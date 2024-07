Ex Alcalde de Valentín cree que ganará juicio por daños y perjuicios y ya piensa en las elecciones de mayo

Cuando el domingo siguiente a las elecciones internas del 30 de junio, Horacio de Brum sostuvo en entrevista realizada por este diario que una de las claves para la buena votación que había tenido su lista (fue la más votada de las que apoyaron a Malaquina), había sido la militancia en el interior del departamento, se empezaron a entender mejor algunas cosas. Por ejemplo, que había sido muy importante la figura de Tabaré Leivas, un hombre de Pueblo Biassini, que fue Alcalde del Municipio de Valentín nada menos que 10 años consecutivos. Pero que luego su imagen se vio de pronto venida a menos por algunos problemas con la Justicia. Sin embargo, en este momento “Leivas estaría muy próximo a ganar un juicio muy importante por daños y perjuicios, contra la propia Suprema Corte de Justicia, capaz que en un caso sin antecedentes en Salto”, según se dijo desde fuentes cercanas al propio protagonista.

EL PUEBLO Pudo dialogar con él en estos días, y si bien explicó que no era conveniente realizar ciertas declaraciones hasta que no se expida la Justicia, ya que hay cosas que deben mantenerse en reserva por indicación de sus abogados, adelantó que el fallo saldría a luz alrededor del 10 de agosto y que todo indica que le sería favorable.

Se trata de un juicio por daños y perjuicios ya que si bien fue condenado (el 26 de abril de 2020) por tener un arma en su casa, hubo varios medios que (incluso exhibiendo su foto) sostuvieron que se trataba de una asociación para delinquir, delitos con caravanas de animales y demás, todo lo que Leivas estaría a punto de demostrar que era falso.

“FUI UN ALCALDE MUY SUFRIDO”

“Ahora estoy bien por cómo va marchando todo el caso en la Justicia, que fue injusta conmigo. Pero estuve mucho tiempo muy triste y descontento, igual que mi familia, todos nos vimos muy afectados, hasta dañados en nuestra salud por la forma en que nos afectó. Yo fui un Alcalde muy sufrido, a mí me judearon mucho por no ser de la misma línea del Intendente (Lima); incluso no llegaban recursos para este Municipio, no había nada…Sin embargo ahora las cosas están cambiando y el pueblo se está dando cuenta que me necesita de vuelta, el pueblo y los pueblos de esta jurisdicción y de otras donde yo también ayudaba mucho. Toda esa gente se está dando cuenta quién soy yo y me reclaman que vuelva a ser candidato…”, expresó.

QUIERE SER ALCALDE NUEVAMENTE

Fue momento de consultarle entonces, cómo ve la gestión del Municipio de Valentín actualmente y qué perspectivas de futuro tiene en lo personal. Ante ello respondió que no era su intención “hablar mal del Alcalde de ahora” (el frenteamplista Santiago Dalmao), pero que recibe “muchas quejas de los vecinos porque el Alcalde no atiende las necesidades del pueblo”, y agregó que si bien reconoce la compra de maquinaria, “todo está muy centralizado, se trabaja en los lugares que ellos quieren nomás, ahí cerca, pero no en toda la jurisdicción, o sea, lo veo muy centralizado al trabajo. Cuando yo era Alcalde era al revés, siempre tratamos de descentralizar los trabajos para llegar a todos lados, a los pueblos de la jurisdicción y a otros que quedan afuera, como Colonia Itapebí por ejemplo. A esta gestión actual, a este Municipio ahora yo lo veo muy chato en lo social”, dijo Leivas.

Cabe recordar asimismo, que en aquel momento en que Leivas recibe la condena judicial, se encontraba en pleno ejercicio del cargo de Alcalde. Tras ello, el Partido Colorado decide expulsarlo de sus filas. Pero ahora las cosas tendrían un notorio giro, ya que no solo se reintegraría a su partido sino que además, tiene un importante apoyo en diversas zonas rurales (demostrado en las recientes elecciones de hace un mes) y se perfila una vez más como candidato a Alcalde en mayo del próximo año. “Voy a ser candidato porque creo en Horacio de Brum y creo en Marcelo Malaquina para hacer un buen gobierno juntos”, concluyó.