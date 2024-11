Hoy última actividad antes de la veda

Frente Amplio realizará a partir de las 18 horas la “Caravana de la Esperanza”

Esta medianoche dará inicio la veda electoral, previo a ello, el Frente Amplio ha organizado

una gran movilización a través de una caravana que recorrerá gran parte de la ciudad y que

ha denominado “Caravana de la Esperanza”. Para conocer detalles de la misma así de cómo

se ha trabajado de cara a este balotaje, EL PUEBLO dialogó con Luis Alonso, Presidente de la

Mesa Política Departamental del Frente Amplio.

A pocas horas del inicio de la veda electoral, ¿qué balance se realiza como Frente Amplio

lo que ha sido esta campaña?

Ha sido una campaña que ha estado centrada en lugares específicos de la ciudad, sobre

todo en aquellos donde disputamos votos al Partido Colorado y a Cabildo Abierto, o

especialmente en la serie JCC a lo que es Identidad Soberana. Por lo tanto, ha sido una

campaña muy focalizada pero con mucha intensidad, sobre todo en el mano a mano con

una gran articulación en tres frentes, una articulación de barriadas centrales desde el Frente

Amplio, una articulación con los Comités de Base y otra con los sectores que nos ha

permitido en semana y media cubrir toda la ciudad con papeletas. Entonces, para nosotros

ha sido un trabajo muy intenso pero que al final de esta semana, vamos a tener

prácticamente toda la ciudad y el interior completo, donde se realizó una gira que terminó

en el día de ayer allá por Cerros de Vera. Y culminaremos horas antes de la veda con una

gran caravana de la esperanza, como decimos nosotros, que intenta subir el ánimo de la

militancia y de la ciudadanía, mostrando que la estructura del Frente Amplio está movilizada

y que culmina la campaña con una gran actividad.

A partir de las 18 horas nos concentraremos en lo que es el Destacamento de la Policía

Caminera por ruta 3, antes de llegar a la Manuel Oribe, que es de dónde arranca la

caravana, luego por Rodó hasta Apolón y de ahí hasta Camino del Éxodo donde culmina en

calle Maciel. Al finalizar la caravana tendremos un encuentro ciudadano con vecinos y

vecinas, junto a un gran saludo a la militancia junto a nuestros principales referentes del

Frente Amplio, entre ellos el Diputado reelecto, el Intendente de Salto, los principales

cabeza de lista de octubre. En definitiva, una fiesta frenteamplista que se da en el marco del

Comité de Base Cerro, donde los compañeros organizaron una celebración para que los

frenteamplistas podamos motivarnos y confraternizar previo a lo que va a ser el operativo

electoral este domingo, que para eso venimos trabajando. Sobre todo con lo que será el

despliegue de delegados, de la logística y de la alimentación de los mismos, que como en

toda elección se acumulan aquellos detalles que por mínimo que sean, son todos

importantes.

este domingo?

Primero que nada, el Frente Amplio propuso en toda la campaña un modelo de país que

contrasta con el modelo que viene llevando adelante el gobierno de Lacalle. Propusimos un

modelo de desarrollo con distribución de la riqueza y el crecimiento para todos y todas, y

enfrente tenemos otro modelo que se ha mostrado como concentrador de la riqueza y que

se ha gobernado para unos pocos, con un gran desmantelamiento y desarticulación del

Estado. Elegimos también acompañar una candidatura como la de Yamandú Orsi porque da

garantías, que demuestra gobernabilidad y sobre todo, un gobierno frenteamplista donde la

transparencia sea una de las principales banderas. Así que le pedimos a la ciudadanía que

vote a conciencia y a un candidato que brinda certezas y que ya tiene bajo la manga la

posibilidad de gobernar tranquilamente con un Senado con mayoría del Frente Amplio y con

una gran representación en la Cámara de Diputados, algo que termina siendo un plus, que

es una garantía para poder gobernar, algo que no puede asegurar Delgado, no porque el

Frente Amplio no le de gobernabilidad sino porque no han demostrado capacidad de

diálogo y de construcción colectiva en estos últimos 5 años, pero mucho menos en estas

últimas semanas de campaña de cara al balotaje. En cambio, lo que quedó a la vista de

todos es que quienes tenemos capacidad de diálogo es el Frente Amplio con la intención de

construir un gobierno entre todos y todas.

Y por último, un especial saludo y agradecimiento en mi condición de Presidente del Frente

Amplio a todos los militantes que han dejado todo en estos días, trabajando muchas horas

coordinando, articulando acciones en cada barrio y saliendo a las calles a hablar con las

vecinas y vecinos, y que este domingo seguirán en cada circuito defendiendo cada voto que

procure un cambio en este país bajo la Presidencia de Yamandú Orsi y con la compañera

Carolina Cosse en la Vicepresidencia del Uruguay.