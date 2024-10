Jornada Académica del Centro de Estudiantes de Derecho sobre Plebiscitos de Octubre

Entrevistamos en el programa radial “Marcando la Diferencia” al secretario general del Centro de Estudiantes de Derecho, Cristian Luzardo, quien nos dijo:

“Se viene una actividad que se llevará a cabo mañana. Vamos a realizar una jornada académica en el Aula Magna, organizada por el Centro de Estudiantes de Derecho. Esta jornada tratará sobre los dos plebiscitos que se votarán el 27 de octubre en las elecciones nacionales, relacionados con los allanamientos nocturnos y la reforma jubilatoria.

Hasta ahora, a nivel nacional, mediático y en redes sociales, no se ha iniciado ningún debate sobre estos temas. No se ha comunicado información clara por parte de los creadores de ambas reformas. Aunque los impulsores de estas propuestas lo promueven con el ‘votalo, votalo y votalo’, no hay información suficiente sobre lo que implican estas reformas. Nosotros, al ser estudiantes de Derecho, investigamos y comprendemos los alcances, pero no hay información clara para que la ciudadanía pueda decidir su postura.

Desde el Centro vimos la oportunidad de organizar esta jornada para abordar ambos temas. En principio, pensamos hacer una jornada solo sobre los allanamientos nocturnos y, más adelante, otra sobre la reforma de la seguridad social.”

“Tenemos profesores más que aptos para hablar de ambos temas y no le daremos un tinte político, sino un enfoque informativo, especialmente dirigido a los estudiantes.”

“Son dos reformas sumamente importantes que afectan a todos, jóvenes y mayores.”

“Decidimos: ‘Tenemos las herramientas, podemos ofrecer un enfoque informativo’. La idea es que sea una jornada abierta. Invitamos a todas las facultades, especialmente al CeRP, a magisterio y a cualquier facultad interesada, además del público en general.”

“El estudiante de Derecho debería ser quien más informado esté sobre estos temas. A muchos seguramente les preguntaron algún familiar o conocido: ‘¿Qué se vota?’, y no saben responder. Tal vez saben que se vota sobre los allanamientos nocturnos, pero no comprenden qué se modifica. No es que se implemente algo nuevo; se reforma lo existente. Lo mismo sucede con la reforma de la seguridad social.”

“Tendremos a tres profesores. Dos de ellos son docentes de Derecho Constitucional, la materia que abarca los dos temas que se piensan reformar. Si ambas propuestas superan el 50 % de los votos, la Constitución se modificará en lo que refiere a la edad jubilatoria y los allanamientos nocturnos. Además, contaremos con un profesor de Derecho Penal, que explicará cómo esta reforma afecta tanto al procedimiento policial como al Código Penal y la Constitución.”

Luzardo nos comentó que los tres profesores que expondrán serán Héctor Ferreira y Gabriel Duarte, docentes de Derecho Constitucional, quienes hablarán sobre la reforma de la seguridad social y la reforma jubilatoria. “Aunque darán un panorama general, ya que ambas reformas están vinculadas, su objetivo es reformar la Constitución.” Por otro lado, también expondrá Federico Piedrabuena, profesor de Derecho Penal, quien abordará el tema de los allanamientos nocturnos.

“Las jornadas no tienen costo, aunque el certificado de asistencia tiene un valor diferencial: para estudiantes socios del Centro cuesta $150; para no socios, $200; para el público en general, $300; y para profesionales del Derecho (abogados, jueces o fiscales), $500.”

“La actividad comienza a las 17:00 horas, con la entrega de acreditaciones a partir de las 16:00. La duración estimada es de una hora y media.”