Continúan los siniestros de tránsito en la ciudad

Av. Pascual Harrigue y Cerrito

Siendo la hora 15:16, desde Av. Pascual Harrigue y Cerrito, por llamado al Servicio 911, concurre personal policial por siniestro de tránsito entre moto y camioneta con personas lesionadas. En el lugar, la conductora del birrodado sería una femenina de 42 años quien circulaba por Av. Pascual Harriague al oeste y, al llegar a calle Cerrito, colisionó con una camioneta, resultando lesionada.

Por otra parte, el conductor de la camioneta sería un masculino de 60 años quien circulaba por calle Cerrito al sur. Acudió unidad de emergencia médica, siendo vista la femenina por el médico a cargo, quien diagnosticó: fractura de miembro superior izquierdo, siendo trasladada al CAM. Se trabaja.

El jueves a la tardecita – Costanera Norte y César Mayo Gutiérrez

Siendo la hora 19:10, desde Costanera Norte y César Mayo Gutiérrez, por llamado al Servicio 911, concurre personal policial por siniestro de tránsito entre moto y bicicleta. En el lugar, se hizo presente Unidad EMI quien atendió a la ciclista, femenina de 13 años, diagnóstico primario: «politraumatizada leve», trasladada a Centro de Agudos.

Por otra parte, la conductora de la moto marca Yumbo Max 110 cc, diagnóstico primario: «traumatismo de miembro superior derecho», trasladada a Centro Médico Salto. Trabajó en el lugar Brigada de Tránsito.

Orestes Lanza y San Martín

A la hora 19:30, desde Avda. Orestes Lanza y San Martín, por llamado al Servicio 911, concurre personal policial por siniestro de tránsito entre moto y can. En el lugar, entrevistado un masculino de 27 años, conductor de la moto Zanella Sapucai 125 cc, quien manifestó que circulaba por calle San Martín al oeste, y al llegar a Orestes Lanza, colisionó con un can, cayendo al pavimento.

Visto por Emergencia EMI, diagnóstico primario: «politraumatismo miembro inferior derecho, posible fractura», traslado a Hospital Regional Salto. Se agrega que al arribo de la Policía, la moto había sido trasladada por un particular.