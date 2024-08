Yamandú Orsi y Carolina Cosse en Salto

“El litoral norte y Salto particularmente ocupan un lugar de atención por los niveles de desocupación que tiene y que antes no era así”

La fórmula presidencial del Frente Amplio visitó este viernes localidades del departamento de Artigas y en la jornada de ayer, Yamandú Orsi y Carolina Cosse estuvieron en Pueblo Belén, Villa Constitución y en nuestra ciudad, donde brindaron una conferencia de prensa previo a retornar a Montevideo. EL PUEBLO comparte lo medular de lo conversado.

Gracias Belén, Constitución y Ciudad de Salto. pic.twitter.com/UaUH2ne53L — Carolina Cosse (@CosseCarolina) August 10, 2024

“Ayer (viernes) tuvimos una jornada maravillosa –comenzó diciendo Cosse- en Bella Unión, en Baltasar Brum, Tomás Gomensoro. Y hoy, verdaderamente sigue siendo también una jornada de mucha alegría, de mucho compañerismo, de mucha escucha y de muchas propuestas. Venimos recorriendo Belén, Constitución y ahora Salto capital. En ambos lugares tuvimos reuniones muy buenas con muchos sectores de la sociedad que nos han planteado sus inquietudes, las que nos llevamos y tratamos de dejar nuestro compromiso, que es el compromiso de siempre”.

“Desde el comando de la campaña –agregó Orsi- decidimos empezar por localidades del interior y localidades pequeñas, para después si, en una nueva recorrida ya venir más en clave de actos recorriendo con 19 actos las capitales y las ciudades más grandes. Así que este es un comienzo que empezó ayer y que tiene como objetivo el contacto directo con la gente y con las organizaciones sociales, porque nos parece que en campaña electoral no nos puede faltar el mano a mano ya no solo con nuestros compañeros sino con toda la ciudadanía, que tiene inquietudes y la necesidad de estar con nosotros para preguntarnos cosas”.

EMPLEO Y VIVIENDA COMO INQUIETUD

Consultado sobre las inquietudes que han recibido de la gente en este inicio de recorrida, Orsi no dudó en responder que el empleo, “eso lo escuchas en estas zonas, son localidades que tienen muy pocas oportunidades de trabajo. Tuvimos reuniones por el tema de la conflictividad y de las dificultades que tienen los trabajadores de la caña de azúcar, pero no solo eso sino que el planteo siempre es la de generar puestos de trabajo, traer inversiones. La potencialidad del turismo y lo poco que se lo estimula o las oportunidades que, por ejemplo, en Bella Unión me sorprendió mucho las posibilidades que tiene y que te plantean los mismos locatarios. Pero hoy también recorrimos Belén y Constitución, que son lugares maravillosos. Son muchos los temas, pero el tema empleo está siempre ahí, pero no es el único”.

¡Belén, Constitución y Ciudad de Salto! Gracias por el cariño. Gracias por estar. Nos volvemos con la convicción renovada y con ganas de ir por más. Cuenten con nosotros, contamos con ustedes. pic.twitter.com/0zYAOEskjL — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) August 10, 2024

– ¿Por qué eligieron como primer destino de la recorrida el norte, más concretamente Bella Unión?

Orsi- Está lo simbólico de empezar por el lugar más alejado de la capital o lo que es el área metropolitana, en esa idea de peinar todo el país o por aquel concento de la localidad pequeña y la más alejada, que es también una señal. El tema de si dejamos de estar en el interior ya fue bastante masticado en nuestro proceso de autocrítica y en “El Frente te escucha”, movida que hizo la Mesa Política con Fernando Pereira recorriendo todo el país, eso quedó laudado. Ahora, estaba en nosotros ver si habíamos entendido. Así que el primer mensaje es por ahí.

Cosse- Una cosa que quisiera agregar. Este no es ni un diálogo de Yamandú ni mío ni del Frente Amplio que empieza con esta gira. Venimos teniendo diálogos entre todas y todos a lo largo de todo el país, y en particular en estas localidades también, donde ya habíamos estado los dos o uno de los dos, y en alguna no habíamos estado. Es como un proceso de diálogo que ahora llega con la fórmula definida por el Frente Amplio con nuestro programa aprobado. Son diálogos que van madurando.

Orsi- Y reforzar lo que ya se venía haciendo. Nos tocó a los dos en campaña interna recorrer el país, como decía Carolina, pero también antes. En algunas localidades ya habíamos estado, este es un proceso de aprendizaje donde uno se va enterando de oportunidades que el país no puede dejar pasar. Recién puse un ejemplo concreto. Si uno piensa en el norte, me habían hablado de los problemas que tienen los ganaderos, estuve en una planta industrial de procesamiento de piedras semipreciosas en Artigas. Ahora, nunca imaginé y pasó ahora de acuerdo a lo que nos dice la propia gente, del potencial turístico, para poner un ejemplo. Por supuesto que de un tiempo a esta parte el litoral norte y Salto particularmente ocupan un lugar de atención por los niveles de desocupación que tiene y que antes no era así, eso cambió a lo largo del tiempo y tiene que ver, por supuesto, con los temas de moneda pero no solo por eso. Entonces, más allá del conocimiento que podamos tener o de lo que nos puedan decir, el estar en el lugar te da otra dimensión del asunto.

– ¿Y qué le responde a esas inquietudes planteadas por la gente?

Orsi- Y son muchas cosas, depende del área y depende de los temas, pero lo primero y lo fundamental es que no es imaginable el desarrollo del país sin considerar a todas las regiones. Prefiero mirar al país por vocación productiva y ver qué cosas marchan y qué cosas deberían marchar en cada rincón del país. Pero hay otra cosa también, si el país hoy tiene dificultades de falta de servicios, porque venimos diciendo que el Estado se ha retirado de muchos espacios, bueno, cuánto más alejado se esté del centro de las tomas de decisión, peor todavía. Estoy hablando, por ejemplo, de los problemas de la salud que se nos plantea con la falta de médicos, falta de especialistas, lo que demora la gente en ser atendida en las policlínicas de ASSE, si es complicado en otras partes del país, cuanto más alejado, peor.

Las dificultades que hemos tenido en la salud siempre existieron, pero en este período, concretamente en ASSE, se ha profundizado mucho. También el tema de las emergencias se ha agravado, no tengo dudas. La falta de especialistas o la disparidad de servicios de acuerdo a la distancia que hay donde están los centros de poder, bueno, no es lo mismo una capital departamental que los lugares alejados.

Cosse- Hay una cosa que me gustaría agregar concerniente al empleo que hemos conversado con Yamandú y con las personas con las que hemos estado en estas localidades, que tiene que ver con tratar de construir una nueva mirada que conjugue los problemas con las oportunidades. Por ejemplo, venimos de lugares que nos han planteado problemas bastantes graves de vivienda, he ahí un problema, que no es nuevo en el país, pero la resolución de ese problema puede (trastocar) la vida digna de las personas pero también generar muchas oportunidades de trabajo. Entonces, ahí juntamos un problema con una oportunidad. En otros lugares hermosos que tiene Uruguay, como decía Yamandú, nombramos Bella Unión, Belén y Constitución, que son lugares hermosos que tienen en sí mismos la oportunidad de estar ubicados en lugares privilegiados de Uruguay, terminan presentando una oportunidad frente al turismo. Esa oportunidad hay que irla aprovechando gradualmente con una mirada nueva que habrá que construir con toda la población.

– Mencionó el problema de la vivienda, también está el tema de los asentamientos, ¿qué caminos piensan recorrer en materia de política de vivienda?

Cosse- Sobre los asentamientos, si se hace un análisis de Uruguay se verá que hay pocos que son nuevos y en general tienen muchos años, son un problema estructural de la sociedad. Ese es un fuerte llamado a cambiar la mirada, porque al ser estructural y que con esfuerzos importantes que se hicieron durante los gobiernos del Frente Amplio, nuestro programa actual marca un esfuerzo presupuestal muy importante para hacer en referencia a la solución de la problemática de la vivienda, habrá que cambiar el paradigma y empezar a pensar en variadas soluciones. Ese es un desafío importante que tenemos y que iremos madurando.

Orsi- Hay algo que está en la tapa del libro, si uno recorta presupuesto, lo más probable es que haga menos. Tuve una reunión con la gente de la ONAJPU no hace tanto tiempo, y de las 600 y pico de viviendas que fueron comprometidas no se hizo ninguna, las que se hicieron son las que venían del período anterior. Y no por maldad, tiene que ver con un presupuesto recortado, quiero creer, porque no hay otra explicación. Lo que da este gobierno ahora es el subsidio para alquiler, que me parece bárbaro, que ya venía de antes pero está reforzado. Ahora, a veces es porque se recorta presupuesto o porque no se le encuentra la vuelta de cómo ejecutarlo. No es fácil cuando uno piensa que cuando llega inventa la pólvora, y una de las claves acá es darle continuidad a la política y no pensar que cuando uno llega tiene que dar vuelta todo y empezar de nuevo. Si el concepto de quien llega es empezar de cero todo, lo más probable es que esté trancado dos años, y pienso que una de las cosas que pasó fue eso. Recorte de presupuesto, porque lo de la vivienda para los jubilados no se explica de otra forma, por poner un ejemplo.

No digo que no se hayan hecho cosas, se hacen, son departamentos donde ha habido inversiones en MEVIR y algunas cosas del Plan Juntos. Después, lo otro que veo es que se han terminado cosas que venían de antes, algo que celebro que el gobierno actual lo haga. Ahora, es bueno ir generando proyectos nuevos y fundamentalmente entender que uno tiene que generar, no digo políticas de Estado, pero tiene que dar continuidad a las cosas que vienen cuando son para bien de la gente. Y como dijo recién Carolina, evidentemente que hay que tener otra mirada porque se ha invertido mucho y hay cosas que no terminaron de resolverse. Pero además, esto tiene que ver con el tema socio económico, con la situación de la gente. Es cierto que estuvo la pandemia, todo eso repercute y también repercute en la calidad habitacional. Y el otro tema son los costos, hay que buscarle la vuelta para encontrar la salida. Lo que nos ha pasado en las intendencias es que hemos querido bajar los costos para poder hacer vivienda y llegas a unos pisos demasiados altos, así que hay que seguir metiendo cabeza y abriendo un poco también las opciones.

Cosse- Y herramientas que hay que profundizar, que son muy buenas, como por ejemplo, la vivienda cooperativa. Son herramientas en las que tenemos experiencia que han funcionado muy bien y capaz que se precisa más focos, sobre todo políticas de estímulo hacia el interior que creo serán muy bien recibidas.