Walter Texeira Núñez, encargado de la transición por el gobierno electo

“Nadie quiere guerra con ADEOMS, queremos trabajar con los funcionarios por el buen funcionamiento de la Intendencia y el bienestar de los salteños”

Este martes dio inicio formalmente a la transición entre el gobierno departamental saliente y el entrante, donde la Intendente Ingrid Urróz y el Secretario General Gustavo Chiriff recibieron al Intendente electo Carlos Albisu, quien aportó el nombre de Walter Texeira Núñez que estará a cargo de recibir la información que se necesita para tener claro cuál será la situación de la Intendencia el 11 de julio cuando asuma el nuevo Intendente de Salto. EL PUEBLO dialogó con Texeira Núñez sobre cuáles son los principales temas que preocupan a la Coalición Republicana (CORE) en referencia al gobierno departamental.

Tenemos que “poner atención en reorganizar la intendencia para poner a la gente en otra sintonía al servicio de Salto”, comenzó diciendo. “Eso me parece que va a ser la tarea inicial y más importante. Una reorganización interna, una conversación con los funcionarios para decirles que cambió la cosa, que acá se terminó con las persecuciones, no importa de quién sos, de quién no sos, estamos todos en la misma para servir a la gente de Salto y además, incentivar a esa gente que hace las cosas bien. Hay mucha gente con ganas de trabajar, con ganas de que una vez por todas se le reconozca, más allá del partido al cual es adherente. Eso es lo que tenemos que transmitir para adentro de la Intendencia”.

-¿Cuáles serán las prioridades del gobierno entrante?

– La Intendencia no tiene un problema de ingresos. Además, por supuesto que no estamos ni cerca de pensaren aumentar impuestos ni nada de eso, porque la gente no resiste, más bien, habría que revisar alguno capaz.

– ¿Para bajar?

– Mirá, hay reclamos sobre el tema de que aumentó mucho en los últimos tiempos recolección y barrido y demás. No podemos decir que vamos a bajarlo, porque depende de la situación y los equilibrios que hay y que podamos modificar. Pero dentro de lo que me preguntabas, está el tema de la organización y generar mayor eficiencia, eso entendemos que va a producir efectos en la gestión y ahorros de algunos dineros. Por supuesto, revisar el personal uno a uno. Seguramente me han escuchado decir muchas veces que la Intendencia tiene un grave problema, que es la cantidad de personal que tiene.Entendemos que ese tema vuelve inviable a la intendencia. Ha sido una carga demasiado pesada desde la transformación de las 30 a las 40 horas. Y después pensemos que en la Intendencia de Minutti y de Malaquina por allá, creo que 1.300 funcionarios, 30 horas básicas y la extensión horaria cuando se necesitaba, que le daba flexibilidad.Después se rompió esa regla y además se aumentó la cantidad de funcionarios en forma desmedida. Y todos los vicios de trabajo que se han generado en estos 10 años por cómo se permeó la organización. Pienso que la gente que ha estado al frente carecía de formación en manejo de organizaciones pequeñas y menos grandes.Y capaz que no se dio cuenta lo que ocasionó dentro la Intendencia, permeándola con militantes en todos lados, desestimulando a la gente que sabía, corriendo de los lugares a la gente que tenía experiencia y capacidad y rompiendo la cadena de mando, porque como soy puntero político y me eligió coso, yo no le hago caso alcapataz, porque voy y recurro a coso.

– Acaba de mencionar de vuelta algo que fue tema de campaña electoral,sobre la diferencia entre 40 y 30 horas, lo que llevó al Frente Amplio a sostener que Albisu estaba planteando reducir la carga horaria de los funcionarios, lo que llevaría a la pérdida de poder adquisitivo de los empleados municipales.¿Cuál es el planteo concreto que está haciendo?

– Todavía no, estamos recurriendo al asesoramiento legal en todos estos temas. Nuestra intención y entendemos que debe ser también la de la gente que trabaja en la Intendencia, es que la Intendencia sea viable, que sea un lugar de trabajo en el cual puedan tener garantías de trabajo, pero también que cumplamos con los fines que tiene la Intendencia para lagente de Salto.No dan los impuestos, tributos y tasas y demás que paga la gente en el departamento para cubrir el rubro cero, y si le agregamos el rubro dos, que son todos los contratados, menos.Esto se planteó medianamente durante la campaña. ¿Qué Intendencia queremos? ¿Una Intendencia que pueda cumplir con los servicios para los cuales la gente paga los impuestos, o decirle, mirá, el margen para invertir es cero porque se nos va toda la plata en esto? Son temas cruciales.

– ¿Qué es lo que van a revisar?

– Se va a trabajar mucho en que se trabajen las horas que tienen que trabajarse,porque entendemos que no se está cumpliendo por un montón de versiones que nos llegan de diferentes sectores de la Intendencia. Es más, en este periodo, todos sabemos lo que ha pasado con los ingresos directos y monotributos, hay mucha gente que ni siquiera iba a trabajar.Eso tiene que terminar.

– ¿Qué va a pasar con las designaciones directas? ¿Van a revisarlas?

– Tenemos esta situación,se han hecho convenios con ADEOMS, por lo cual los ingresos en forma directa, específicamente, anteriores al 31 de julio del 2024, los están queriendo blindar con estos convenios. Es más, además que los efectivizan, ahora los están recalificando, cosa que no sólo lo van a dejar efectivo, sino que además le quieren dar un grado mayor y terminar antes del periodo de gobierno. Para que la gente entienda, lo que metí políticamente, ahora no sólo lo voy a dejar fijo, sino que además le voy a dar un grado y un sueldo mejor. Eso es grave, porque están los convenios con ADEOMS. Nosotros dijimos que vamos a analizar caso a caso y vamos a ir por la legalidad de las cosas.

– ¿Cómo será la relación con el sindicato?

– Ya tuvimos reunión con ADEOMS, yestá claro que vamos a tener que dialogar con ellos.Si tenemos alguna cosa que no entendimos, nos volverán a explicar, y nosotros también les vamos a explicar alguna cosa de cómo la vemos también. Es el diálogo que vamos a tener que tener. Nadie quiere guerra con ADEOMS. Nosotros queremos trabajar juntos con los funcionarios y con ADEOMS por el bienestar de los funcionarios, pero sobre todo, por el buen funcionamiento de la Intendencia y el bienestar de los salteños, que es nuestro foco.