Diputado Albernaz: “El liderazgo de Guido Manini Ríos salió fortalecido”

Dip. Rodrigo Albernaz

Cabildo Abierto

En la mañana del lunes 29 de julio, el Diputado Rodrigo Albernaz fue invitado al programa de canal 12 “Desayunos informales” para conversar sobre la Convención Nacional de Cabildo Abierto realizada el día anterior en el Club Welcome de Montevideo, y dijo: “El balance es muy positivo. Lo que se busca en los congresos es acordar previamente los distintos lineamientos para poder en ese día ser ejecutivos, poder darle el aval a la gestión anterior del ejecutivo del partido y la bienvenida al nuevo ejecutivo que va a llevar adelante la administración del partido por los próximos 5 años”. Sobre el desarrollo del congreso expresó: “Se presentó una opción distinta a la que presentó nuestro líder, fue considerada y terminó reducida en una pequeña minoría que no llegó al 30% de los congresistas. La fórmula propuesta por Guido Manini Ríos queda fortalecida y Lorena Quintana ganó con una amplia mayoría”. El legislador fue consultado sobre algunos incidentes publicados en la prensa nacional y dijo:”Exacerbar y agitar a tu gente para que termine en una acción como la que todos vimos,creo que es una actitud poco democrática porque perdés, estás en minoría y relinchás. Me hace acordar a mis niños cuando se pelean en mi casa. Todo se expuso a votación, y la votación no fue con un margen dudoso sino con una clara aprobación a lo planteado. Y a quienes quedaron en minoría les falta un poco de esa madurez democrática”. Y agregó: “Lo que sucedió en las internas ya pasó, y de ahora en adelante tenemos un solo plan de gobierno y un solo candidato a Presidente con su fórmula”. Con respecto al programa votado dijo:”Tuvimos la oportunidad de agregar distintos proyectos y propuestas técnicas al plan de gobierno y particularmente desde el grupo de “Salto primero” hicimos planteos puntuales como es el caso del Movimiento 30 de octubre de retirados, pensionistas y algunos policías, en un reclamo laboral económico. Y también el reclamo de los ex obreros de Salto Grande. Y están escritos en distintos párrafos del partido o sea que todos integramos el plan de gobierno”. Para finalizar Albernaz enfatizó:”El liderazgo de Guido Manini Ríos salió fortalecido, por la causa que él encarna: la renovación y el cambio”.

Sen. Guido Manini Ríos y Dip. Rodrigo Albernaz