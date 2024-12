Vox Pópuli | 29-12-2024

Que todavía haya cartelería política en árboles, columnas, etc., ya de por sí molesta a mucha gente. Pero no olvidemos que desde la Intendencia se dijo que se otorgaría un plazo de un mes para este retiro una vez pasadas las elecciones. Y que en caso de no cumplirse, entonces realizaría ese trabajo la propia Intendencia, trasladando la correspondiente multa a las agrupaciones políticas que hubieran incumplido.

Ayer se comunicó con nuestra Redacción un lector, que planteaba precisamente este tema. Nos decía que el mes de plazo ya pasó y que todavía permanecen muchos carteles en la vía pública. Por lo que pudimos saber, aún no habría recaído multa en nadie.

Otra vez hubo problemas con la recolección de residuos en las últimas horas, en varios puntos de la ciudad. Desde calle Orestes Lanza al 1800 se comunicaba una lectora para dar cuenta que “ya es la segunda o tercera vez en pocos días que queda toda la basura en la calle”. Por otra parte, al momento de escribir estas líneas (nochecita de sábado) todavía no había pasado en buena parte de la Zona Este, donde habitualmente pasa en las primeras horas de la mañana.

- espacio publicitario -

Ayer fue una jornada de sobresaltos debido a los incendios. Uno en el Gramon, otro en una empresa más al sur de la ciudad, tuvieron en jaque a los bomberos. Estamos en una época peligrosa. No está de más insistir en la necesidad de extremar los cuidados.