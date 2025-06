En Artigas y con agenda propia: el norte le habló al país y el gobierno escuchó

- espacio publicitario -

Diario El Pueblo fue el único medio salteño presente en el encuentro con el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, realizado en el Centro de Eventos Las Achiras de Artigas, donde los referentes del comercio fronterizo del norte estuvieron presentes.

Desde hace meses, los presidentes de los centros comerciales del norte vienen advirtiendo sobre el impacto de la diferencia de precios con Brasil. Lo dijeron con claridad en medios locales y nacionales, y hoy, frente a los jerarcas del MEF, OPP, ANDE y BROU, sostuvieron la misma línea con seriedad y datos en mano.

Guillermo Luzardo: coherencia y liderazgo

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Guillermo Luzardo, fue una de las voces más escuchadas del encuentro. Ya a fines de mayo había advertido que el comercio salteño percibe una baja de ventas en el primer cuatrimestre de 2025, y que el efecto Brasil no puede seguir siendo minimizado.

«El 47% de las empresas del sector comercio declaró haber vendido menos que en 2024. Y eso no es solo una cifra: es menos trabajo, menos dinamismo, menos futuro”, había dicho en medios radiales.

Este jueves lo reafirmó frente al gobierno nacional: es urgente proteger la actividad y el empleo en zonas de frontera, y eso se logra con medidas concretas y sostenidas.

Andrés Feris: firmeza desde Artigas

Andrés Feris, presidente del Centro Comercial e Industrial de Artigas, también sostuvo una línea clara: “La brecha de precios con Brasil supera el 77% y está generando una migración silenciosa del consumo. Eso erosiona el comercio y el tejido social”. Su intervención fue clave para que las autoridades comprendieran la profundidad del problema.

Feris no pidió parches. Pidió soluciones estructurales, y lo hizo con respeto y contundencia. Su figura viene creciendo como interlocutor técnico del norte comercial, y este jueves se consolidó como una voz de referencia para el diseño de políticas de frontera.

El gobierno anunció cinco medidas

El ministro Oddone reconoció la gravedad del problema y anunció un paquete de cinco medidas que apuntan directamente a aliviar el impacto de la frontera en comercios menores de 20 km del límite con Brasil:

Exoneración total del IVA y rebaja del 50% de la tasa básica para compras con débito o dinero electrónico.

Subsidio completo del costo de terminales POS.

Exoneración del IVA para servicios personales en la franja fronteriza.

Disminución del 50% en aportes patronales para micro y pequeñas empresas.

Ampliación de la rebaja del Imesi al gasoil para nuevos sectores.

El Pueblo, presente donde importa

Este diario no cubre desde el escritorio: estuvo en Artigas, acompañando a quienes defienden el desarrollo de Salto con trabajo y propuestas. Porque la defensa del comercio local no empieza ni termina en una reunión: es una tarea continua, que implica sostener el reclamo, buscar soluciones y visibilizar el esfuerzo de quienes no se resignan.

El mensaje fue claro: el norte tiene agenda propia. Y el gobierno escuchó.

