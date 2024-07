Vox Populi – 09-07-2024

¡Ayúdanos! ¿Qué te pareció este artículo? +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 Facebook Twitter Email Telegram

Una lectora nos llamó para hacernos algunos comentarios sobre “cosas que estoy viendo acá en pleno centro”, nos decía. Hablaba de carteles políticos que aún falta retirar, y sobre todo de la poca iluminación en general que notaba. “Muy poca iluminación en las calles, salvo por algunas vidrieras, si no, sería una oscuridad total…Y las plazas oscuras también”, se lamentaba. Remataba con esto: “le sumás el frío, el poco movimiento en todos lados, da una sensación de tristeza…”.

Hemos recibido esta consulta tras las elecciones del domingo 30: ¿Cuántos sobres tenían la papeleta de los ex obreros de Salto Grande para anular el voto? Pero lo que sucede, es que esas papeletas no se contabilizaron en forma particular, sino que los sobres que las contenían están incluidos dentro de los que figuran como “anulados”.

Sin embargo, una persona nos decía ayer que habría existido un error en el número de “anulados”, y que serían muchos más. ¿Será así? En estas horas tendremos la aclaración desde la oficina electoral.

A los hermanos argentinos ¡salud! en otro 9 de julio, la fecha más importante en su calendario de fechas patrias. Están celebrando nada menos que su Independencia. También en Uruguay, en Salto mismo, hay muchos argentinos que aprovechan la ocasión para degustar algunas comidas típicas e ideales para el frío que estamos viviendo, como el locro por ejemplo.