Vuelta de Chaná – Soriano

RODERYCK ASCONEGUY IMPARABLE

El ciclista uruguayo Roderyck Asconeguy volvió a demostrar su gran momento deportivo al quedarse este sábado con la contrarreloj individual de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista Chaná, competencia que se desarrolla en el departamento de Soriano.

El representante del Dolores Cycles Club marcó un tiempo de 30:35,06, resultado que le permitió ganar la etapa y además convertirse en el nuevo líder de la clasificación general, por lo que este domingo será el portador de la casaca rosa en la cuarta y última jornada de la prueba.

Asconeguy aventajó en la general a Agustín Alonso, del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Ignacio Maldonado, del Armonía Cycles.

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Clasificación General Individual

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1 Roderyck Asconeguy Dolores Cycles Club 00:30:35,06 2 Agustín Alonso Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré 00:30:41,76 3 Ignacio Maldonado Armonía Cycles 00:31:36,07 4 Anderson Maldonado Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré 00:31:40,46 5 Germán Fernández Dolores Cycles Club 00:32:10,85 6 Alan Matías Presa Club Ciclista Cerro Largo 00:32:23,23 7 Nahuel Hernández Coussan Club Ciclista Punta del Este 00:32:32,60 8 Lisandro Mateo Bravo Club Ciclista Cerro Largo 00:32:41,03 9 Germán Ezequiel Broggi Club Ciclista Atenas 00:33:04,74 10 Diego Jamen Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía 00:33:05,12

La competencia se definirá en la cuarta y última etapa, donde Asconeguy intentará defender el liderato y quedarse con la victoria final de la tradicional prueba del ciclismo uruguayo.

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