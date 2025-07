HELADAS: las primeras pero muy severas

- espacio publicitario -

Las heladas de los últimos días provocaron graves daños en el sector hortifrutícola. Productores se reúnen de urgencia en la Comisión de Fomento para evaluar pérdidas que podrían superar las registradas en 2011. El siniestro, sin cobertura de seguros, deja a cientos de trabajadores en situación crítica.

Una vez más, el frío fue más que una postal de invierno. La helada no solo blanqueó los campos del litoral: también arrasó cultivos, arrinconó a las economías familiares y dejó al descubierto las vulnerabilidades estructurales de un sector que produce mucho, pero que parece siempre estar al borde.

Ayer ya se manejaban estimaciones alarmantes: las pérdidas podrían ser mayores a las sufridas en 2011, uno de los peores años que se recuerdan para el rubro. Lo más preocupante es que este siniestro no cuenta con cobertura de seguros, por lo que la carga cae de lleno sobre los hombros de quienes dependen del trabajo diario de la tierra.

- espacio publicitario -

Hablamos de productores, sí, pero también de cientos de trabajadores rurales que ven peligrar sus ingresos y su sustento. Familias enteras que dependen del corte, la clasificación, el empaque, el transporte. La cadena es mucho más amplia que lo que se ve en la góndola del supermercado.

La urgencia no es solo climática. Es política, económica y social. Porque si no hay seguro, si no hay fondo de emergencia, si no hay red de contención, lo que hay es desprotección. Y una desprotección que se repite cada vez que el clima aprieta, cada vez que se anuncia una helada, una seca, una tormenta. No se puede seguir dependiendo solo de la resistencia del productor.

Hace años que el sector hortifrutícola pide herramientas: seguros más accesibles, asistencia técnica real, créditos adecuados, infraestructura para mitigar el impacto climático. Las palabras han sobrado, pero las soluciones concretas siguen faltando.

El frío quemó más que las hojas: quemó ilusiones, dejó pérdidas y volvió a encender una alarma que nadie debería seguir ignorando.

Imágenes Miguel Moreira