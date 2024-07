Y así fue transcurriendo la jornada…

En general suele decirse, en diferentes elecciones, que el verdadero movimiento comienza a media mañana y que temprano van principalmente algunas personas mayores. Ayer no fue tan así; bien se podría decir que el movimiento más intenso (aunque igualmente menos de lo que algunos esperaban) se inició recién a mediodía o pasado el mediodía. Hay una explicación que seguramente es la más evidente: el frío. Apenas un grado más o menos hacía alrededor de las 8 de la mañana, cuando se dio inicio a la votación.

En esas primeras horas, en plena recorrida de EL PUEBLO por la ciudad, jerarcas de Jefatura de Policía de Salto manifestaban que era “todo normal, los circuitos abrieron a la hora estipulada y con todo normal”, al tiempo que informaban que a Policía le correspondía la custodia de 85 circuitos (entre urbanos y rurales), el resto custodiaban Ejército y Prefectura, y que las urnas hacia localidades suburbanas y rurales “partieron con total normalidad desde el local de calle Rivera al 600…Tenemos circuitos por ejemplo en Guaviyú de Arapey y Paso del Parque del Daymán, como los más lejanos, y ha sido todo normal”.

Surgió asimismo la comunicación con el Jefe de la Oficina Electoral, Maximiliano Muñoz, quien sostuvo que “hubo algún inconveniente, pero cosas normales de instalación, materiales y tablets pero que por suerte se fueron solucionando enseguida”. Respecto al local de calle Rivera que se había mencionado por parte de autoridades policiales, dijo Muñoz que “la Corte nos arrendó ese local ya pensando en todo el período electoral, hasta mayo del año que viene. Ahí se acondicionaron las urnas, de ahí salieron hacia los diferentes circuitos y al final de la jornada también se las va a recibir ahí”. También en ese lugar, se realizará desde el martes a mediodía el escrutinio departamental. Es el espacio físico necesario que vino a suplir el que, en instancias anteriores, brindaron el Mercado 18 de Julio y el gimnasio del Liceo 5.

Mientras tanto no faltaban quienes comentaban que “esta vez me parece que hay más despliegue de delegados y agrupaciones políticas con toda su logística, que de ciudadanos comunes yendo a votar”. Es que el frío se sumaba a la no obligatoriedad de estas elecciones, y también al descenso en el interés de los uruguayos por ellas, lo que se viene poniendo de manifiesto elección tras elección. Cabe recordar que estas fueron las sextas elecciones internas de los partidos políticos que vive el país. En las primeras (año 1999) votó alrededor de un 56% de los habilitados; y en las cuatro siguientes el número osciló entre el 38% y el 45%.

Entretanto, conforme avanzaba el domingo, se escuchaba música por todos los barrios, sobre todo la que provenía de reuniones formadas en torno a churrasqueras de chapa o populares mediotanques que humeaban. ¿Dirigentes políticos aportaban chorizos, panes, refrescos? Sí, a eso pudimos comprobarlo; “y ya es parte del programa”, como nos decía un veterano en barrio Malvasio.

En esas “ruedas de fogón” por supuesto que los temas predominantes son siempre los recuerdos que van aflorando de épocas anteriores: hasta llegar incluso los que tienen más años, a narrar tiempos de taba, apuestas (de quién gana la elección) y otros juegos.

¿Y con la feria dominguera de Plaza de Deportes qué pasó? La verdad es que hubo bastante confusión. Sucede que cuando hay elecciones, la feria habitualmente se realiza el día antes en la tarde. Pero avanzaba la mañana del sábado y ante la ausencia de comunicados al respecto, EL PUEBLO inició consultas. Nadie sabía nada a ciencia cierta. Entre los feriantes había contradicciones: algunos esperaban “la orden” para instalarse el sábado, otros afirmaban que “al no ser obligatorio votar, es el domingo nomás”, y otros respondían que “vamos a andar complicados con ir a votar, así que este fin de semana no trabajamos”. Por su parte, jerarcas de la Intendencia respondieron, aunque con desconcierto ante la pregunta y sin ocultar sus dudas: “y va a salir el domingo nomás” Conclusión: la feria se llevó a cabo con normalidad ayer, casi como un domingo cualquiera.

Y así fue transcurriendo una jornada más donde los uruguayos (que quisieron y pudieron hacerlo) concurrieron a las urnas. ¿Resultados? Algunos estaban cantados desde varios días antes. Otros se están revelando ahora mismo; y para los oficiales, habrá que aguardar todavía algunas horas.