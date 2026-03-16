Vuelta de Chaná

Asconeguy el mejor en Soriano

El Dolores Cycles Club tuvo un cierre perfecto en la Vuelta Ciclista Chaná 2026, gracias a la gran actuación de Roderyck Asconeguy, quien se quedó con la Clasificación General tras una competencia muy ajustada que se definió por apenas dos segundos.

Asconeguy, que había dado un paso clave al ganar la contrarreloj individual, logró sostener la ventaja en la etapa final y terminó celebrando el título de esta tradicional prueba que se disputa en el departamento de Soriano y sirve como preparación para las grandes competencias del calendario nacional.

El ciclista del Dolores Cycles Club finalizó primero en la general, escoltado por los representantes del Club Náutico Boca del Cufré, que completaron el podio.

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Clasificación General – Vuelta Ciclista Chaná 2026

Roderyck Asconeguy (Dolores Cycles Club)

Anderson Maldonado (Club Náutico Boca del Cufré) +00:00:02

Agustín Alonso (Club Náutico Boca del Cufré) +00:00:13

Ignacio Maldonado (Armonía Cycles – Fray Bentos) +00:00:20

Pablo Anchieri (Club Ciclista Carmelo) +00:01:28

Germán Ezequiel Broggi (Club Ciclista Atenas de Mercedes) +00:01:36

Lisandro Mateo Bravo (Club Ciclista Cerro Largo) +00:01:55

Germán Fernández (Dolores Cycles Club) +00:01:55

Octavio Mangiaterra (Fornara Construcciones) +00:02:13

Juan Martín Echeverría (Club Ciclista Cerro Largo) +00:02:22

De esta manera, Asconeguy confirma su gran momento deportivo, liderando una carrera muy competitiva y dándole una gran alegría al Dolores Cycles Club, que celebra un nuevo título en esta histórica prueba del ciclismo del litoral.

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