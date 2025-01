Vox Pópuli | 19-01-2025

Disconformidad con la atención proporcionada a los usuarios en la Dirección de Tránsito. De acuerdo a lo manifestado por varios salteños que concurrieron a realizar diversos trámites, estuvieron esperando desde las 6.30 am para ser atendidos, no habiendo lugar para sentarse, debiendo hacerlo en el piso, amén de que cuando llegó su turno, no se pudieron efectuar los actos administrativos por no encontrarse los funcionarios habilitados para llevarlos a cabo.

Se denunció, también, por parte de los empleados municipales, que efectivamente el servicios ha visto damnificado por la ausencia de compañeros y de las autoridades del sector, evidenciándose una descoordinación que viene afectando sensiblemente el trabajo.

No es la primera vez en los últimos tiempos, que se evidencian carencias en el desarrollo de las actividades de la comuna donde, obviamente, el principal perjudicado es el contribuyente, el que exige -con razón- equivalencia entre lo oneroso de las obligaciones tributarias, con la calidad de los resultados que, muchas veces, son poco satisfactorios y que van en clara decadencia.

Indudablemente, como en todo orden administrativo existen inconvenientes y casos de fuerza mayor; pero, nada sirve de excusa como para que no se puedan prever circunstancias reiteradas una y otra vez, evitándole así al vecino, un mal momento y pérdida de tiempo.