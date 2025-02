Verdín en el lago de Salto Grande: Boyas de ultrasonido para evitar la propagación de algas tóxicas. ¿Cómo funcionan?

El lago de Salto Grande enfrenta un creciente problema debido a la proliferación de algas que tiñen sus aguas de un tono verdoso. Estas floraciones, además de alterar la estética del paisaje, pueden ser tóxicas para animales y personas, representando un riesgo para la salud pública y afectando las actividades recreativas en la zona. Según informes recientes, las playas del lago se encuentran en Alerta 2 o «Rojo», lo que indica una alta concentración de algas y la recomendación de evitar el contacto con el agua. En busca de soluciones a este problema, países como España, Polonia y El Salvador, pero también provincias de la Argentina como Salta, han implementado tecnologías innovadoras para controlar la proliferación de algas. Una de ellas es el uso de boyas ultrasónicas. En 2016, en el Puerto de Federación se implementó un proyecto piloto que involucró la instalación de una boya equipada con tecnología de ultrasonido para monitorear y controlar la proliferación de cianobacterias en el Lago Salto Grande, pero no se conoció, al menos públicamente, información concluyente sobre los resultados obtenidos.

Las floraciones de algas, comúnmente conocidas como «verdín», son favorecidas por condiciones ambientales específicas: aumento de la luz solar, elevadas temperaturas, escasa circulación del agua y una alta concentración de nutrientes como nitrógeno y fósforo. Estos nutrientes pueden provenir de vertidos de aguas residuales y actividades agrícolas en las cercanías del lago.

En busca de soluciones efectivas y sostenibles, diversos países han implementado tecnologías innovadoras para controlar la proliferación de algas. Una de las más destacadas es el uso de boyas ultrasónicas. Por ejemplo, en El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele instaló 60 boyas ultrasónicas en el lago de Coatepeque con el objetivo de prevenir la propagación de algas tóxicas. Estas boyas emiten ondas ultrasónicas que interfieren con la flotabilidad de las algas, impidiéndoles acceder a la luz solar necesaria para la fotosíntesis, lo que provoca su hundimiento y posterior descomposición sin liberar toxinas.

Además, estas boyas permiten monitorear en tiempo real la calidad del agua, el clima y la actividad volcánica, proporcionando datos valiosos para la gestión ambiental.

Las boyas ultrasónicas emiten ondas de baja potencia en la capa superior del agua, creando una presión constante alrededor de las células de las algas. Este proceso afecta su capacidad de flotación, impidiéndoles ascender a la superficie y realizar la fotosíntesis. Al no poder acceder a la luz solar, las algas mueren y se hunden, donde son descompuestas por bacterias sin liberar toxinas dañinas. Es importante destacar que este método no afecta a otros organismos acuáticos, animales ni a los seres humanos, ya que no implica el uso de productos químicos.

Lago de Salto Grande de color verde por la proliferación de algas

En el Puerto de Federación, en el año 2016, se implementó un proyecto piloto que involucró la instalación de una boya equipada con tecnología de ultrasonido para monitorear y controlar la proliferación de cianobacterias en el Lago Salto Grande. Esta iniciativa fue parte de los esfuerzos conjuntos de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), la Municipalidad de Federación y Prefectura Federación para mejorar la calidad del agua en la región.

Sin embargo, hasta la fecha, no se han publicado informes detallados que evalúen la eficacia de esta tecnología en el contexto específico del Lago Salto Grande.

Cabría preguntarse si esta problemática no debe contar también como parte de la reparación histórica de Salto Grande con la región, debido a que esta proliferación de algas se evidencia desde que el río fue embalsado.

Además, sería fundamental complementar esta o cualquier otra tecnología con otras medidas de gestión ambiental, como la reducción de aportes de nutrientes al lago mediante el control de vertidos y prácticas agrícolas sostenibles.

