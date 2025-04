¿Y ahora, Giuseppe?

Mi nombre es Rodrigo Gasparini Franco. Soy abogado y consultor empresarial, con oficina ubicada en la ciudad de Ribeirão Preto/SP. En mi tiempo libre, me dedico a la escritura de artículos y textos, una actividad que me brinda gran satisfacción. He tenido la oportunidad de colaborar con diversos periódicos de la región, como Tribuna Ribeirão, A Cidade, Enfim, entre otros. Me gustaría contribuir con su periódico compartiendo un artículo que escribí recientemente sobre el controvertido Decreto-Ley nº 36, publicado por el gobierno italiano, que truncó los sueños de muchos argentinos, brasileños y otros ítalo-descendientes en todo el mundo. Mi trayectoria profesional: Comencé mi carrera como abogado en Ribeirão Preto, donde trabajé durante algunos años antes de mudarme a los Países Bajos. Allí, asumí la gerencia del departamento de Cumplimiento Normativo (Compliance) de Embraer, en Ámsterdam, ciudad en la que viví durante 12 años. Recientemente, regresé a mi ciudad natal, Ribeirão Preto, y reabrí mi oficina de consultoría. Soy maestro en Derecho Internacional y Europeo por la Erasmus Universiteit (Países Bajos), especialista en Derecho Asiático por la Universidad Jiao Tong (Shanghái, China) y en Derecho Tributario por el IBET, además de haber realizado cursos de Difusión en la USP.