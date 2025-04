NO ESTARÍAMOS SOLOS: Posible señal de vida detectada en el planeta K2-18b, según astrónomos

- espacio publicitario -

¿Vida en un océano lejano? Un planeta fuera del sistema solar genera expectación entre los científicos

Un equipo internacional de astrónomos ha detectado lo que podría ser el indicio más sólido de vida extraterrestre hasta la fecha. Se trata del exoplaneta K2-18b, ubicado a 120 años luz de la Tierra, que muestra señales de una molécula cuya única fuente conocida en nuestro planeta es la actividad biológica. La información fue publicada en la revista Astrophysical Journal Letters y recogida por The New York Times.

Concepción artística de un exoplaneta “hicéano” como K2-18b en órbita alrededor de una estrella enana roja.Credit…

A. Smith, N. Madhusudhan/Universidad de Cambridge



Según el estudio, la atmósfera de K2-18b contiene sulfuro de dimetilo, un compuesto producido por algas marinas en la Tierra. Nikku Madhusudhan, astrónomo de la Universidad de Cambridge y líder de la investigación, aseguró que la mejor explicación para esta señal es que el planeta está cubierto por un océano cálido, potencialmente lleno de vida.

Es un momento revolucionario. Es la primera vez que la humanidad observa posibles biofirmas en un planeta habitable. Madhusudhan en conferencia de prensa

K2-18b fue descubierto en 2017 por astrónomos canadienses desde telescopios en Chile. Clasificado como un subneptuno, este tipo de planeta es más grande que los rocosos del sistema solar interior pero más pequeño que los gigantes gaseosos como Neptuno.

En 2021, el mismo equipo sugirió que estos planetas podrían ser «hicéanos» —una combinación de las palabras “hidrógeno” y “océano”—, es decir, mundos cubiertos por mares de agua y atmósferas ricas en hidrógeno. Con el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, los astrónomos pudieron observar la atmósfera de K2-18b con mayor precisión.

El hallazgo del sulfuro de dimetilo en 2023 fue débil, pero una nueva observación con otro instrumento del telescopio Webb reveló una señal mucho más fuerte, acompañada de disulfuro de dimetilo, otra molécula biológicamente relevante.

Pasamos muchísimo tiempo intentando deshacernos de la señal… Pero seguía allí. Madhusudhan

A pesar del entusiasmo, la comunidad científica se muestra cautelosa. Stephen Schmidt, de la Universidad Johns Hopkins, consideró que el hallazgo es “un indicio” pero no prueba de habitabilidad. Por su parte, Christopher Glein, del Southwest Research Institute, apuntó que “a menos que veamos a E.T. saludándonos, no va a ser algo irrefutable”.

Algunos expertos, como Glein, también advierten que K2-18b podría ser un mundo rocoso con un océano de magma y una atmósfera hostil, lejos de ser apto para la vida. Para avanzar, será necesario realizar más análisis y experimentos en laboratorio para entender cómo se comportan estas moléculas en entornos extraterrestres.

Mientras tanto, el telescopio James Webb seguirá observando el planeta en futuras oportunidades. La NASA, por su parte, proyecta nuevos telescopios aún más potentes para estudiar la habitabilidad de exoplanetas como este.

No todos los científicos descartan una revelación más contundente en el futuro.

No estoy gritando ‘¡extraterrestres!’, Pero siempre me reservo el derecho a gritar ‘¡extraterrestres!’. Nikole Lewis, de la Universidad de Cornell

Sin embargo, el panorama se complica si se concretan los planes de recorte presupuestario para la NASA en Estados Unidos. Joshua Krissansen-Totton, astrobiólogo de la Universidad de Washington, advirtió que un recorte “básicamente detendría la búsqueda de vida en otros lugares”.

Aunque aún es temprano para llegar a conclusiones definitivas, la presencia de esta posible biofirma en un planeta tan lejano representa un paso significativo en la eterna pregunta de si estamos solos en el universo.

Fuente: The New York Times – “Astrónomos detectan una posible señal de vida en un planeta lejano”.