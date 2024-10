«Geniol», Rubén Pintos Albornoz, un carnavalero que marcó una época. 

Hoy se cumple un año más de tu partida, día donde los recuerdos se hacen más presentes aún.

Geniol, quien hizo tanto por el carnaval, donde se notaba en cada nota, en cada entrevista esa emoción y esa pasión, por escribir, por contarle a la gente esas vivencias que para él marcaron un momento importante en su vida.

Geniol, del que «todo sea para bien», esa frase que decía tanto para vos y que te hacía distinto a los demás.

Quien me llevó por primera vez a un estudio de radio sin imaginar que iba a convertirse en la profesión que más amo y disfruto, a quien podía ver con los ojos brillosos de emoción cada vez que me leía una de sus notas escritas desde lo más profundo de su corazón.

Gracias por dejarme el legado de la radio, del diario y del carnaval, porque gracias a vos conocí esas tres pasiones tuyas que hoy puedo decir que son mías también.

Te veo en cada nota que escribo, te siento en cada canción que suena en la radio y ¿sabés una cosa?, hoy entiendo esa emoción que sentías, porque siento lo mismo cada vez que en carnaval comienza a concursar una murga.

Hoy, mirando al cielo, sólo me resta agradecerte por el legado que me has dejado. La radio, el carnaval, el diario, pasiones que vivo como las vivías vos.

Gracias Geniol, gracias abuelo, que «todo sea para bien».