Vuelta de Chaná – Soriano

Marcelo Galarza
Por Marcelo Galarza
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RODERYCK ASCONEGUY IMPARABLE

El ciclista uruguayo Roderyck Asconeguy volvió a demostrar su gran momento deportivo al quedarse este sábado con la contrarreloj individual de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista Chaná, competencia que se desarrolla en el departamento de Soriano.

El representante del Dolores Cycles Club marcó un tiempo de 30:35,06, resultado que le permitió ganar la etapa y además convertirse en el nuevo líder de la clasificación general, por lo que este domingo será el portador de la casaca rosa en la cuarta y última jornada de la prueba.

Asconeguy aventajó en la general a Agustín Alonso, del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Ignacio Maldonado, del Armonía Cycles.

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Clasificación General Individual

Pos.CiclistaEquipoTiempo
1Roderyck AsconeguyDolores Cycles Club00:30:35,06
2Agustín AlonsoClub Náutico y de Pesca Boca del Cufré00:30:41,76
3Ignacio MaldonadoArmonía Cycles00:31:36,07
4Anderson MaldonadoClub Náutico y de Pesca Boca del Cufré00:31:40,46
5Germán FernándezDolores Cycles Club00:32:10,85
6Alan Matías PresaClub Ciclista Cerro Largo00:32:23,23
7Nahuel Hernández CoussanClub Ciclista Punta del Este00:32:32,60
8Lisandro Mateo BravoClub Ciclista Cerro Largo00:32:41,03
9Germán Ezequiel BroggiClub Ciclista Atenas00:33:04,74
10Diego JamenClub Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía00:33:05,12

La competencia se definirá en la cuarta y última etapa, donde Asconeguy intentará defender el liderato y quedarse con la victoria final de la tradicional prueba del ciclismo uruguayo.

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