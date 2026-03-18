Vuelta Ciclista del Uruguay; a una semana de la largada

Robert Racedo será el único ciclista salteño en un Club maragato

A una semana del inicio de la edición número 81 de la Vuelta Ciclista del Uruguay, crece la expectativa en todo el país y, en particular, en Salto, que este año volverá a ser protagonista con la llegada de una de sus etapas.

La jornada del domingo promete ser una verdadera fiesta del ciclismo para el departamento. La caravana multicolor, característica de esta competencia, arribará proveniente de Nuevo Berlín, ingresando por la zona sur, a la altura del puente de Aimán. Desde allí, el recorrido continuará por Termas, tomará la Ruta 3, avanzará por Avenida Farreila Aldunate, girará en Avenida Juana Arriaga y luego recorrerá 18 de Julio hasta desembocar en calle Artigas, frente a Jefatura de Policía y Plaza 33, donde estará ubicada la meta.

Como es habitual, se espera una importante presencia de público acompañando a los ciclistas a lo largo de todo el trayecto, no solo locales sino también visitantes que llegan desde distintos puntos del país y la región para vivir de cerca esta competencia emblemática del calendario nacional.

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Ganadores de Rutas de América

En lo deportivo, el único representante salteño será Robert Racedo, quien defenderá los colores del Club Náutico Boca de Cufré. El equipo maragato llega con grandes credenciales tras consagrarse en la última edición de la Rutas de América, donde tuvo como figura destacada a Anderson Maldonado, ganador de dicha prueba disputada durante Semana de Carnaval.

Precisamente, Boca de Cufré aparece nuevamente como uno de los principales favoritos, tanto en la clasificación general individual como por equipos, en una competencia que tiene un significado muy especial dentro del ciclismo uruguayo.

La preparación hacia esta gran cita tuvo distintas instancias previas, entre ellas la tradicional Vuelta de Chaná, disputada días atrás en Soriano, que sirvió como puesta a punto para varios de los corredores que estarán presentes en la Vuelta.

Todo está dado para que Salto viva una jornada inolvidable, recibiendo a la prueba más importante del calendario del pedal nacional, en un evento que combina deporte, espectáculo y una fuerte conexión con el público.

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