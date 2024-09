La intendencia presenta el trabajo de ordenamiento de la gestión para hacer funcionar la Central Hortícola del Norte.

Finaliza la consultoría por parte de los técnicos del LATU, con la entrega del documento correspondiente a la planificación del funcionamiento de la Central Hortícola del Norte. Consultamos a la economista Soledad Marazzano, directora de Desarrollo de la comuna, y este fue el dialogo a ese respecto.

El lunes en el Palacio Córdoba, tienen planificado un evento en referencia a la Central Hortícola del Norte (CHN). Que nos puede decir al respecto.

En realidad es la devolución, la entrega del trabajo final que ha venido realizando el LATU, de varios meses, con un financiamiento de INEFOP. Y, que la Gobernanza Provisoria de la CHN ha llevado adelante, contratando al LATU para que realice a través de técnicos, de profesionales, en instancias que se convocaba a público en general, productores, operadores, transportistas, todos relacionados al sector agrícola de nuestro departamento.

¿Cuál era el objeto de esa consultoría?

Era lograr tener un plan, una planificación, una forma de gestionar la CHN, visibilizada desde distintos aspectos, el funcionamiento, el horario, de apertura y de cierre, por ejemplo. La forma de gerenciar, desde el punto de vista de los transportistas en todo lo que tenía que ver con el ingreso, las mejores formas; todo el funcionamiento general de la CHN, viendo las problemáticas, viendo las fortalezas y debilidades; viendo oportunidades, de acuerdo a la locación del espacio, a la locación regional, a la distancia con otros mercados, a la posibilidad de mercados externos. Fue un trabajo de varias instancias donde se fue recabando información, se fue procesando; y, esa devolución se hará el próximo lunes.

Eso implica que la hoja de ruta de funcionamiento de la CHN está consolidada.

Se fue construyendo entre todos los actores que podían participar y que están involucrados.

Bueno, ¿ya no hay impedimento para que en cualquier momento empieza a funcionar?

Claro que no, claro que no. Esto al contrario, lo que hizo fue fortalecer y dejar pautas claras de funcionamiento; y, de reglamentaciones, también. Porque para estar todos aunados en esfuerzos en la forma de funcionar, lo mejor es tener reglamentos de funcionamiento. Y es eso lo que se ha querido lograr con este trabajo.

¿Esos documentos el lunes van a quedar a disponibilidad de las fuerzas vivas del departamento para el próximo funcionamiento de la CHN?

Así mismo, así mismo se pone la idea y se presenta este trabajo, porque es lo que va a quedar vigente, aprobado por todas las partes; y, sobre todo porque fue confeccionado por todas las partes.

Ahora lo que queda es responder la pregunta que se hace de todo el mundo, ¿Cuándo empieza?

Eso usted sabe que ha venido siendo un tema no solamente de discusión, sino también, considerando varios aspectos. Y, ahora, lo que estaría como para evaluar, es una cuestión de las fechas, del momento, de que esta zona, esta región, tiene producción como para ser comercializada. Estamos viendo cual es la zafralidad que tenemos para elegir el mejor momento. Ahora justamente, el miércoles, firme el acta que sugiere a la intendencia cual son las persianas que vamos a estar comprando, una inversión de casi nueve millones de pesos, para el cerramiento de los puestos dentro de la CHN. Se tiene previsto que se va a estar trabajando dos meses, para ese cerramiento. Y ahí quiere decir también que esto nos enlentece. A ver, ¿se podía haber abierto sin los cerramientos? sí. Ocurrieron otros aspectos de que tanto; llegando a un acuerdo, sabe lo que paso, entre la intendencia, el ministerio, el Salto Hortícola, teniendo en cuenta lo del decreto de la zona de exclusión, esto se postergo, la apertura se postergo. En el medio, se entiende, la intendencia decide la compra de las persianas, va a demorar un poco más. Pero bueno, si usted me pregunta que es lo quiero, quiero que se abra lo más pronto posible. Ahora hay algunos elementos que se van sumando, lo que nos hace pensar que este año no va a ser posible la apertura. Teniendo en cuenta la obra y teniendo en cuenta la zafralidad de la producción de Salto.

Si es con respecto a la zafralidad, es relativo. Salto se caracteriza sobre finales de primavera con la salida de una producción muy importante para el mercado interno de cebollas, por ejemplo. Y toda la iniciación de . . .

Si, pero no, justamente, estaríamos pensando que demoraríamos dos meses más para la obra, ya estamos hablando de noviembre. Y ahí, es cuando, aparte solamente con una comercialización de cebollas, no . . .

No, no, cite como ejemplo las cebollas, señora, pero también está la iniciación de los boniatos, los kabutia, los calabacines, todos de primor. Y más con lo que están pesando esos productos en la canasta familiar, cuando uno mira el listado semanal de los precios de la UAM.

Nosotros lo que hacemos en ese sentido, lo que hacemos es tener en cuenta lo que los productores mismos, los de Salto Hortícola mismo, manifiestan con respecto a cuándo es que conviene; y desde el punto de vista mismo de la naturaleza, de cuando tenemos más producción en el departamento para que el mercado tenga frutas y verduras para la venta.

¿O sea que son los mismos productores que señalan que no sería lo más apropiado inaugurar este año?

Son varios los elementos, son varios los elementos que se van sumando y que se tienen en consideración al momento de determinar cuál es el mejor momento. Si usted me pregunta a mí teniendo estos elementos, sería como algo poco responsable decir vamos a abrir; aunque se estén colocando las persianas. Si, bueno, pero estamos llegando a un momento que empieza a bajar la cantidad de producción que tenemos, consideremos eso también, pongámoslo dentro de la ecuación; y, encontremos un resultado que nos hace esperar un poquito más.

Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, a saber:

Jueves 12 de Setiembre del 2024: La jornada se caracterizó por una menor concurrencia de público comprador y de levante de mercadería en comparación con el inicio de la semana, según comentarios de informantes calificados. Con relación al último relevamiento, se verificaron aumentos de los precios de referencia de boniato tipo Criollo, cebolla Roja, ajíes catalanes, berenjena y mandarinas. Se registraron descensos considerables en los valores de morrón Rojo, zapallito, zucchini, acelga, albahaca, brócoli, cebolla de verdeo, coliflor, ciboulette, rúcula y frutilla. Como novedad se registro el ingreso de las primeras partidas de mandarina de la variedad Montenegrina.

