Vox Populi – Martes 16-07-2024

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 1 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

Reclamos en torno al ámbito de la salud recibimos prácticamente a diario, tanto referidos al sector público como al privado. No todos los días los apuntamos aquí, ya que sería demasiado reiterativo. Pero en la jornada de ayer, quizás por ser lunes y muchos acudieron en busca de un turno para consulta médica, nos llegaron al menos tres o cuatro quejas de quienes nos dicen que tienen urgencia de ser vistos por un especialista y se les hace muy dificultoso acceder.

Por otra parte, el sábado nos hablaba una lectora para decirnos que “también hay que destacar lo bueno”, refiriéndose precisamente a la atención de la salud. Nos contaba que estuvo operada en el Hospital Regional Salto y que recibió “un trato excelente de todos”.

Siguiendo con el tema, escuchamos hace pocos días una discusión en un comercio, entre varias personas, respecto a cuándo corresponde ir a emergencia y cuándo no. Algunos decían que se saturan estas atenciones porque “la gente va por cualquier cosa”, y otros decían que “como uno no es médico, siempre hay que ir a emergencia para no arrepentirse después”. ¡Qué tema! Cada cual con su opinión.

Lamentable es el estado de deterioro que tiene una de las grandes bellezas escultóricas de Salto: la fuente La Bella y La Bestia, ubicada en Plazoleta Roosevelt. Ampliaremos en próximas ediciones. Mientras tanto es de esperar una mejora, lo más urgente posible.