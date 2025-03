Aumento del 8,9% de la canasta hortifrutícola del Uruguay en febrero

El Valor Kilogramo Canasta del mes de febrero de 2025 aumento 8,9% con respecto a enero del mismo año, al pasar de 44,1 a 48,0 pesos/kg. Comparado con el valor promedio de febrero de los últimos cinco años se ubica 2,7% por debajo. Comparado con febrero de 2024, se ubica 11,8% por debajo.

Indicación geográfica y denominación de origen; unas, de las no difundidas necesidades del sector hortifruticola salteño.

Una Indicación Geográfica es un signo que se emplea en productos que cuentan con un origen geográfico determinado (territorio, región o localidad) y poseen cualidades o una reputación desde el punto de vista del consumidor que derivan de su lugar de origen. Es el caso de la producción de primores o a contra-estación de frutas y verduras en el Litoral Norte, con su epicentro en el cordón verde de Salto

La indicación geográfica de productos hortifrutícolas es un nombre que identifica a un lugar de producción que determina las características de los productos que provienen de él.

Con la referida certificación del vegetal se indica de donde proviene, cual es la zona geográfica determinada. La calidad, características, o reputación del producto que se le atribuyen por su origen. La producción, transformación, o elaboración del producto que se realiza en una zona geográfica determinada.

Las indicaciones geográficas protegen a los productos de sustituciones y usurpaciones de lo que hay registrado. También garantizan el origen del producto para los consumidores, cuando en particular se tiene en el contrabando un villano, casi inmortal.

A su vez está en relación con la denominación de Origen. Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen son sellos o signos distintivos que permiten diferenciar productos con características especiales.

Vemos en Argentina, en Mendoza para ser más exactos, y de no creer, por estos días el orégano del departamento de San Carlos obtuvo su Identificación geográfica, para el mercado interno y la exportación. En una gestión conjunta de productores, organizaciones, gobierno departamental y el SENASA. También por estos días en Porto Alegre, lo mismo, con la yerba mate.

En nuestro medio vemos un aletargamiento a ese respecto, descuidamos cosas que pueden ser muy sencillas pero que no son triviales. Además de lo expuesto ya no tenemos más fiesta de la Citricultura, como otrora, ni siquiera pensamos en una fiesta anual o zafral de la huerta. Estamos en la región del país que aporta a la comercialización de vegetales frescos en el orden del 70 al 80% de lo que se consume en el Uruguay durante la contraestación, y, esa producción no tiene identificación geográfica, ni de origen, a la vista. En Paysandú donde solo hay cultivos familiares, domésticos, de hortalizas, básicamente; tienen su fiesta de ¨Cata del Tomate¨, algo que está resultando impactante a varios niveles, atrayendo turismo inclusive. Tal es así que el año pasado fueron objeto de notas por la prensa argentina, en especial por el matutino bonaerense La Nación elogiando el evento y otros productos de la gastronomía departamental.

Lo mismo sucede con estos aspectos, identificación geográfica, denominación de origen, que después se vuelven determinantes a la hora de comercializar. Y particularmente a la hora de la represión del contrabando.

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, a saber:

Jueves, 6 de Marzo del 2025: La jornada se presentó con alta afluencia de público comprador. Según informantes calificados, se observó mayor interés por parte del sector minorista debido principalmente al inicio del mes, los feriados de carnaval y el inicio de clases. Con respecto al último relevamiento de precios se verificó el descenso de boniatos, membrillo, manzana, rabanito y mandarina. Por otro lado, se registraron aumentos en los precios de morrones, zucchini, chauchas, cebollas, puerro, choclo, pomelo, limón, naranja y sandía.

Informe Semanal de Precios e Ingresos a la Unidad Agroalimentaria Metropolitana.

Semana del 1 al 7 de Marzo del 2025

Inicia la zafra de las frutas nativas

Se aproxima el final del verano y ya se observa el cambio de estación en las frutas, donde es posible ver en la plaza mayorista guayabos, pitangas y arazá, además de membrillo y granada.

Frutas de hoja caduca: La oferta de frutas de carozo continúa en descenso, especialmente en pelones y duraznos, con problemas de daño por frío que afectan su calidad. Esto ha generado una presión al alza en los precios, destacándose los calibres grandes, que alcanzan los valores más altos en el mercado mayorista. En ciruela, la oferta se mantiene estable, con predominancia de calibres medianos y pequeños. En manzana, se observa un aumento en la oferta de Red Delicious de reciente cosecha, mientras que en el tipo Gala se detectan problemas de sobremadurez. La presencia de partidas importadas sigue ejerciendo presión a la baja en los precios. En uva, la oferta comienza a descender, con partidas recién cosechadas que alcanzan los valores mínimos de venta debido a presencia de defectos. Sin embargo, las partidas conservadas en cámaras con metabisulfito, que han comenzado a aumentar en proporción, alcanzan los valores máximos. En pera, la oferta se mantiene estable, mientras que en membrillo se observa un incremento en el volumen disponible, lo que ha provocado una baja en los precios. Asimismo, comienzan a aparecer frutas de otoño como granada, guayabo y arazá.

Frutas cítricas: La zafra de mandarinas avanza, con una oferta mayoritariamente compuesta por la variedad Okitsu, del grupo de las Satsumas. Esta variedad, de piel con tonalidades verdes, presenta un sabor moderado, pero bien aceptado por los consumidores, con una demanda en crecimiento. En naranja Valencia, la zafra está en su etapa final, con una oferta reducida y problemas de calidad en la mayoría de las partidas. A pesar de la menor disponibilidad, los precios se han mantenido estables. En limón, la oferta es muy baja, con partidas recién ingresadas que presentan signos evidentes de inmadurez, como coloración verde intensa y bajo contenido de jugo. Entre las partidas importadas, predominan las partidas provenientes de Brasil, con un mejor aspecto visual debido a su tonalidad amarillenta y tamaño mediano, lo que ha impulsado una mayor demanda y una fuerte presión al alza en los precios.