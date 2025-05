Aumenta la remisión a la UAM de frutas y hortalizas de contra estación provenientes del litoral Norte

- espacio publicitario -

Como es habitual comenzado el mes de mayo comienza la transición de la zafra de hortalizas de fruto del sur hacia la producción proveniente de Salto y Bella Unión.

Hortalizas de fruto: comienza a registrarse un aumento en el volumen de ingresos al mercado mayorista de hortalizas de fruto, gracias a las partidas provenientes del litoral norte, en su amplia mayoría procedentes de cultivos protegidos. Este fenómeno se observa en productos como zucchini, zapallito, berenjena, chaucha y pepino, cuya mayor disponibilidad, sumada a una demanda estacional en retroceso, ejerce presión a la baja sobre sus precios. En cuanto a morrones, también se incrementa la oferta, especialmente del tipo Verde provenientes de cultivos a campo, así como algunas partidas de morrón Rojo, aunque con calidades inferiores respecto a las partidas del sur, al estar principalmente inmaduros en su mayoría. Esta situación contribuye a una tendencia descendente en los precios. Respecto al tomate, desde el fin de semana anterior se presentan problemas de calidad asociados a falta de coloración y ablandamiento de frutos, lo que genera una fuerte dispersión de precios. Las partidas provenientes del sur – muchas de ellas de cultivos a campo – presentan mayor frecuencia de defectos como rameados, ablandamiento y calibres menores, lo que se traduce en precios más bajos. Por el contrario, las partidas del litoral norte, provenientes de cultivo protegido y con características superiores de calidad comercial (como color rojo intenso, calibres medianos a grandes y correcta firmeza), alcanzan los precios más altos y presionan al alza. Hacia el final de la semana, con la reducción de la oferta del sur y el aumento de la demanda previo al feriado del 1º de mayo, se consolidó una tendencia al alza en los precios de las partidas de mayor calidad y procedentes de cultivos protegidos.

Realizaron primera jornada de Producción Familiar

Organizada por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en su Estación Experimental Wilson Ferreira Aldunate, ubicada en el kilómetro 10 de ruta 48, departamento de Canelones, se realizó la primera jornada de Producción Familiar, contando con la presencia del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, doctor Luis Alfredo Fratti y autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, de la institucionalidad agropecuaria, y referentes de las organizaciones de la producción familiar.

Se abordaron distintos temas relacionados a las particularidades de la producción familiar, con la participación de autoridades y referentes de la institucionalidad agropecuaria y de las organizaciones vinculadas.

En la apertura, el secretario de Estado expresó que “queremos iniciar una campaña de extensión que abarcará a productores familiares y otros medianos. En el Consejo de ministros planteamos que hay algunos temas que son de definición de país. Se está hablando mucho más de la ruralidad y de las cosas que tienen que ver con el sector agropecuario. Vamos a estar dándole una impronta especial al desarrollo rural dentro del ministerio, pero que no puede quedar solo ahí, porque si no, no estamos entendiendo el país en su conjunto, tiene que ser transversal a toda la institucionalidad agropecuaria… la producción familiar tiene que ser un tema de país, es lo que mantiene el entramado social de la campaña”.

Explicó que “los que están en la producción familiar son aquellos que están más atrás en el tiempo, los que tienen menos espalda y más dificultades. Por lo tanto, un organismo como INIA, que haga investigación a esta parte de la producción nacional, me parece extraordinario”.

El programa de la jornada hizo un recorrido por varios ejes temáticos que abarcaron la coinnovación para promover sistemas familiares más sostenibles, la participación y el rol de las juventudes rurales, conceptos básicos de producción familiar, en el marco del Plan Nacional de Agricultura Familiar, suelo y biodiversidad, incorporación de las TICs a la producción familiar.

En la tarde se presentó una mesa interinstitucional que expuso sobre las políticas públicas diferenciadas para la producción familiar con prospectiva hacia mitad de siglo XXI.

Productores familiares desde los orígenes

El director de Desarrollo Rural Gabriel Ísola, expresó “que hablar de políticas públicas para la producción familiar, en un país que sigue siendo muy joven, que este año comienza a celebrar el proceso de independencia y de República, el concepto de producción familiar tiene menos de veinte años, y sin embargo ha habido agricultores familiares desde los orígenes, pero su visualización y reconocimiento con normativa es desde muy poco tiempo atrás”.

Aunar puntos de partida

Laura González directora de DIGEGRA del MGAP, sostuvo que en conversación con el director de DGDR “tenemos que aunar puntos de partida de las políticas públicas que luego se puedan continuar en estos 25 años para adelante”.

Entiende que “es difícil reflexionar sobre un rubro como la granja con la diversidad de componentes que tiene en sí misma, pero antes ya se mencionaron cuestiones que desde la granja son mucho más sentidas, una de ellas es la concentración (de la tierra) que ha resentido a este sector, la gran especialización que se viene dando, y las distorsiones de mercado que enfrentan la cadena apícola y la cadena frutícola. Que lo que llega al consumidor, tenga un precio, tenga un valor que puede no estar saliendo de la chacra…cuando pensamos en otras formas y otros valores de producción, esas distorsiones se van reduciendo y se le da un valor a lo que es la alimentación, lo que llega a la mesa de las familias y la producción de los alimentos, por parte de productores y productoras familiares”.

Seis ejes

El subsecretario del MGAP, Matías Carámbula, felicitó la iniciativa del INIA de generar este encuentro “que hoy estemos discutiendo la innovación apuntada hacia la producción familiar y todas las dimensiones en proyección a 25 años, que nos genera compromiso y la responsabilidad en este período que es sobre todo con la gente, con las organizaciones que componen la producción familiar”.

También se refirió a la soberanía alimentaria, indicando que “haya alimento para el pueblo de un país. El 65% de frutas y hortalizas que consumimos en Uruguay proviene de la producción familiar, el 18% de los productos lácteos” mencionó, entre otros datos.

“El trabajo que genera el sector de la granja y la producción familiar, el asalariado y el no asalariado que no está reconocido. Son 25.000 trabajadores que tiene el sector hortifrutícola en 16.000 hectáreas, en un país que tiene problemas de empleo, es muy significativo, la producción familiar genera y promueve empleo”. (Fuente: en base a El Telégrafo)

Mercado. Con motivo del feriado del 1º de Mayo no hubo entrada. El lunes se estará normalizando la oferta y venta de los hortifrutigranjeros, al igual que la recolección de información de precios.