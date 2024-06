Fred Smith: El Empresario que Salvó FedEx Apostando en Las Vegas

Fred Smith, el fundador de FedEx, se ha ganado un lugar en la historia empresarial no solo por su visión innovadora, sino también por sus arriesgadas decisiones que salvaron a su compañía de la bancarrota. La historia de Smith y FedEx es un ejemplo de cómo la determinación y la toma de riesgos pueden transformar una idea en una de las empresas de logística más grandes del mundo.

El Nacimiento de una Idea Revolucionaria

En la década de los 60, mientras estudiaba Economía en la Universidad de Yale, Fred Smith presentó un concepto revolucionario: una empresa que entregara correspondencia y pequeños paquetes de manera rápida utilizando aviones y vehículos automotores. Esta idea, aunque hoy parece común, fue recibida con escepticismo en su momento. De hecho, su profesor apenas le otorgó una calificación aprobatoria, argumentando que la idea necesitaba ser factible para merecer una mejor nota.

Sin desanimarse, Smith persistió. Tras cumplir dos misiones en Vietnam, en 1971, invirtió 4 millones de dólares de una herencia familiar y consiguió 80 millones adicionales de inversores y créditos para fundar Federal Express Corp (hoy conocida como FedEx). Con estos fondos, adquirió 14 aviones pequeños y varias camionetas.

Con una flota de casi 700 aviones, FedEx opera en 220 países y territorios en todo el planeta.

Las Primeras Dificultades

A pesar de un comienzo modesto con solo 186 paquetes el primer día de operación, FedEx comenzó a crecer rápidamente. Sin embargo, la guerra del Yom Kipur en 1973 provocó un aumento en los precios del petróleo, elevando los costos operativos y llevando a la empresa a perder casi un millón de dólares mensuales para mediados de 1974.

Frente a una inminente bancarrota y sin poder obtener más fondos de sus inversores, Smith tomó una decisión audaz: retiró los últimos 5.000 dólares de la empresa y los llevó a Las Vegas. Durante un fin de semana en los casinos, logró ganar 27.000 dólares, suficiente para mantener los aviones volando por una semana más.

Un Respiro y el Resurgimiento

El arriesgado movimiento de Smith llamó la atención de sus gerentes, incluido Roger Frock, quien luego documentó el incidente en su libro “Changing How the World Does Business: FedEx’s Incredible Journey to Success – The Inside Story”. Aunque la cantidad ganada era una fracción de lo que FedEx necesitaba, fue simbólicamente significativa y proporcionó un respiro crucial.

La idea de una empresa que utilizara aviones y vehículos para entregar, en cuestión de días, pequeños paquetes era muy revolucionaria en la década de los 70.

Pocos días después, FedEx consiguió 11 millones de dólares adicionales de sus inversores, permitiendo a la empresa seguir operando y eventualmente comenzar a generar ganancias en 1976.

Un Legado Controvertido

La historia de Smith y su apuesta en Las Vegas ha sido objeto de controversia. Mientras algunos expertos, como Katie Best de la London School of Economics, critican las prácticas de Smith por ser un ejemplo de malas decisiones empresariales, otros, como el economista Xinyu Hou de la Universidad de Cambridge, argumentan que su toma de riesgos fue beneficiosa para la empresa y sus stakeholders.

Reflexiones Finales

Fred Smith, quien dejó la dirección de FedEx a mediados de 2022, ha reconocido que algunas de sus acciones iniciales fueron controvertidas. Sin embargo, nunca ha mostrado arrepentimiento, defendiendo que a veces es necesario tomar decisiones audaces al inicio de una carrera empresarial.

Ante la amenaza de quiebra, Smith apostó los últimos fondos de FedEx en Las Vegas y así consiguió dinero para seguir operando unos días más.

La historia de Fred Smith y FedEx no solo destaca la importancia de la innovación y la persistencia, sino también cómo decisiones arriesgadas pueden cambiar el destino de una empresa. Aunque no es un modelo a seguir en términos de prácticas empresariales, su relato ofrece lecciones valiosas sobre la toma de riesgos y la resiliencia en el mundo de los negocios.