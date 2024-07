Cae precio de la leche en polvo en FONTERRA

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

La licitación 359 de la plataforma electrónica Global Dairy Trade (GDT), dio inicio al mes de julio este martes 2, con un fuerte incremento de la oferta y caída en los valores respecto a la venta tradicional anterior. El promedio registrado en el día de ayer fue un 6,9% inferior y con mayor presión sobre los valores de la manteca (producto que registró el mayor incremento de la oferta). En esta oportunidad, el promedio ponderado para todos los lácteos, donde mayormente se comercializan productos de Fonterra, cerró en U$S 3.782 por tonelada. El volumen comercializado en la jornada fue de 24.138 toneladas, 43,8% más que en la venta anterior.

Leche en polvo

El valor promedio para la leche en polvo entera (LPE) fue de U$S 3.218 por tonelada en esta licitación y marcó una caída del 4,3% respecto a la venta anterior (-U$S/ton 176). La oferta de este producto fue de 11.904 toneladas, 29% más que la licitación previa, siendo los oferentes Solarec y Fonterra. Los contratos de LPE a futuro para el mes de agosto cerraron con una suba del 1,5%, mientras que el resto de los negocios entre setiembre y diciembre cotizaron con bajas entre 5,6% (setiembre) y 3,5% (diciembre). En el caso de Fonterra los contratos para la LPE regular cerraron entre U$S 3.385 y U$S 3.135, la instantánea entre U$S 3.680 y U$S 3.235, en tanto que la UHT cotizó entre U$S 3.275 y U$S 3.220. Por su parte los contratos de agosto a octubre de Solarec para la LPE regular se ubicaron entre U$S 4.065 y U$S 4.060. Por su lado, la leche en polvo descremada (LPD) cerró en U$S 2.586, U$S 180 menos por tonelada frente a la venta anterior. La oferta fue de 5.166 toneladas, 26% más que en la segunda licitación de junio, siendo los tres oferentes Arla, Solarec y Fonterra. Los contratos cerraron con bajas en todas las posiciones entre agosto y enero, siendo las mayores caídas registradas en los contratos más lejanos. En los negocios más cercanos, la baja fue del 1,0% y 1,1% para agosto y setiembre respectivamente, en tanto que los negocios a enero cerraron con una caída del 10,8%.

Manteca y quesos

La manteca fue el producto que registró el mayor aumento en su oferta. En esta oportunidad se ofertaron 2.201 toneladas, un 68% más que la licitación anterior, siendo los oferentes Solarec y Fonterra. Este producto registró un descenso del 10,2%, con un promedio que se posicionó en U$S/ton 6.546, es decir 804 dólares de caída entre ventas. En este caso los contratos registraron bajas en sus cotizaciones, entre el 12,1% para agosto y el 8,4% para enero de 2025. Para Solarec los valores de la manteca sin sal se ubicaron entre U$S 7.075 por tonelada para el mes de agosto y U$S 7.060 para setiembre y octubre. Para Fonterra los valores fueron entre U$S 7.485 en los contratos de agosto y U$S 6.085 para enero en el caso de la manteca sin sal y entre U$S 6.890 y 6.115 para la manteca con sal en los contratos de setiembre y noviembre. En los quesos, el cheddar cerró en U$S 3.980 por tonelada, bajando un 6,9% en el promedio ponderado de GDT. El volumen ofertado únicamente por Fonterra sumó 731 toneladas, 33% más que la segunda venta de junio. Todos los contratos a futuro registraron bajas que se ubican en 5,9% para los negocios de octubre y 7,5% en enero 2025. Para el queso mozzarella, que en la licitación anterior no se registraron ventas, la oferta ascendió a 100 toneladas en los contratos negociados para setiembre por parte de Solarec.

“Si no se resuelve esta situación en un mediano plazo, vamos a tener que importar leche de Uruguay” ENTRE RIOS – ARGENTINA

Así lo afirmó Norberto Ferrari, coordinador de la Mesa de Lechería de CRA y FARER, sobre el cierre de 49 tambos en un año en Entre Ríos.

Entre los factores que dan cuenta del cierre de los tambos se encuentran las pérdidas que se acumulan año a año y la falta de jóvenes que continúen con esta labor productiva.

Al respecto, el coordinador de la Mesa de Lechería de CRA y FARER, Norberto Ferrari manifestó en Ahora Cero Radio que “la lechería acá en Argentina a nivel producción excede el consumo interno, y, yo siempre digo que la lechería en Argentina hace más de 20 años que es una lechería climática.

Cuando tenemos un año bueno en cuanto al clima, producimos mucha cantidad de leche, eso hace que a los dos o tres años que se fundan tambos porque como no tenemos una mirada de país exportador de leche todo es consumo interno. Para sacar los excedentes se baja el precio de nuestro producto y al productor lo termina fundiendo en dos o tres años la caída del consumo.

Es verdad que hay una caída de consumo pero no debería ser un problema nuestro si nosotros a nivel país tenemos o tendríamos una fuerte mirada exportadora, pues Brasil nos demanda leche pero en más cantidad de la que producimos. Por lo tanto, si el país tuviera un ordenamiento y una mirada exportadora el exceso debería ser generación de divisa que entren.

Debería ser lo que todo país quiere, por eso creo que se puede reaccionar con políticas acertadas se puede reaccionar a tiempo y, hacer que de esa lechería defensiva y a los codazos, una mejor diseñada, más pensada y en crecimiento”

En tanto, el productor advirtió que “si no se resuelve esta situación en un mediano plazo, vamos a tener que importar leche de Uruguay” ya que quedarán pocos tambos en la Provincia. (Fuente: https://www.eldiaonline.com)

Anuncian inicio de pagos de asistencia financiera a productores lácteos esta semana.

Comenzarán a acreditarse fondos a pequeños tamberos, tras ser aprobado el decreto que reglamenta la ley que asiste financieramente a establecimientos que producen menos de 3.000 litros diarios.

Esta semana comenzarán a liberarse los pagos de unos 400 productores que remitieron un promedio diario menor a 1.000 litros y presentaron la documentación completa al FFDSAL.

La semana próxima se estarían liberando los pagos a los demás productores que corresponde el apoyo, que hayan presentado de forma correcta la documentación.

Poder de compra de la leche con leve caída en mayo

El Instituto Nacional de la Leche (INALE) actualizó, desde marzo pasado, el índice del Poder de Compra de la leche en base a la canasta de costos con cantidades provenientes de la Encuesta 2019 y precios de ese mes.

Según el INALE, con la nueva base, el índice se ubicó en 101 en mayo, valor que se ubica 1% por debajo de igual mes del año pasado medido en pesos y -0,9% respecto a abril. En la comparación interanual, el índice de costos bajó 8,3%, mientras que el índice del precio de la leche lo hizo -9,3%.

Por otro lado, respecto a diciembre del año pasado, el poder de compra de leche muestra una recuperación del 19%, ya que el precio en pesos subió 12,8% y los costos cayeron 5,5%, según el INALE.