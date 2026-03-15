Vuelta de Chaná – Soriano

RODERYCK ASCONEGUY IMPARABLE
El ciclista uruguayo Roderyck Asconeguy volvió a demostrar su gran momento deportivo al quedarse este sábado con la contrarreloj individual de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista Chaná, competencia que se desarrolla en el departamento de Soriano.
El representante del Dolores Cycles Club marcó un tiempo de 30:35,06, resultado que le permitió ganar la etapa y además convertirse en el nuevo líder de la clasificación general, por lo que este domingo será el portador de la casaca rosa en la cuarta y última jornada de la prueba.
Asconeguy aventajó en la general a Agustín Alonso, del Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré, mientras que el tercer lugar quedó en manos de Ignacio Maldonado, del Armonía Cycles.
Clasificación General Individual
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1
|Roderyck Asconeguy
|Dolores Cycles Club
|00:30:35,06
|2
|Agustín Alonso
|Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré
|00:30:41,76
|3
|Ignacio Maldonado
|Armonía Cycles
|00:31:36,07
|4
|Anderson Maldonado
|Club Náutico y de Pesca Boca del Cufré
|00:31:40,46
|5
|Germán Fernández
|Dolores Cycles Club
|00:32:10,85
|6
|Alan Matías Presa
|Club Ciclista Cerro Largo
|00:32:23,23
|7
|Nahuel Hernández Coussan
|Club Ciclista Punta del Este
|00:32:32,60
|8
|Lisandro Mateo Bravo
|Club Ciclista Cerro Largo
|00:32:41,03
|9
|Germán Ezequiel Broggi
|Club Ciclista Atenas
|00:33:04,74
|10
|Diego Jamen
|Club Ciclista Alas Rojas de Santa Lucía
|00:33:05,12
La competencia se definirá en la cuarta y última etapa, donde Asconeguy intentará defender el liderato y quedarse con la victoria final de la tradicional prueba del ciclismo uruguayo.