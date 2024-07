Vox Populi – Domingo 21 de Julio de 2024

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

El problema de la recolección de residuos domiciliarios sigue dando que hablar en nuestra ciudad. Han habido avisos de la propia Intendencia, así como comunicados de ADEOMS, pero eso no quita que la situación siga siendo muy complicada. Ayer en la tarde, por ejemplo, daba pena ver tanta basura desparramada en tantas zonas de la ciudad.

Avanzan los trabajos de remodelación en la costanera norte. De Vinci (ex Apolón) al norte hay que transitar con mucha precaución, precisamente por las obras que se están ejecutando. Lamentablemente no se respeta demasiado, hay conductores (tanto de motos como de autos y todo tipo de vehículos) que parece que no ven los carteles que claramente piden rebajar la velocidad.

Durante varias horas, ayer, una persona dormía en medio de la vereda de Artigas y Colón (esquina noroeste). Conformaba una postal que, según vecinos del lugar, es bastante más común de lo que muchos creen, en todas esas cuadras alrededor.

Felizmente era falsa la noticia de la muerte de Luis Landriscina, que ayer corrió como reguero de pólvora en redes sociales. El querido humorista argentino tiene 88 años, está con importantes problemas de salud pero, reiteramos, no falleció. Es importante siempre chequear muy bien las noticias que se dan, aunque todos podemos equivocarnos por supuesto.