las trampas de la tecnología

Cuando pensamos en seguridad, es imposible evitar pensar que estamos expuestos y hoy los avances tecnológicos muestran que cada vez somos más vulnerables. Quienes se dedican al rubro de la seguridad son cada vez más numerosos. Así, fueron apareciendo las alarmas, las rejas, los perros, etc. Pero nada alcanza; hoy una de las formas más atractivas de delito es la de los “ciberataques”, debido a que día a día se conocen nuevas formas de engaño. Las víctimas son, sobre todo, los ancianos, quienes ya se consideran fuera de posibilidades de aprender nuevas tecnologías y dominarlas.

No es cuestión de aprovechar la coyuntura para achacar el fracaso de estas políticas (de seguridad) a tal o cual gobierno, o tal o cual partido, porque todos han tenido oportunidad de conducir estas luchas y, uno tras otro, han fracasado.

A la prueba está de que uno de los mayores problemas funcionaba casi que en la propia oficina del Presidente de la República y usaba sus atribuciones. No pensamos que el propio presidente estuviera involucrado, pero al menos permitió, con la falta de controles o las facilidades del sistema que eligió y montó para gobernar, que esto ocurriera.

El narcotráfico maneja muchos millones de dólares y corrompe a quien se le antoja, por las buenas o por las malas. La prueba la tenemos en Salto, donde uno de los asesinatos más aberrantes de los últimos tiempos fue cometido por un oficial de policía que actuó como sicario.

En esto, solo el Estado puede dar una solución. De la misma forma en que se buscan soluciones para los desplazados que viven en los asentamientos y se les ofrecen soluciones a las que no acceden otros uruguayos, de esta misma forma debe atenderse la situación de los niños que viven en esos entornos.

Siempre sostuvimos que hay aspectos del hambre y la pobreza que no se recuperan, porque el daño que se produce a esas edades es irreparable. Vale decir que mientras esto no cambie, no podemos esperar grandes cambios.

Estamos en tiempos electorales y es ahora cuando se deben analizar y prestar atención a estos aspectos. No pretendemos influir en la decisión de los uruguayos, que este año elegirán nuevo gobierno, sino que solo nos sentiríamos felices de saber que se depositó confianza en líderes que han demostrado que, más allá de las palabras, quieren y buscan inteligentemente mejores condiciones de vida para todos los uruguayos.

La decisión es suya.

A.R.D.