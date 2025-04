El Ministro Fratti y lo que le dijeron de la Central Hortícola del Norte en Salto.

El jueves estuvo en Salto el ministro Fratti y presento su equipo de trabajo ministerial. Esa gira continuaba hacia Artigas, con su gente, para abordar las problemáticas regionales desde el territorio. Fue a la Central Hortícola con las autoridades municipales. Al fin del día, en una tenida con gremiales, productores y técnicos de la zonal del ministerio, en la sede de la Sociedad Fomento Rural Salto, dialogamos con el veterinario, productor agropecuario, legislador, expresidente del INAC y ahora Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Esto nos manifestó a nuestras consultas.

El tema es el siguiente, se plantean como necesidades urgentes una cantidad de aspectos de infraestructuras agropecuarias, como caminería vial, soporte técnico para los productores, aportes económicos y demás; especialmente en el sector ganadero. Pero concretamente en el sector granjero, lo que llama la atención, es que en agosto va a ser casi dos años que está terminada la Central Hortícola del Norte, ahí, y . . . no se inaugura

Claro, fue lo primero que hicimos cuando llegamos a Salto, ir a ver la Central Hortícola. Que sabíamos que estaba, pero nunca habíamos estado nosotros. Fuimos con todo el equipo y estuvimos con la gente de la intendencia. Luego fuimos a la sede de la intendencia a conversar, a ver en que estaban. Y bueno, aparentemente lo que está faltando es completar la gobernanza. Vamos a trabajar en eso. Y yo creo que hay que prepararse, si es que tenemos el concurso de los productores y de los operadores como para arrancar el año que viene, cuando viene la zafra más fuerte, a partir de marzo.

Eso es trágico, ¿sabe? Considerando que el sentir general del sector aquí, en Salto, es que es posible arrancar ya. Y en particular un departamento que esta con el 14, 15% de desocupados, donde los productores tiran mercadería, la tiran a la producción porque no tienen donde venderla. Y que es un ajuste; y, de neta competencia del ministerio, para arrancar. Lo cual se ve que en estos dos últimos años no fue objeto de atención por la administración pasada. La verdad, lamentable.

Sí, ¡pero para!, no es nuestra competencia, porque eso es un instituto público de derecho privado.

Según la ley sí, es competencia; y, única, del ministerio, a partir de la ley de creación de la misma; aunque aún no se conformaron legalmente los privados

No se entregaron a los privados. Sigue estando en lo público. Exactamente. Pero el problema es que llamaron a licitación y de todos los locales solo se adjudicaron 33.

Son 38.

Bueno, 33, 35, me dijeron 33, 37. Pero, como que solo con eso no estaría andando. Creo que el gobierno anterior no le puso cariño, poniendo a alguien del ministerio que ocupara el lugar que le asigna la ley. Que además, yo pienso, que hay que hacer algunos ajustes. Yo creo que ese emprendimiento sino lo hace funcionar la intendencia con gente de la intendencia, no va a marchar, porque no van a bancar los costos; eso es lo que yo pienso ¨a priori¨. Vamos a sacar los números para no hablar en falso. Lo que me dijeron fue eso. Esto marcha si la gente lleva los productos; por ahora hay una cantidad de productores, que ellos dicen que les conviene más vender en un galpón acá en el centro. Va a haber una legislación que se alargó hasta junio y tienen que salir del centro. Eso capaz que va a ayudar; y, veremos cómo marcha.

No nos pueden pedir a nosotros que en un mes que estamos en el ministerio hagamos marchar algo que hace dos años que está parado. Algún problema tiene que no ha marchado.

Capaz que es por desidia

Bueno, pero nosotros en un mes no lo podemos resolver

Sin dudas, tampoco es lo que se pretende.

Pero lo vamos a preparar para intercambiar, volver a hablar con los productores, con todos los estamentos del ministerio que tienen acá para conversar con la gente, a ver que tienen; o, cuál es el problema que no ocupan los lugares. Claro, no puede ser una cáscara vacía. Es un emprendimiento precioso, y no tienen un tercio de lo que necesitan para funcionar.

Sucede que Salto tiene un problema endémico en este sector productivo, los números de la UAM lo manifiestan claramente; de aquí se manda anualmente mercadería por 120 millones de dólares; y, se deja en Montevideo por concepto intermediación entre 25 y 30 millones de dólares.

Si, si, haber, . . .

Es un cráter socio-económico-financiero para el departamento, sin igual, tanto como lo fue la sangría del contrabando en el peor momento con Concordia.

Si, si, el comercio es una cosa compleja. Después tiene que haber una demanda. Yo las recorridas que he hecho, he estado en Artigas, por ejemplo, por ejemplo Bella Unión, que no quieren la Central, pero quieren ir a la UAM. ¿Cómo hago yo para convencerlos de que vengan acá? No los podemos obligar.

Hay un decir en las muchas enseñanzas comerciales de los viejos mercaderes del Mercado Modelo, que son dos peguntas que parecen antagónicas y se expresan juntas como una verdad, a este respecto, ¨¿las plazas hacen las casas?, o, ¿las casas hacen las plazas?¨ Después que tiene abierta la Central, vienen solos los contra, no van a dejar que se les lleven los clientes.

Bueno. Ojalá. Nosotros vamos a trabajar para abrirla. Lo que no podemos es, que nosotros resolvamos una cosa que esta parada hace dos años . . .

No, señor Ministro, no, eso está fuera de discusión.

Pero, vamos, lo primero es que tenemos que ubicar a alguien del ministerio, que esté dispuesto, que tenga las ganas y que tenga el compromiso y la capacidad, para liderar en lo que le corresponde al ministerio un proyecto de esta envergadura, que es un proyecto de importancia.

Son un excelente comienzo esos criterios

Bueno, haber, yo creo que cuando se construyó, seguramente todos, los actores tuvieron las mejores intenciones. ¿Qué paso que no marcho? Y, bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para que marche, pero no podemos decir que vamos a abrir en uno o dos meses, porque estaríamos vendiendo humo; y, creo . . . que hicieron bastante en el período pasado.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, a saber:

Jueves, 10 de Abril del 2025: La jornada se presentó con una alta afluencia de público comprador, aunque con un enlentecimiento en el levante de mercadería, debido a las precipitaciones y al descenso de las temperaturas registrados durante la semana. Según comentarios de informantes calificados, estas condiciones habrían afectado el dinamismo del mercado y las compras por parte del público minorista, observándose una merma en el movimiento en las calles. Con respecto al último relevamiento de precios se verificó el descenso en tomates, boniatos, berenjena, chauchas, zapallito, zucchini, rúcula, remolacha, lechugas, espinaca, acelga, brócoli, cebolla de Verdeo, choclo, perejil y cebolla Roja nacional. Por otro lado, se registraron aumentos en los precios de morrones, nabo, rabanito y limón. Como novedad se registró el ingreso de las primeras partidas de morrones del litoral Norte.