“…y aquella señora que fue premiadacon el número de su marido fallecido”

“He participado no sé cuántas maratones, por más de 20 años. Algo así como ocho o diez por año. Debo haber sumado entre 200 a 230 kilómetros. En los primeros tiempos, hice de 15 a 21 kilómetros, de 42 nunca, pero un 80% de las carreras de 10 kilómetros. Me costaría calcular, pero pensar más o menos en el triple de kilómetros de carrera. De cada una de ellas, siempre queda algo. Mucho o poco. Pero nada pasa de largo, nada. Es la historia de cada uno a este nivel y son historias que se pliegan a la memoria”

El diálogo de EL PUEBLO con el Esc. LUIS ALBERTO AVELLANAL surgió tan puntual como ineludible, porque rebrota ahora todo lo relativo a las muertes súbitas en el deporte. Cuando acontecen, el cimbronazo no falta. Impacta.

El “Pato” de tantas maratones acude a la visión retrospectiva, desde este presente., “porque ahora vivimos por estos días el lamentable fallecimiento de Juan Andrés Izquierdo, el back central de Nacional. El impacto poco menos que se universalizó y la tristeza en función del desenlace. Si viví casos medianamente parecidos, digo que sí. Y los tengo presente”

DESDE MADRID A CONCORDIA

“Corrí tres veces la maratón de Madrid, en la edición de 2014 me tocó la mala suerte de ver a un corredor de nacionalidad polaca, ya caído y siendo atendido. Me enteré momentos después que había fallecido en el trayecto al hospital. Era un hombre de unos 40 a 45 años..

La otra situación de la que me tocó ser testigo en estas maratones de largo aliento, fue en la de Reyes de Concordia en enero de 2019. En el kilómetro 8 de carrera, se desplomó un participante que venía a unos 50 metros del grupo que compartimos. Cuando pasamos junto a él ya estaba siendo atendido y al final nos enteramos que había fallecido. La anécdota es que con el número de participación, nos sumamos a un sorteo de un Fiat y querrán creer que la señora, viuda al final de la carrera, fue premiada con el número de su marido fallecido en carrera”

“De esas, no zafás”

“En nuestro país la Federación Nacional de Atletismo exige la ficha médica mayor, que es la que comprende electrocardiograma, con toda la rigurosidad que ello plantea. Los 30 minutos en la bicicleta del consultorio, son inevitables. De esas no zafas-. Es ineludible. En carreras en que participé, también en Santiago de Chile y Buenos Aires, la misma exigencia. Ficha válida por la Secretaría Nacional del Deporte en cada país. En la maratón de Madrid participamos 30.845 maratonistas y hubo solo un caso. Es una vida, pero en número, no es nada. Distinto a lo que conté de Concordia. En esa Maratón de Reyes participaron 5.512 pero con un detalle a tener en cuenta: se corre en enero con una temperatura que orilla los 35 grados. Concordia es una ciudad plana una humedad que nunca falta. Los cuesta arriba son puntuales”

“Son hechos que pasany son hechos que duelen”

“Al final de las carreras, funcionan los puestos de sanidad. Hay quienes llegan con el azúcar disminuido, a otros les baja el potasio, no faltan desmayos y cuesta estar parados. Los ves “blancos”, cuesta recuperar.

Me contaban en la mutualista de la Asociación Española en Montevideo, que en los días de maratones donde en Montevideo participan una media de 8.000 a 11.000, participantes, no bajan de 80 a 100 internados de corredores a recuperar. Eso en la Española y hay que sumar los demás sanatorios. Tienen prontas no menos de 100 máscaras de oxígeno. Son datos, son situaciones y alternativas que muchos no conocen. Son hechos que a veces pasan y son hechos que también duelen”