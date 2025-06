El futuro de los apoyos de DIGEGRA a los seguros hortifruticolas, el control natural de plagas; y, las habilitaciones de importaciones

- espacio publicitario -

Dialogamos con la Directora General de la Granja, Laura González, con respecto a las políticas de su Dirección General en estos temas del presente granjero local; y, determinantes para el sector productivo. Esto nos decía a nuestras consultas.

Ya comenzado el invierno, ¿cuál es el posicionamiento de la DIGEGRA con respecto a los seguros hortifrutícolas subsidiados para los pequeños y medianos productores hortifruticolas, beneficio que fue recortado en la administración anterior?

En ese sentido estamos haciendo un trabajo de sentar las bases para una discusión lo más honesta posible, respecto al tema los seguros. Ese tema viene arrastrándose desde hace tiempo. Pero por el sur, con el temporal del 17 de abril, se puso nuevamente en el tapete, la necesidad de discutirlo. Y lo que hemos hecho es, ya desde antes incluso de haber ocurrido este episodio, habíamos empezado a trabajar con los técnicos de la Dirección de la Granja en generar un informe de situación para ver en que estaba, o en que esta, cómo ha venido evolucionando la superficie asegurada, la toma de esos seguros y demás. Lo analizamos a nivel de la Junta Nacional de la Granja, también, ese informe, con apoyo de técnicos de OPIPA. Y, lo que estamos haciendo ahora, el lunes que viene recibimos a una delegación del Banco de Seguros en la Dirección, en la JUNAGRA, para intercambiar con los delegados de la JUNAGRA justamente; y, empezar a sentar las bases de una discusión, que como digo tiene que ser seria y honesta, por parte de todos los actores. Nuestra intención es hacer que la herramienta sea accesible a todo el sector, que sea obligatoria; y, que tenga una cobertura lo más amplia posible. De manera de poder estar liberados, digamos, en términos de tener que salir a brindar apoyos o decretos de emergencia en situaciones que cada vez se repiten más; y, que también son puntuales. Porque cada vez se regionalizan más, bajan más territorialmente, y eso a veces complica mucho la alternativa de brindar apoyos, cuando entendemos que tiene que ser una herramienta de uso universal.

- espacio publicitario -

Seguramente los interesados están más enfocados en reducir el uso del instrumento de la securitización como consecuencia de la bajada de los subsidios. Los más pequeños tenían una bonificación de hasta el 90% del valor de los seguros. ¿Eso, se volverá a repetir?

Yo no aventuraría respuestas a eso, porque como digo, quiero que sea una discusión honesta, pero que sea basada en datos. Para eso estamos trabajando también en el análisis de las pólizas, en los costos, actualizar los costos de producción, hay un equipo que está trabajando intensamente en eso. Creo que en base a tener información, información de calidad, vamos a poder llegar, ojala se pueda llegar a un apoyo de ese valor o que este . . . no quiero tirar una cifra porque después uno queda preso de lo que dice. Pero creo que lo que hay que hacer es que sea accesible a todos los extractos de producción. Y ese es el norte que nos va a orientar en ese trabajo.

- espacio publicitario -

Con respecto a la promoción del control natural de plagas, apoyados con fondos gubernamentales a través de DIGEGRA, ¿Cuál es la posición hoy?

Ya lo dije en otras oportunidades, nosotros entendemos que lo que es el manejo regional de plagas tanto hortícolas, como frutícolas, a esta altura es una política de estado. Sobre todo el frutícola es un programa que viene desde el año 2013, con cambios y demás, pero viene desde esa época, yo estaba como Directora Técnica en aquel entonces en DIGEGRA. El manejo regional hortícola también ya tiene sus años, 2018. Y entendemos que ese es el basamento para poder trabajar y seguir trabajando en sistemas más sostenibles. Y de lograr la inocuidad que pretendemos de los productos de la granja. Entonces por ese lado venimos aportando y sosteniendo esa política.

Por estos días el Ministro de Economía anuncio un conjunto de medidas de economía de frontera, para apoyar las economías locales; y, de resguardo económico frente al contrabando. ¿Qué criterios se están aplicando para otorgar permisos de importaciones de frutas y verduras?

Desde la Dirección de la Granja, en lo que nos compete en ese sentido, nosotros entendemos que estamos para la promoción y el desarrollo de la producción granjera. Ese es el criterio que nos orienta. Lo que hacemos es reforzar todos el sistema de monitoreo de siembra y de cosecha, trabajar codo a codo con la gremiales, sostener ese espacio de ida y vuelta de información, de saber cómo vienen los cultivos, que expectativas hay. Y, también, tener el vínculo con la UAM, para poder ver el tema de precios, entradas, calidades, etc.. Entonces en función de eso vamos resolviendo. Para poner un ejemplo, sucedió con el tomate y el morrón a principios de mayo, los dos rubros estaban con precios altos en la UAM. Y lo que hicimos fue a partir de los vínculos con el sector promover que nos dieran información de cómo venían los cultivos; y, lo que vimos, lo que manejamos con ellos, de repente faltaba una semana para que empezara a salir el tomate acá en el caso del sur, y el morrón del norte de Salto y Bella Unión. Y mantuvimos la decisión de no habilitar importaciones. Entendíamos que si el precio estaba al alza quien debía capturar ese precio era el productor nacional. Nos mantuvimos firmes en esa posición. Y lo que sucedió fue justamente eso, a la semana empezó a salir el tomate y el morrón, y los precios se fueron estabilizando. Y de hecho recibimos opiniones muy favorables con respecto a esa decisión. Incluso el representante del norte que está en la JUNAGRA, consta en actas, que felicito la decisión, diciendo que ¨hubiera sido un desastre si se hubiera habilitado el ingreso de mercadería¨. Me parece que es por ahí que hay que ir trabajando, en un vínculo directo con la información de las propias gremiales, que para eso las tenemos en JUNAGRA, y las Juntas de Desarrollo.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, U.A.M., a saber:

Jueves, 5 de Junio del 2025: La operativa comercial continúo mejorando en cuanto a colocación conforme avanza el nuevo mes, referentes presentan expectativas de mejora de la colocación sobre el fin de semana dado los anuncios de buenas condiciones atmosféricas para los siguientes días. Con respecto al último relevamiento de precios se registraron aumentos en los precios de choclo, morrón Rojo y Amarillo, pepino, tomate Cherry, zapallito, zucchini, berenjena, rabanito, apio hoja y lechuga de calidad superior. Por otro lado, se verificó el descenso en zanahotia y ajo de calidad superior.