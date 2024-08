Alta Proporción de Ciudadanos Sin Planificación Financiera y con Dificultades para Llegar a Fin de Mes

El 63% de los uruguayos no logra llegar a fin de mes según una encuesta del BCU y CAF. Aunque un tercio ahorra, muchos lo hacen en moneda extranjera. La encuesta también destaca una preocupante confusión sobre criptoactivos.

Una encuesta del BCU y CAF revela que el 63% de los uruguayos no logra llegar a fin de mes, mientras que un tercio ahorra en moneda extranjera y muchos confunden criptoactivos con dinero legal.

El gobierno parece haber desperado del letargo y “descubrir” el serio problema financiero en el que está hundido más de medio país.

Resulta que ahora, en 30 días, el gobierno descubrió que tiene a la mitad de ciudadanos enterrados y va a salir a entregar soluciones mágicas, y no me malinterpreten estimados lectores, seguramente la gente agradezca y aproveche tan benevolente acción, pero la realidad es que esto lo sabían desde hace mucho, y la pandemia lo único que hizo fue evidenciarlo, pero no crearlo, y de la pandema salimos hace ya dos años.

Una reciente encuesta realizada por el Banco Central del Uruguay (BCU) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) reveló que el 63% de los uruguayos no logra llegar a fin de mes. Este preocupante dato subraya la escasa planificación financiera en el país, donde la principal estrategia de ahorro es la reserva de dinero para pagar tarifas públicas.

A pesar de esta dificultad, un tercio de los encuestados informó haber ahorrado en los últimos 12 meses. Sin embargo, más de la mitad de ellos optó por depósitos bancarios en moneda extranjera o mantuvo efectivo en sus hogares. Esta preferencia por el ahorro en moneda extranjera podría indicar una falta de confianza en la estabilidad económica del país.

La encuesta también reveló que el 44% de los uruguayos cree erróneamente que los criptoactivos son una moneda de curso legal, lo que pone de manifiesto un “enorme desconocimiento” sobre el tema, según señaló Washington Ribeiro, vicepresidente del BCU. Esta confusión, junto con el hecho de que solo el 21% de los encuestados identificó el crédito como una fuente viable para cubrir sus gastos, plantea serias preocupaciones sobre la educación financiera en Uruguay.

Además, el estudio mostró que Uruguay tiene un índice de inclusión financiera de 57 puntos sobre 100, un resultado superior al de países como Chile, Costa Rica o Perú. No obstante, aún quedan desafíos importantes, especialmente en lo que respecta a la percepción y el uso de herramientas financieras modernas.

En respuesta a estos hallazgos, el BCU prevé lanzar una plataforma en su sitio web que permita a los usuarios comparar productos financieros y sus tarifas. Asimismo, se espera que esta encuesta sirva de base para futuras acciones en educación financiera, en colaboración con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y el Ministerio de Desarrollo Social, que recientemente lanzó una campaña dirigida a los jóvenes.

Que los uruguayos no tenemos claro cómo realizar un planificación de gastos… no es nuevo, en años de “reformas educativas” y discursos sobre inclusión, jamás, a ninguno, de ningún “color”, se le ocurrió que entre tanta inclusión hubiera sido bueno “incluir” educación financiera hogareña en escuelas y liceos.

Según Mejía, también leyó como un dato negativo que solo el 21% de los encuestados identificó el crédito como una fuente para cubrir sus gastos y se endeudó. Es “visto como una última opción, lo que no necesariamente es bueno”, y no descartó que esa percepción, que es común en varios países de la región, puede derivar de la existencia de barreras de acceso al financiamiento.