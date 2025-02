Vox Pópuli | 1-02-2025

Varias personas nos han consultado sobre las fechas, lugares y horarios de los desfiles de

Carnaval en nuestra ciudad.

Al parecer, la propaganda no da a vasto, siendo in suficiente para mantener a la mayor parte de

a ciudadanía informada de los eventos festivos y sus derivaciones: murgas, tablados, desfiles,

concursos, etc.

Habla bien de la importancia que la gente le da a este tipo de actividad popular; y, al mismo

tiempo, de la necesidad de aumentar la propagación de la misma.

- espacio publicitario -

Salto, en los últimos tiempos, ha venido mejorando y diversificando su Carnaval, lo que da a

entender una mayor participación de los simpatizantes y una mejor estructuración del mismo.

En el mismo, muchas personas son las que colocan su esfuerzo en tiempo, dedicación y –

porque no decirlo, también- dinero, para poder ofrecernos a todos un espectáculo divertido,

atractivo y, año a año, de mayor nivel.

Sería interesante que, no solo se realizara una mayor y mejor comunicación del cronograma a

nivel local, sino que, al mismo tiempo, se promoviera nuestro Carnaval como otro atractivo

turístico a ofrecer a los foráneos.

Se va bien. Año a año mejorando una performance que, de seguir así, puede transformar a

nuestra fiesta veraniega, en un ícono cultural y de diversión como lo son en varias ciudades de

la región.