Vuelta de Chaná en Soriano: Germán Domínguez de Libertad el mejor salteño 

La tradicional Vuelta Ciclista Chaná se está disputando en el departamento de Soriano, reuniendo a los principales equipos del ciclismo nacional en una competencia que sirve como preparación para la gran cita del calendario: la Vuelta Ciclista del Uruguay, que comenzará el próximo 26 de marzo.

La prueba recorre diferentes puntos del departamento, con etapas que unen ciudades como Mercedes y Dolores, donde se ha concentrado gran parte de la actividad en esta nueva edición.

Entre los protagonistas aparece el Club Ciclista Libertad, que también forma parte del pelotón de elite. En la jornada que unió Mercedes con Dolores, el ciclista salteño Germán Domínguez cumplió una destacada actuación al finalizar la segunda etapa a tan solo cinco segundos del líder de la clasificación.

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La etapa tuvo un desarrollo muy competitivo, con un pelotón numeroso que luchó hasta los últimos metros antes de ingresar a la ciudad de Dolores, donde finalmente se definió el tramo.

Para el equipo salteño, la participación en esta prueba también forma parte de la preparación para otro desafío importante del calendario: las 500 Millas del Norte, que se disputarán durante Semana Santa en la ciudad de Artigas. Allí, el Club Ciclista Libertad buscará continuar con su puesta a punto de cara a una temporada exigente dentro del ciclismo nacional.

Pablo Anchieri el ganador de la segunda etapa

La segunda etapa de la Vuelta Ciclista Chaná, disputada entre Mercedes y Dolores, dejó una clasificación muy ajustada en los primeros lugares, con varios ciclistas llegando separados por apenas segundos.

El triunfo de la etapa fue para Pablo Anchieri Zunino, quien se quedó con el primer lugar del tramo. En la segunda posición finalizó Juan Martín Echeverría Goytino, a solo 4 segundos, mientras que el tercer puesto fue para Mateo Mascarañas, a 5 segundos del ganador.

Entre los ciclistas que lograron meterse en el grupo principal aparece el representante del Club Ciclista Libertad, Germán Domínguez, quien culminó en la décima posición a 45 segundos del vencedor, manteniéndose dentro del pelotón que llegó prácticamente compacto en la definición de la etapa.

La competencia viene mostrando un nivel muy parejo entre los equipos de elite del ciclismo nacional y sirve como preparación para uno de los grandes objetivos de la temporada: la Vuelta Ciclista del Uruguay, que comenzará el próximo 26 de marzo.

Por su parte, el equipo salteño también apunta a llegar en buena forma a las tradicionales 500 Millas del Norte, que se disputarán durante Semana Santa en la ciudad de Artigas, otra de las citas importantes del calendario del ciclismo uruguayo.

Automovilismo; Especial entrerriano con un salteño: Francisco Freitas vuelve la ruedo en Concepción del Uruguay

Este fin de semana se pone en marcha una nueva temporada del Especial Entrerriano, que tendrá su primera fecha en el autódromo de Concepción del Uruguay. La categoría vuelve a rodar en uno de los escenarios más tradicionales del automovilismo de la región y contará con presencia salteña en la grilla.

El piloto salteño Francisco Freitas regresará a la competencia luego de tomarse una licencia durante la pasada temporada. Su última participación fue en 2024, año en el que peleó el campeonato hasta las últimas fechas, quedando muy cerca de consagrarse en la principal categoría del certamen.

Freitas volverá a pista a bordo de un Volkswagen Up identificado con el número 44, máquina que ha sido preparada especialmente para encarar una nueva temporada dentro del competitivo campeonato entrerriano.

La actividad se desarrollará en el autódromo de Autódromo de Concepción del Uruguay, circuito que también es escenario de competencias nacionales. Allí, por ejemplo, se presentará en abril el Turismo Carretera, una de las categorías más importantes del automovilismo argentino.

El Especial Entrerriano ha tomado nuevamente impulso en la región y contará una vez más con la presencia del piloto salteño, que buscará ser protagonista desde el comienzo del campeonato.

Además, el calendario tendrá una fecha cercana para el público uruguayo, ya que la categoría se trasladará en mayo a Concordia, lo que permitirá ver de cerca a las numerosas máquinas que integran este certamen organizado por la gente de Concepción del Uruguay.

De esta manera, Francisco Freitas vuelve a cruzar el río para iniciar una nueva campaña, con el objetivo de repetir lo que ha sido en temporadas anteriores: uno de los grandes animadores y protagonistas del automovilismo regional entrerriano.

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