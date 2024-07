Ignacio Gaite: el salteño fue uno de los ganadores en los Premios “Influencer Awards”

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

El joven salteño, Ignacio Gaite, fue galardonado con uno de los premios “Influencer Awards” en una ceremonia realizada en el Hotel Radisson de Montevideo organizada por Juan Herrera Producciones. Gaite, que ya despertaba curiosidad por crear cortometrajes a muy temprana edad en esa franja de la niñez mirando a la adolescencia. Aprovechó su ingenio más allá de lo precario, y fue encontrando sus espacios para despegar en un mundo al que pocos exploran en Salto, en Uruguay, pero que tiene una gran comunidad internacional. Su interés por avanzar en este campo generó desafíos después de sus primeros pasos en la Usina Salto con apenas 12 años. Ahora, desde otro lugar y con otro recorrido sus desafíos han crecido “Hace un año comencé con una especie de despegue con otras expectativas. En la mayoría de las creaciones siempre estaba detrás de las cámaras para otros creadores y decidí incluirme de otra manera en base a los trabajos que podía realizar en base a misterios por descubrir basado en situaciones reales. Para ello tuve que recorrer lugares, investigar y conocer gente del ambiente con la misma mirada como Guillermo Lockhart”.

Sus trabajos expuestos tenían un alcance de 50 mil seguidores, pero su búsqueda en el perfeccionamiento de sus materiales lo depositaron en otro lugar. “Poder generar en Uruguay y en el exterior me abrieron la posibilidad de que hoy tenga más de un millón de seguidores. Eso fue lo que me posicionó para que me consideraran para estar mencionado en la ceremonia que se hizo. Estaba previstos treinta premios y fue uno de los galardonados” dijo Gaite a EL PUEBLO quien contó con el apoyo de ciento treinta mil votos para alcanzar su distención por Herrera Producciones.

Gaite contó además que tener esta posibilidad le abrió otras puertas y relacionamientos en la propia ceremonia. “Conocer otras personas que trabajan en lo mismo abre puertas sin dudas ahí mismo en el evento, y el trabajo presentado me generaron propuestas de diferentes marcas. Conquistar otros públicos es uno de los objetivos y ojalá que esto suceda desde mi propia ciudad. Acá en Salto hay muchas historias para contar y es el segundo departamento con esta clase de historias a nivel país” añadió.

La velocidad con la que hoy ofrece la tecnología, también se trata de un punto de innovación en los trabajos de Gaite. “La idea es poder contar historias en poco tiempo. Es decir, cortos de un minuto o poco más. Hay que trabajar mucho para eso y procesar lo más atractivo en ese tiempo. Es decir, un consumo express Tengo previsto visitar la Isla de las Muñecas en México, y otros lugares en Uruguay de los que ya visité” relató el joven creador.

La base operativa de Gaite está en Salto y no pretende moverse de aquí, más allá de que los viajes a Montevideo aparecen más seguido por la demanda que ahora exige la tarea.

El premio entregado a Gaite es una distinción que se hace una vez al año en Uruguay, y en el área Entretenimiento, Herrera Producciones distinguió al joven salteño que mira a un horizonte lejano con sus historias en lugares de misterios para conocer, crear y contar en cortometrajes.