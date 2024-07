Día del Carnicero: la importancia de su rol en la sociedad

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

En el Día del Carnicero, que se celebró este 14 de julio, la Unión de Vendedores de Carne (UVC) evaluó la importancia que tiene el rol del carnicero en la sociedad.

Para Hebert Falero, presidente de la UVC, lo que se busca es brindar confianza al cliente al asesorar y recomendar los mejores productos.

“Muchas veces esto no ocurre porque el cliente no tiene tiempo de ir por los comercios minoristas y entonces estamos perdiendo mercado por eso, pero en realidad cuando hay una fiesta o algo importante, el cliente viene a nosotros porque nos tiene confianza y creo que eso es lo que tenemos que mantener”, consideró Falero.

La gama de productos que pueden vender en las carnicerías es cada vez más vasta, gracias a las nuevas normativas, algo que atrae a los clientes. Asimismo, según contó el presidente de la UVC, los carniceros no solo venden los productos, sino que asesoran en la variedad de platos que pueden hacer con cada uno de los cortes.

“En la actualidad el rol del carnicero es ser un referente a la hora de cocinar y recomendar los cortes que están a mejores precios”, dijo Falero.

Contó que la pandemia hizo que las personas volvieran a comprar en las carnicerías de barrio, ya que tenían mayor tiempo para cocinar debido a que no se podía salir de los hogares.

En cambio, hoy, cuando las personas tienen menos tiempo para cocinar, las carnicerías de barrio buscan ofrecer un servicio más completo.

“Antiguamente, los clientes llevaban una nalga entera y una ama de casa tenía tiempo y hacía las milanesas, hacía un guiso, después el hueso se lo daba a los perros y tenía tiempo de elaborar la carne. Hoy ya viene a la carnicería de apuro porque tiene que irse a trabajar o porque no tiene tiempo, entonces nosotros le brindamos el bife cortado, se lo tiernizamos, le hacemos las milanesas y se las empanamos. Hemos mejorado, pero creo que tenemos que seguir mejorando”, expresó Falero, y agregó que tienen como objetivo elaborar más comidas para darle facilidades a los clientes.

Adelantó que lo que se viene en las carnicerías es comenzar a cocinar los productos para venderlos ya hechos.

“La idea es darle más comodidad al cliente y tenemos que empezar a pensar en agregar la cocción al producto que, en realidad, es lo que se viene. Actualmente son pocos los carniceros que hacen cocción y hay que ir pensando en nuevas opciones para ofrecer, ya que vamos a vender menos kilos de carne, porque pienso que la carne roja va a tener muchísimo valor en el mercado internacional y no va a ser tan popular acá, entonces nosotros tenemos que tratar de parecernos más a las carnicerías de Europa que le agregan mucho valor al producto”, sostuvo el presidente de la UVC.

En cuanto al oficio de carnicero, aseguró que es muy difícil y que se debe tener mucha experiencia.

“La carnicería no solo es vender carne, sino también saber administrar. Todos los días se recauda, pero si uno no entiende que esa plata no es de uno, sino que se debe usar para comprar más productos o pagar sueldos, va a terminar siendo un problema. Además, es importante ser buen vendedor, saber cortar bien la carne y aprovecharla al máximo”, sostuvo Falero.

En el marco del Día del Carnicero las carnicerías tradicionales proponen a los uruguayos dos promociones para el mes de julio, en esta oportunidad el bife de vacío que estará un 40% menos, a $299, y la lengua a $199 el kilo.