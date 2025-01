Baja en los lácteos en la primera venta del año en FONTERRA

La licitación 371 de la plataforma electrónica Global Dairy Trade (GDT), la primera del 2025 cerró con nuevos descensos en el promedio general de todos los lácteos, así como también para los principales productos de exportación de Uruguay, salvo en los quesos.

Recordemos que luego de varias licitaciones con subas consecutivas, la última venta tradicional del año marcó bajas en el promedio de todos los lácteos y las últimas dos ventas Pulse, solamente de leches en polvo, también marcaron bajas en sus cotizaciones.

El promedio ponderado para todos los lácteos, donde mayormente se comercializan productos de Fonterra, cerró en US$ 4.029 por tonelada, descendiendo 2,9% respecto a la venta previa (-US$ 119). Este valor, además, es un 20% superior a la primera licitación de enero de 2024.

El volumen comercializado en la jornada de ayer fue de 30.156 toneladas, una baja de 1.964 toneladas respecto a la subasta anterior. Respecto a igual venta del 2023, el volumen comercializado en esta oportunidad fue un 10% inferior.

Leches en polvo

El valor promedio para la leche en polvo entera (LPE) fue de US$ 3.804 por tonelada en esta licitación, cerrando con una baja del 2,1%. El volumen comercializado de este producto fue de 14.906 toneladas, 12,7% inferior frente a la licitación previa, siendo los oferentes Solarec y Fonterra.

Los contratos de LPE a futuro cerraron con descensos en todas las posiciones. Los negocios de marzo y abril, que son los de mayor volumen comercializado (71%), se posicionaron en US$ 3.788 y US$ 3.784 por tonelada con bajas del 2,1% y 2,5%.

Por su lado, la leche en polvo descremada (LPD) cerró en US$ 2.682, US$ 75 menos por tonelada frente a la venta anterior (2,2%).

El volumen comercializado fue de 8.063 toneladas, 10,6% por debajo de la segunda licitación tradicional de diciembre del año pasado. Los tres oferentes fueron Arla, Solarec y Fonterra.

Manteca y quesos

La manteca logró mantenerse con subas, al igual que los quesos, tanto la mozzarella, como el Cheddar. En el caso de la manteca, el promedio general se posicionó en US$ 6.815 por tonelada, un 2,6% superior a la venta previa, comercializándose 1.774 toneladas, una caída del 19,1%.

En los quesos, el cheddar cerró en US$ 4.728 por tonelada, subiendo 1% tanto respecto a la última venta de diciembre, como frente a la primera del mes de enero del año pasado. El volumen comercializado únicamente por Fonterra sumó 484 toneladas, 21,7% menos que la venta anterior.

Para el queso mozzarella, se colocaron 400 toneladas en los contratos de marzo y 200 toneladas en los de abril, con Arla y Solarec como oferentes. El valor promedio registrado fue de US$ 4.173, lo que marcó una suba del 3,6%.

Baja 4,5% la producción de leche

La producción de leche en Uruguay cae un 4,6% en 2024, pero muestra signos de recuperación. El sector lácteo uruguayo enfrenta un año de transición marcado por los efectos de condiciones climáticas adversas, fluctuaciones en los mercados internacionales y cambios en los patrones de exportación. Sin embargo, comienzan a vislumbrarse señales alentadoras de recuperación para el próximo año. Los datos presentados se desprenden del informe elaborado por la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) en su Anuario 2024. Este documento, realizado por Natalia Barboza, ofrece un panorama detallado sobre la situación y las perspectivas de la cadena láctea uruguaya, integrando información proveniente de organismos clave como el Inale, datos del Banco Central del Uruguay y referencias internacionales. A nivel global, los precios de los productos lácteos experimentaron una moderada recuperación en 2024, impulsada por la escasez de oferta en los principales exportadores. Sin embargo, la demanda mostró un dinamismo desigual, afectada por factores como la apreciación del dólar y la desaceleración económica en mercados clave como China. Las exportaciones uruguayas de lácteos se contrajeron un 2% en términos de valor, aunque los volúmenes comercializados crecieron ligeramente. Destinos como Brasil y Argelia mantuvieron su relevancia, aunque con variaciones significativas: mientras que el primero redujo su participación, el segundo aumentó su peso en las ventas de leche en polvo entera. La producción de leche cayó un 4,6% en 2024, afectada por un exceso hídrico en otoño que deterioró el confort del ganado y redujo la eficiencia productiva. Pese a ello, los costos de producción también disminuyeron, atenuando parcialmente el impacto económico en los productores. A partir de la primavera, la remisión de leche a plantas industriales mostró signos de recuperación, sugiriendo un cierre de año más favorable. En el mercado interno, el precio promedio de venta de la industria láctea cayó un 4,3% en 2024, mientras que los precios internacionales también disminuyeron, afectando los ingresos de los productores. A pesar de estos desafíos, la industria ha logrado mantener una estabilidad relativa gracias a ajustes en los costos y mejoras en la eficiencia productiva.

Perspectivas 2025

Se espera para el presente año una recuperación en los niveles de producción, siempre y cuando las condiciones climáticas sean favorables. A nivel internacional, el crecimiento proyectado de la demanda en Asia y otras regiones emergentes podría ofrecer nuevas oportunidades para Uruguay. Sin embargo, el sector deberá adaptarse a desafíos estructurales como el cambio climático, las regulaciones ambientales y la competencia de productos alternativos. Uruguay enfrenta el desafío de consolidar su posición en el mercado global, equilibrando la sostenibilidad con la competitividad. Las señales de recuperación son alentadoras, pero el camino hacia una reactivación sólida dependerá de la capacidad del sector para innovar y adaptarse a un entorno cada vez más complejo.

La remisión de leche se recupera al cierre del año

La remisión de leche a las distintas plantas industriales moderó su caída en noviembre y prácticamente quedó a la par del año pasado. De acuerdo a los datos preliminares que divulgó el Inale, en noviembre se procesaron 193 millones de litros, volumen que fue apenas 1,4% inferior a igual mes del año pasado (197 millones de litros). En el acumulado a noviembre, la remisión totaliza 1.855 millones de litros y se contraje 3,9% versus 2023.

En el caso de los sólidos, en noviembre se contabilizaron 14,3 millones de kg (grasa + proteína), volumen que fue 2,9% inferior a igual mes del año pasado. En el acumulado enero-noviembre, la producción de sólidos sumó 142,6 millones de kg (-3,5%).

La producción de leche en Uruguay parece recuperarse del último gran shock que recibió por el exceso de lluvias el pasado otoño y ahora se encamina a comenzar un 2025 con buenas perspectivas en materia de precios y disponibilidad de pasturas/reservas/granos para el primer tramo del próximo año.