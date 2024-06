¿Florida no juega más en la Liga Salteña?

-La circulación del dato. Florida no jugaría este año en la Divisional “C” de la Liga Salteña de Fútbol. Solicitará no hacerlo por esta temporada, pero los nubarrones de futuro también amenazan. No es el único club de la “C” que tiene una compleja realidad. Hay quienes suponen que por lo menos cuatro clubes más tambalean y la continuidad es incierta.

EUROCOPA AYER: Turquía 2 República Checa 1, Georgia 2 Portugal 0, Eslovaquia 1 Rumania 1, Ucrania 0 Bélgica 0. En Octavos jugarán: Suiza-Italia, Alemania-Dinamarca, Francia-Bélgica, Portugal-Eslovenia, España-Georgia, Rumania-Holanda, Austria-Turquía, Inglaterra-Eslovaquia.