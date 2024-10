La nueva Lista Inteligente de frutas y verduras de la UAM

El lunes se emitió por parte de la UAM la nueva lista de productos vegetales recomendados hasta el 14 de octubre, que se venden en la referida Central.

Para esta quincena los indicados al público por precio y calidad, son:

Verduras: alcauciles, espinacas, lechugas, remolachas, zanahorias, zapallo de tronco y zapallo kabuthia. En frutas: limones y naranjas.

La producción de frutillas presenta calidad superior en Rio Grande do Sul

Según EMATER-RS/ASCAR, el color y el sabor intensos son puntos destacados del fruto en el momento álgido de la cosecha

En Serra, Vale do Taquari y Noroeste de Rio Grande do Sul, la producción de frutillas en Rio Grande do Sul está en su pico, con calidad superior a la del año anterior. Según la Información Económica de EMATER-RS/ASCAR, la fruta tiene buena calidad en las regiones de Caxias do Sul, Feliz y Santa Rosa, con énfasis en su intenso color y sabor.

Según el documento, la cosecha en Serra se benefició de la mejora de las condiciones meteorológicas de las semanas anteriores, con predominio del sol y temperaturas agradables. En el feriado del Día del Gaucho, el día 20, numerosos turistas visitaron ciudades de la región, contribuyendo a la venta de grandes cantidades de la fruta. En Feliz, los productores destacan la calidad superior a las frutillas obtenidas en 2023. En Santa Rosa, la buena fructificación propició un aumento de la oferta.

La cebolla nacional es el destaque de la semana en el comercio mayorista de Brasil

São Paulo (10/02/2024) – Cada semana, la CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) elabora una lista de productos mayoristas con tendencia favorable, estable o desfavorable para la compra.

En cotización realizada el lunes 30 de setiembre, la cebolla nacional fue cotizada a R$ 2,08 ($u 18,00) por kilo mayorista del CEAGESP. Datos de la Sección de Economía y Desarrollo de la Empresa (SEDES) indican que, en las mismas fechas del año pasado, se cotizaba a R$ 2,11 ($u 18,99) por kilo. Por lo tanto, el producto presenta una reducción promedio anual del 1,4%. En la comparación mensual, la reducción promedio es del 27,3%.

Los arándanos dan color a octubre en el Mercado Central de Buenos Aires.

Comenzó octubre y las naves toman color con la llegada de los arándanos. Con sus tonos violetas, tiñen los pabellones con sus primeros ingresos al Mercado Central.

Este es el momento en el que la cosecha y la exportación de los arándanos se incrementan. Se trata del fruto de un grupo de arbustos enanos, productores de bayas comestibles. En el vecino país, se los conoce como arándanos, blueberry o mora azul.

Su aspecto es similar al de la uva, es muy pequeño, por lo que se lo suele cosechar a mano.

En Argentina se destinan cerca de 3500 hectáreas para su producción. Se cultivan, principalmente en Corrientes, Buenos Aires, Mar del Plata y Tucumán que llegan al Mercado Central de Buenos Aires. También importan producción de Chile. En promedio, llegan durante el año 475 toneladas, aproximadamente.

El mejor momento de los arándanos es durante los meses primaverales, fines de agosto, septiembre y octubre, disminuyendo su volumen durante noviembre y diciembre.

Los meses de invierno son los momentos donde escasea el ingreso de este producto. Entre las propiedades, se caracterizan por ser bajos en calorías, por poseer alto nivel de antioxidantes, ser fuente de vitamina C, E, fibra y potasio.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, a saber:

Lunes 30 de Setiembre del 2024: La operativa transcurrió con menor afluencia de público comprador y lentitud en las ventas en comparación con el inicio de la semana pasada, lo que responde a la proximidad del fin de mes y a los anuncios de mal tiempo para las próximas horas, según destacaron referentes comerciales del Centro Mayorista. Se verificaron descensos en los precios de referencia de frutilla, tomate redondo, acelga, cebolla de verdeo, ciboulette, rabanito, remolacha, rúcula, berenjena y arándano. Se registraron aumentos en los valores de brócoli, coliflor, morrón Verde, zapallito, pera William’s y, en menor medida, mandarinas de calidades superiores.

Informe Semanal de Precios e Ingresos a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.

Semana del 21 al 27 de Setiembre del 2024

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: se mantiene la abundancia en la oferta en este grupo de hortalizas. Continúan también registrándose sobrantes al final de las jornadas comerciales, especialmente en acelgas, espinacas y lechugas, sumándose esta semana productos como apio y nabo. Sin embargo, en cultivos como brócoli, coliflor y repollo, la oferta comenzó a disminuir debido a la floración, lo que afecta la calidad comercial. En perejil y puerro se observan problemas similares, con afinamiento de hojas y endurecimiento del centro a medida que comienza el desarrollo de la flor y la emisión de semillas. La oferta de remolacha, en cambio, empieza a aumentar, con una mejora en el calibre de las raíces y la coloración de las hojas. La oferta de alcauciles es abundante, con frecuencia en la plaza mayorista del tipo espina y porteño, al igual que espárragos, albahaca y ciboulette

Hortalizas secas: la oferta en este grupo empezó a cambiar, ya que muchas de estas hortalizas han alcanzado su máximo potencial de conservación, después de más de seis meses en guarda. Además, sufrieron los efectos de la alta humedad durante su crecimiento y cosecha, producto de las intensas lluvias al final del verano y en otoño, lo que ha deteriorado su calidad. Los boniatos muestran signos de rápido deterioro y los zapallos Kabutiá y calabacines exhiben pulpa deshidratada. La oferta de cebolla, proveniente del litoral norte aumentó considerablemente con partidas de reciente cosecha. Si bien estas cebollas presentan mayor cantidad de hojas secas y coloraciones más amarillentas en comparación con zafras anteriores, el cuello aún está verde y al cortarse genera heridas que afectan su conservación. Según productores del norte, la oferta aumentará la próxima semana, lo que presionará los precios a la baja. Actualmente, las cebollas de guarda de la zona sur y las importadas, de mejor calidad, siguen compitiendo.

EMILIO GANCEDO