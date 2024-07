La leche en polvo entera volvió a caer en la licitación de FONTERRA

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

La licitación 360 de la plataforma electrónica Global Dairy Trade (GDT) de este martes 16, segunda de julio, cerró con un leve repunte en el promedio general de los lácteos, pero con un nuevo descenso en ambas leches en polvo. El promedio registrado para todos los productos comercializados fue 0,4% superior a la venta anterior.

En esta oportunidad, el promedio ponderado para todos los lácteos, donde mayormente se comercializan productos de FONTERRA, cerró en US$ 3.837 por tonelada. El volumen comercializado en la jornada fue de 22.952 toneladas, 4,9% menos que en la venta anterior.

Leches en polvo

El valor promedio para la leche en polvo entera (LPE) fue de US$ 3.142 por tonelada en esta licitación y marcó una caída del 1,6% respecto a la venta anterior (-US$/ton 76). La oferta de este producto fue de 11.557 toneladas, 3% menos que en la licitación previa, siendo los oferentes Solarec y FONTERRA. Los contratos de LPE a futuro para el mes de octubre cerraron con una suba del 0,9%, mientras que el resto de los negocios entre agosto y diciembre cotizaron con bajas entre 4,5% (setiembre) y 1,7% (diciembre).

En el caso de FONTERRA los contratos para la LPE regular cerraron entre US$ 3.220 y US$ 3.045, la instantánea entre US$ 3.475 y US$ 3.300, en tanto que la UHT cotizó entre US$ 3.315 y US$ 3.150. Por su parte los contratos de agosto a octubre de Solarec para la LPE regular se ubicaron entre US$ 4.090 y US$ 4.145.

La leche en polvo descremada (LPD) cerró en US$ 2.566, US$ 20 menos por tonelada frente a la venta anterior. La oferta fue de 5.314 toneladas, 3% mayor que en la primera licitación del mes, siendo tres los oferentes: Arla, Solarec y FONTERRA.

Los contratos cerraron, al igual que la leche en polvo entera, con subas del 1% en octubre y con bajas en el resto de las posiciones entre agosto y enero del año próximo, siendo las mayores caídas registradas en los contratos más lejanos. En los negocios más cercanos, la baja fue del 1,0% y 1,4% para agosto y setiembre respectivamente, en tanto que los negocios a diciembre y enero cerraron con una caída del 2,8% y 1,4%.

Manteca y quesos

La manteca redujo su oferta en un 1%, proponiéndose 2.173 toneladas en esta oportunidad. Los oferentes fueron Solarec y FONTERRA. Este producto registró una suba del 0,8%, con un promedio que se posicionó en US$/ton 6.606 (US$ 60).

En este caso, los contratos de octubre, diciembre y enero registraron bajas en sus cotizaciones, entre el 1,1% y 0,2%. En tanto que los demás meses cerraron con contratos en alza, subiendo un 10,7% en los contratos de agosto. Para Solarec, los valores de la manteca sin sal se ubicaron en US$ 7.330 por tonelada para los tres meses (agosto-setiembre-octubre). Para Fonterra los valores fueron entre US$ 8.500 en los contratos de agosto y US$ 6.075 para enero en el caso de la manteca sin sal, mientras que para la manteca con sal no se registraron ventas.

En los quesos, el cheddar cerró en US$ 4.217 por tonelada, subiendo 6,2% en el promedio ponderado de GDT. El volumen ofertado únicamente por FONTERRA sumó 716 toneladas, 2% menos que en la primera venta del mes. Los contratos a futuro registraron subas que se ubican en 9% para los negocios de octubre y 5,3% en enero 2025.

Para el queso mozzarella, se ofertaron 22 toneladas en los contratos negociados para setiembre por parte de Solarec. Volumen significativamente inferior a las 100 toneladas de la licitación previa. El promedio fue de US$ 4.225 por tonelada, bajando 0,8%.

En agosto será el 10° Congreso Internacional de la Industria Láctea.

Se realizará bajo el lema “La capacitación como herramienta para enfrentar nuevos desafíos”.

Los días 8 y 9 de agosto, en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) se realizará el 10° Congreso Internacional de la Industria Láctea.

Este año el lema será “La capacitación como herramienta para enfrentar nuevos desafíos”, y se presenta como una “excelente oportunidad para divulgar e intercambiar conocimientos”, también “generar espacios y mecanismos que fomenten una interacción fluida entre sector productivo-industria, el sector social con enfoque en avance y competitividad”.

El programa buscará contemplar “todos los requerimientos actuales de la industrialización de productos lácteos, sin descuidar la eficiencia y las tendencias de alimentación”, explicó la Asociación Uruguaya de Técnicos en Lechería (AUTEL), organizadora del congreso.

Participarán oradores de reconocida trayectoria nacional e internacional, los que abordarán temáticas de actualidad e interés.

Gremiales lecheras se reunieron con el MGAP: se espera avanzar en nuevas medidas para el sector

Se acordó la conformación de un grupo de trabajo con representantes de los productores lecheros, la industria láctea, el MGAP, el BROU y el BCU en busca de generar algún instrumento financiero para los productores lecheros que remiten de más de 3.000 litros diarios, que quedaron por fuera de la asistencia aprobada en el Parlamento en mayo pasado.

Esto surgió en la reunión mantenida por las gremiales de productores lecheros el jueves pasado en Canelones con el ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ignacio Buffa.

“El problema existe y hay que buscarle solución antes de que sea un problema grave”, dijo a Conexión Agropecuaria Justino Zavala, directivo de la Agremiación de Tamberos de Canelones.

Zavala señalo a Tiempo de Cambio de radio Rural que es necesario encontrar soluciones que vayan más allá de la primavera. La pérdida de producción de los tambos más grandes está incidiendo en la fuerte caída de la remisión.

La asistencia a productores que remiten menos de 3.000 litros diarios fue “un gran aporte, pero no permite superar la situación”. Hay demoras en los pagos de esta asistencia, que está saliendo por franjas.

“El margen de alimentación que hoy tenemos por vaca por día es siete centavos menos que el que teníamos el año pasado”, remarco Zavala.

“Hoy estamos dando menos pasto que el año pasado”. “Las secuelas van a quedar y para que no pesen demasiado en las decisiones diarias hay que encontrar algún instrumento financiero”, sostuvo.