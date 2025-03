Frente al desplante de la Mutual de jugadores

- espacio publicitario -

Carlos Bueno: el que sacó la cara por el fútbol del Interior

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) resolvió suspender la segunda fecha de la Segunda División Profesional porque tres de los escenarios fijados para este fin de semana “no reúnen las condiciones mínimas de seguridad”.

Los afectados fueron:

Escenario Partido Estadio Walter Martínez Cerruti de Bella Unión Artigas vs Albion Parque Maracaná Cerrito vs Rentistas Raúl Goyenola Tacuarembó vs Colón

Carlos Bueno, entrenador de Artigas, se mostró contrariado por la decisión:

“Desde AUF no nos comunicaron nada y la Mutual tampoco llamó a ningún dirigente del club para explicar o informar por qué no está habilitada la cancha, si cuando vinieron a inspeccionar dijeron que estaba todo bien”.

- espacio publicitario -

El recinto artiguense “es el mejor piso de la B, no entiendo cuál sería el riesgo al jugador, no entiendo por qué los ponen de escudos”, explicó sobre el argumento dado por la Mutual de que se ponía en riesgo la seguridad de los futbolistas.

“¿Los vestuarios son chicos? Y capaz que sí, pero no es un problema, el jugador de fútbol quiere cambiarse, calentar y jugar, no se van a quedar a vivir en un vestuario”, añadió en diálogo con Las voces del fútbol de radio El Espectador Deportes.

“No me cierran un montón de cosas. No hay una explicación de por qué no se juega”, dijo, y comentó:

“Los jugadores a veces son rehenes de la Mutual porque el tema económico en Uruguay es muy complicado. En el Zoom hablaron muchos jugadores y ninguno quiere parar. Todos quieren jugar”.



Razón de ser

«Sentado con tu traje vas y decís; andá y ve las cosas»

Carlos Bueno le dejó un mensaje claro a los dirigentes de la Mutual:

“Y vos, sentado con tu traje, vas y decís ‘suspendo porque me dijeron…’, amigo, levantá el orto y andá a Tacuarembó y Artigas a ver las cosas, y decidilo por lo que estás viendo”.

“Los jugadores tienen una cuota de culpa por dejarse manipular y manejar, o por el miedo de que es la Mutual, pero los entiendo porque el jugador uruguayo la pasa mal con el tema económico. Tienen mucha fuerza sobre los jugadores”, afirmó.

Igualmente, “la etapa no está suspendida porque la AUF no suspendió, los que están suspendiendo son los de la Mutual”.

“Algo raro hay. Le están haciendo un favor a algún club, algún presidente o a algún amigo, porque no se entiende por qué”, finalizó.

«La total ausencia de garantías»

La Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP) informó a través de un comunicado que no disputará la segunda fecha del torneo Competencia de Segunda División, “debido a la fijación de escenarios que no reúnen las condiciones mínimas de seguridad y a la total ausencia de garantías” para los jugadores.

Según lo expresado en la carta, la medida “se mantendrá hasta que la situación sea regularizada”.

Además, en el comunicado, la Mutual le pide a las autoridades a “tomar medidas concretas y urgentes para asegurar que la actividad profesional se desarrolle en escenarios adecuados y con las garantías necesarias para futbolistas y asistentes”.

Después del descalabro.

Peñarol promete volver



Un total de tres partidos, despuntan hoy sábado la sexta fecha del Campeonato Apertura de Primera División. Peñarol juega de visitante en Colonia y promete restaurar la imagen después del descalabro padecido en las últimas fechas. Entre mañana y el lunes, con todo el complemento.

SEXTA FECHA- SÁBADO 15 DE MARZO

Partido Escenario Hora Jueces Liverpool vs MC Torque Estadio Belvedere 17:00 Hernán Heras. Asistentes: Carlos Barreiro y Marcelo Alonso. Plaza Colonia vs Peñarol Estadio Prof. Suppici de Colonia 19:30 Andrés Matonte. Asistentes: Mathías Muniz y Sebastián Schroeder. Miramar Misiones vs Progreso Parque Palermo 21:45 Anahí Fernández. Asistentes: Andrés Nievas y Ernesto Hartwig.