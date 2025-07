UDELAR, MIDES, Salud Pública, Salto Grande, organizaciones sociales, empresariales y sindicales se unen en una campaña de abrigo

- espacio publicitario -

“Hay un tejido social que está vivo y que está dispuesto a ayudar”

Este lunes al mediodía en la Sala del Consejo del CENUR Litoral Norte- Sede Salto de la Universidad de la República (UDELAR), se realizó una reunión acerca de la Campaña de Abrigo que estarán llevando adelante instituciones como la Asociación de Abogados de Salto, el Colegio Médico del Uruguay – Regional Norte, AFUTU, ADUR, AFFUR, CTM Delegación Uruguaya, Centro Comercial e Industrial de Salto, Sindicato Funcionarios del Hospital Regional Salto, UtMides (gremio de funcionarios del MIDES), SUNCA, RAP-ASSE, MSP Departamental Salto, Mesa Intercooperativa, DIGESA, Hospital Regional Salto – ASSE, Sindicato Médico de Salto, AFESS – FENAPES, Cooperativa de trabajo “A Tu Alcance”, de Asistentes Personales y Asociación de Profesionales de la Comunicación (APC).

- espacio publicitario -

En dicha reunión se pudo intercambiar opiniones acerca de la situación social que se vive en nuestra ciudad en el marco de la ola de frío, inundación y necesidades de alimentación. En la reunión también se decidió incorporar en esta campaña a la Liga Salteña de Fútbol de Juveniles, la Liga de Fútbol Femenino y diferentes clubes de fútbol, cómo también al SUNCA, quiénes vienen trabajando en el mismo sentido.

Se definió como objetivo de la campaña recolectar frazadas, colchones y ropa de abrigo en buen estado. El punto de concentración definido será la sede de la Universidad de la República (Rivera y Misiones). Luego lo donado será trasladado al MIDES para que sus equipos técnicos definan a quienes hacerlo llegar. Esta campaña se llevará adelante hasta el jueves 31 de julio.

EL PUEBLO dialogó con Juan Romero, Director de la sede Salto del CENUR Litoral Norte de la UDELAR, para interiorizarnos sobre esta campaña que dio inicio este lunes, adelantando que se convocó a una conferencia de prensa que se realizará este martes a la mañana en la sede universitaria.

– ¿Cómo se desarrolló esta idea y cómo se viene llevando adelante?

– Esto se desató muy rápido y para buena sorpresa, por lo menos mía, la semana pasada, creo que fue el miércoles, una cosa así, que desde la dirección de la sede le planteamos a los gremios universitarios cómo veían la posibilidad de llevar adelante una campaña de abrigo para recolectar frazadas, colchones y alimentos no perecederos para los inundados, la gente de la cárcel, la gente de la calle, el frío, etcétera. Porque habíamos tenido una reunión con Jorge Vaz Tourem, del MIDES, y nos había comentado de la situación que se está viviendo.

Concurrieron los gremios universitarios, le planteamos el tema y en 40 minutos nos pusimos de acuerdo en cómo desarrollar la campaña. Ya desde mañana la recepción de frazadas, alimentos no perecederos y colchones se realizarán en la portería, cuando uno entra a mano izquierda, la intendencia de la sede va a ser un espacio para recibir las donaciones y acopiar. Habíamos hablado ya con el MIDES de, o nosotros llevar o ellos van a buscar y que se encarguen de ver con sus equipos técnicos a quiénes distribuir.

Bueno, surgió la idea. Y una vez que nos pusimos de acuerdo con AFUR, con ADUR, con la Unidad de Extensión de nuestra sede, charlando nuevamente con Jorge (Vaz Tourem), le comenté que ya teníamos los afiches y que íbamos a llevar adelante esta campaña. Y ahí Jorge me sugiere hablar también con Gabriela González del Hospital, nos ponemos de acuerdo de poder invitar a otras organizaciones, y ya que la universidad había empezado la campaña, centralizar todo aquí. Y empezamos a invitar a distintas organizaciones para la reunión de hoy, el PIT CNT, el Centro Comercial, APC, la gente de las cooperativas, Sindicato Médico, la Iglesia Metodista, la Pastoral Social de la Iglesia Católica, para que veas que es muy amplia la convocatoria, debe haber no menos de 10 organizaciones, si no más, que nos confirmaron inmediatamente, para nuestra sorpresa, que quieren estar para juntarnos y ponernos de acuerdo de cómo vamos, cada uno, a convocar a su gente y llevar las cosas a la universidad, y en la medida que se vaya juntando, ir llevándolo al MIDES. La verdad que nos dejó muy contentos la recepción de la idea, porque nos demuestra que hay un tejido social que está vivo, que está sensible a estos temas, y que está dispuesto a ayudar. Cada uno es un eslabón y armamos así una cadena de solidaridad.

– En principio, la gente, más allá de estas organizaciones, que individualmente quiera colaborar con esta campaña de abrigo, puede hacer su donación directamente en la sede del CENUR, en Misiones y Rivera.

– Exactamente, sí. Un ciudadano, de forma individual, dice, “voy a llevar esta bolsa de ropa que tengo acá en mi casa, que no sé qué hacer, que es de abrigo, no ropa de verano”. La recibimos con mucho gusto, porque como mencioné, luego la gente del MIDES es la que se va a encargar de hacer la clasificación y llevarla a quienes lo necesiten de acuerdo a los relevamientos con los que cuentan.