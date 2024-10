Vox Populi – Jueves 03-10-2024

Ayer, un lector nos contaba un episodio, para que lo hiciéramos público y otras personas estén alertas. Nos acordamos enseguida que ya era la segunda o tercera persona que en poco tiempo nos planteaba el mismo caso.

Sucede que cada tanto recorre la ciudad un afilador de cuchillos y tijeras, que sobre todo cuando se trata de adultos mayores, ofrece su servicio a un precio que, por la forma que lo pronuncia, no queda del todo claro, pero es común que se entienda “ciento cincuenta”. Sin embargo cuando se le va a pagar, asegura haber dicho “setecientos cincuenta”. Y, según nos cuentan, se enoja y trata de una forma nada cordial a sus clientes hasta no obtener los 750 por cada pieza afilada, que en algunos casos han sido varias. Así que es importante dejar bien claro el precio antes que realice el trabajo. Nos dicen que por su forma de hablar, no sería salteño.

Estamos en el mes que muchos denominan “Octubre Rosa”, en alusión a la lucha contra el cáncer de mama. Hemos visto que cada año se suman más comercios a la venta de diferentes artículos con el color rosa y algo escrito referido a ello: llaveros, agendas, prendedores, etc. Bienvenido todo lo que ayude a la concientización, que en definitiva es el gran objetivo.

- espacio publicitario -

Es hoy: a las 10 de la mañana abre sus puertas la Expo Salto. A las 15 es el acto protocolar. La primavera acompaña de forma magnífica.