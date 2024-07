El Edil Pablo Alves Menoni fue electo anoche como Presidente de la Junta Departamental de Salto

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

Con la presencia del Diputado Álvaro Lima, del Secretario General de la Intendencia de Salto Gustavo Chiriff, de la Cónsul Argentina en Salto Carola del Río, del Comandante en Jefe de la Brigada de Infantería N° 3 Coronel Alejandro Castillo, del Jefe del Batallón de Infantería N° 7 Coronel Alberto González, del Prefecto del Puerto de Salto Teniente de Navío Cristian Fagián, familiares e invitados especiales, los Ediles de la Junta Departamental procedieron anoche a elegir la nueva Mesa que presidirá los trabajos del legislativo local durante el presente año, siendo propuesto por su bancada y elegido como Presidente el Edil Pablo Alves Menoni.

HONRADO DE REPRESENTARLOS

Al inicio de la sesión de anoche, el Presidente saliente, el Edil Marcirio Pérez, se dirigió a los presentes. “Culmina un nuevo ciclo de este legislativo departamental. Como toda actividad humana, con luces y con sombras. Nosotros nos hemos encontrado honrados de representar a hombres y mujeres de nuestro Salto con calificada ética política, como lo son ustedes, nuestros Ediles departamentales”.

Tras enumerar algunos de los logros de su gestión, finalizó agradeciendo “el conocimiento de la función gubernamental que me ha brindado el señor Secretario Gustavo Chiriff. La presencia fraterna del señor Intendente Andrés Lima en todo momento que lo hemos requerido. A mi bancada, por el afecto recibido. A las bancadas del Partido Nacional y el Partido Colorado, gracias por la colaboración y el respeto brindado. A los señores funcionarios por el correcto desempeño en sus tareas y la amabilidad desplegada. A los señores asesores, Fabricio Figueroa, Álvaro da Cunda, quienes sin su permanente dedicación, amistad y su dinamismo, poco podríamos haber logrado en esta Junta. Una vez más, gracias por la deferencia recibida de todos ustedes”.

Tras la palabra del Presidente saliente, hicieron uso de la palabra los Ediles Carlos Rey (PC), Pablo Constenla (PN) y Elda Albarenque (FA) para saludar la gestión llevada a cabo por el año que culminó anoche. Posteriormente el Edil Ignacio Araujo en nombre de la bancada del FA propuso al Edil Pablo Alves Menoni a la Presidencia de la Junta Departamental. Por su parte, el Edil Constenla en nombre de las bancadas blanca y colorada en modo Coalición Republicana, según agregó posteriormente el Edil Rey, propuso para la Presidencia al Edil Facundo Marziotte. Tras las nominaciones, se procedió al voto nominal de los Ediles, resultando electo Pablo Alves por 16 votos contra 13 que recibió Marziotte.

ESPERO EL APOYO DE TODOS

No “pretendo que se me recuerde por el discurso que di hoy sino que se me recuerde si pude llevar a cabo lo que me propuse para este período que va a ser de suma importancia tanto la colaboración de ustedes como de todos los funcionarios y de la Mesa. Ojalá que se dé el período como lo tengo pensado, manteniendo sobre todo el respeto porque este es un año electoral donde se puede generar alguna rispidez”, comenzaron siendo las primeras palabras de Alves Menoni al asumir la Presidencia de la Junta Departamental de Salto.

“Otra de las aspiraciones que tengo, ya que es un año electoral, es que la Junta no deje de funcionar porque muchos de nosotros también nos vamos a dedicar a la campaña política y la Junta Departamental es la caja de resonancia del pueblo. Entonces, no podemos permitir que el pueblo no tenga donde llevar sus necesidades”.

“Para mí va a ser una gestión de puertas abiertas. Hoy dejo de ser Edil de mi bancada, mi silla va a quedar libre, voy a ser el Presidente de todos los Ediles, con quienes tengo una excelente relación, y por nombrar alguno nomás, Pablo Williams, Facundo (Marziotte), Pablo Constenla, (Carlos) Rey Castillo, la Tana, y muchos compañeros Ediles del Frente Amplio. También con los funcionarios, a quienes quiero pedir no que sean todos amigos pero éste es un lugar donde pasan la mayor cantidad de horas del día, y si lo hacen contentos, con ganas de venir a trabajar cumpliendo su función, van a poder llevar mejor su labor. Las puertas van a estar abiertas para ustedes también. No reniego de ser de la clase trabajadora, soy igual que ustedes, la Presidencia hoy es circunstancial”.

“Espero el apoyo de todos, si la gestión es buena, lo será para todo Salto”, culminando sus palabras agradeciendo a los presentes, en especial a sus padres, esposa e hijos que lo estaban acompañando en una noche especial.

VICEPRESIDENCIAS

Con los votos del Frente Amplio fueron electos como vicepresidentes las Ediles Elda Albarenque y Marlene Dornelles por haber obtenido 14 votos en 27 Ediles presentes. La oposición había propuesto a los Ediles Carmen Fusco y Pablo Williams, que tuvieron 13 votos cada uno.