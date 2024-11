Aumento la canasta hortifruticola en octubre un 5,1%

El Valor Kilogramo Canasta del mes de Octubre de 2024 aumentó 5,1% con respecto a setiembre de 2024, al pasar de 54,8 a 57,5 pesos/kg. Comparado con el valor promedio de octubre de los últimos cinco años se ubica 21,4% por encima. Comparado con octubre de 2023, se ubica 9,3% por encima.

Catástrofe climática en España, más inflación por la DANA, lluvias torrenciales y otros fenómenos.

Millones de productos hortofrutícolas de las productivas huertas de Murcia y Valencia se han quedado atrapados en sus almacenes o camiones, en plena carretera, e importantes extensiones de regadíos destrozadas

Cuando estamos ante una tragedia de más de cien muertos, decenas de heridos, casas y coches destruidos y unos daños materiales absolutamente millonarios, poner el acento en la subida de la inflación que va a provocar también la DANA caída sobre Valencia puede parecer tema menor. Y ciertamente lo es. Sólo que no por ello exento de análisis, pues es algo que sucederá en un plazo no demasiado grande de tiempo. La razón es evidente. Millones de productos hortofrutícolas de las productivas huertas de Murcia y Valencia se han quedado atrapados en sus almacenes o camiones, en plena carretera, e importantes extensiones de regadíos destrozadas por el impacto del agua huracanada caída sin compasión sobre el Levante español. El efecto, de hecho, se hizo ver casi de inmediato en algunos supermercados, por la no abundancia, como suele ser habitual, de verduras y frutas en los lineales, en particular de las empresas más localizadas o dependientes de las zonas anegadas. A lo que habría que añadir el incremento de costes de las compañías energéticas, al tener que hacer frente a elevados gastos de reposición de infraestructuras de todo tipo en los territorios azotados por la bomba de lluvia.

Como es lógico, cualquiera de nosotros diría que si ese fuese el precio a pagar para evitar el escenario de muerte y destrucción en que nos encontramos, todos lo haríamos sin poner la más mínima objeción. El problema es que la subida de precios en determinados sectores se va a producir sin que tengamos la más mínima opción de evitar la catástrofe. Las desgracias nunca vienen solas. Siempre se dijo.

Brasil y Perú firman acuerdo para comerciar manzanas y cítricos

Se firmó el acuerdo, ya que se trataba de la primera apertura de mercado entre los países en tres años.

Manzanas brasileñas se exportarán a Perú tras acuerdo. Hasta entonces, el país compraba fruta básicamente a Chile.

Brasil y Perú oficializaron este martes 5 de noviembre un acuerdo para abrir el mercado brasileño de manzanas al país vecino y de cítricos peruanos a Brasil.

Para los agricultores brasileños, la noticia es buena para los productores de manzanas, que ampliarán su mercado con nueva demanda –hasta entonces, Perú básicamente compraba fruta a Chile–, pero preocupa a los productores de cítricos, que ganarán nueva competencia en el mercado interno. El acuerdo fue firmado por el ministro de Agricultura, Carlos Fávaro, y el embajador de Perú, Rómulo Acurio, y fue considerado un hito, ya que ambos países llevan tres años sin poder firmar un acuerdo de acceso a productos.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, a saber:

Lunes 4 de Noviembre del 2024: La semana comenzó con una jornada de alta afluencia de público comprador y un mayor interés por mercadería según comentarios de informantes calificados. se atribuyó esta mayor actividad y venta principalmente al inicio del mes, a pesar del anuncio de precipitaciones para la semana. Con respecto al último relevamiento de precios se verificó un descenso en los precios de tomate Perita y Cherry, morrón Verde, chauchas, berenjena, arvejas, habas, cebolla, perejil, rabanito, durazno, melón y frutilla. En contrapartida, hubo un aumento de los precios de morrón Amarillo y Rojo, tomate Redondo, espinaca, coliflor, brócoli y apios.

Informe Semanal de Precios e Ingresos a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.

Semana del 26 de Octubre al 1 de Noviembre del 2024

Frutas de huerta: la semana pasada se observaron mayor oferta y menores valores de venta. Pero las intensas lluvias ocurridas la semana pasada y la alta humedad ambiente se tradujeron en esta semana en graves problemas de calidad y reducción de su oferta, generando precios a la baja, especialmente en partidas de calidad inferior. En melones la oferta es cada vez mayor, abundando especialmente los calibres más pequeños. Esto genera una notoria dispersión de precios, con la aparición de calibres grandes, ya que este tipo de partidas alcanza valores de venta notoriamente superiores a las de calibres menores.

Frutas de hoja caduca: comienza a abrirse el abanico en las frutas de carozo. A las ya instaladas ciruelas y duraznos se suman mayores partidas de nectarinas, aunque todavía escasas. Los calibres grandes continúan siendo los más escasos, por lo que sus valores se mantienen estables aún. En manzana y pera la oferta continúa descendiendo, continuando las presiones de precios al alza. En arándanos la oferta de la zona Norte comienza a decaer y comienzan a aparecer las primeras partidas de la zona Sur, lo que mantiene en nivel de oferta y sus precios.

Hortalizas de Hoja, Brote e Inflorescencia: la oferta se mantiene relativamente estable en la mayoría de sus productos. En apio fue uno de los productos en que se verificó una presión de precios al alza, debido a que la inmensa mayoría de los cultivos han florecido, disminuyendo notoriamente la presencia de productos de calidad superior, ya sea en tipo Hoja como Planta. También en puerro, el avance la de la floración, reduce la oferta de partidas de calidad superior ya que la presencia del escapo floral lignificado impide su uso a nivel culinario, bajando el valor comercial de este tipo de partidas. En lechuga, la oferta del tipo Mantecosa fue descendiendo a medida del paso de la semana, presionando sus precios al alza. Mientras que en Crespa la oferta fue similar, aunque el incremento de valores del tipo Mantecosa “arrastró” también sus valores al alza. En brócoli, coliflor y repollos, se observó mayor presencia de calibres grandes, que alcanzaron valores notoriamente por encima a las mayoritarias partidas de calibres menores presentes en plaza. En rubros como acelga, espinaca, nabo, perejil y remolacha el escenario de oferta y precios continúan relativamente estables. En ciboulette, albahaca y choclo, la oferta comienza a aumentar a medida que nos acercamos al verano y aumentan las temperaturas, presionando sus precios a la baja.