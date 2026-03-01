UTE anunció una inversión de US$ 8 millones en Salto y avanza en una tarifa eléctrica diferencial para el norte, buscando aliviar el impacto del consumo en verano

La posibilidad de una tarifa eléctrica diferencial para el norte del país, largamente reclamada por la ciudadanía y actores políticos de la región, volvió a ocupar el centro del debate durante la visita a Salto de Roberto Bentancor, vicepresidente de UTE. En el marco de una conferencia de prensa que dio, y de la que EL PUEBLO trae apenas un extracto, el jerarca confirmó una inversión cercana a los 8 millones de dólares para el departamento y aseguró que el ente trabaja “de firme” en una solución estructural al problema tarifario.

– ¿Con Albisu vino a arreglar bajar la tarifa de UTE?

– Ojalá se hubiera podido arreglar con Albisu, como hemos podido arreglar otras cosas. En verdad, es un estilo que tenemos desde UTE y desde la vicepresidencia, es recorrer, es ir, es estar con la gente, saber la problemática. Sabemos que la problemática de Salto, para nosotros, principalmente es el tema de la desocupación, como en muchos lados. Estuvimos intercambiando con el Intendente algunos proyectos que tienen con el tema de agricultura, en el cual UTE puede estar dando una mano. Le vinimos a comunicar que vamos a hacer una inversión en Salto de cerca de los 8 millones de dólares para mejoramiento de la red, donde ahí se van a abrir algunos puestos de trabajo. No es la solución para Salto, obvio.

Albisu nos planteó un par de problemas en determinados lugares, y nosotros deberemos desde UTE dar todo lo posible para poder solucionarlo. O sea que yo entiendo que la reunión fue fructífera, que es como debe funcionar el Estado. Ya están laudados todos los temas electorales, y ahora tenemos que ponernos en fila para sacar cosas que sean en beneficio de la gente. Así estamos recorriendo casi todas las intendencias.

– Hubo un planteo en el Legislativo teniendo en cuenta las altas temperaturas, el consumo, y mucha gente que tiene que refinanciar para pagar la cuota de UTE. ¿Qué posibilidades hay para implementar la tarifa diferencial?

– No solo que somos conscientes de ese tema, la Ministra encabezó uno de los proyectos para buscar una solución. No es fácil, pero lo que sí puedo decir es que en estos 48 años que llevo en la UTE, de este tema hace tiempo que siento hablar. O sea, por acá hemos pasado todos los partidos políticos y no le hemos encontrado la solución. El compromiso nuestro es encontrarle una solución, capaz que sea como la TCB (Tarifa Consumo Básico) que se volvió a reinstalar y no contempló todas las situaciones, pero contempló a la gente de más bajos ingresos, a los jubilados que solo tienen la jubilación mínima, contempló a becarios. Entonces, ¿es la solución? No, pero fue un paso que se dio. Ahora tenemos un compromiso de dar otro paso o de dar el primer paso con el tema de la tarifa diferencial. Yo no puedo decir cuáles son los 4 o 5 proyectos que tenemos arriba de la mesa, porque estaría ventilando determinadas posiciones. Pero sí sé que estamos mandatados por la Ministra a trabajar de firme en empezar a encontrar soluciones para esa tarifa diferencial.

A todos nos hubiese gustado haberlo podido solucionar en el último pliego tarifario, pero cuando la prensa informa que hubo un 4,5% de aumento de la tarifa, ese fue el promedio, para las tarifas residenciales fue un 3, ojalá no hubiese sido nada. El promedio es porque ahí tenés grandes consumidores, medianos consumidores, y el promedio fue ese. Pero para las tarifas residenciales fue un 3%. Entonces, cuando hablamos de los aportes sociales, UTE tiene que volcar todo, pero estamos volcando en subsidios, en apoyos, a la producción, a lo social, más de 10 millones de dólares al año. En Salto tenemos más o menos unos 50.000 clientes, y en el bono social andamos por los 8.000. Cuando alguien viene y te plantea quiero pagar la tarifa del bono social, siempre tengo la misma contestación, se lo decía a Albisu, que se vayan a vivir el asentamiento y lo tendrán. Los recursos son finitos, no le estoy evadiendo la respuesta, por eso vine, porque sabía que era una inquietud, y hay que hablarlo con la gente. Algo va a salir. Vamos a trabajar todo este año, y estoy confiado que para el próximo enero vamos a encontrar una solución. Y si no la encontramos, vendremos acá y le diremos a la gente por qué no la volvimos a encontrar.

Pero lo primero es decir que no es una batalla que está perdida por la ciudadanía, y que no sé si va a contemplar a todos, pero el tema es empezar a andar. Será porque vengo del movimiento sindical, que sé que las cosas se conquistan de a poco. Lo peor que podés hacer es tener una lucha y quedarte en lo contestatario y no presentar propuestas. Tenemos 4 o 5 propuestas. Entonces, nada mejor que ahora que va a venir la calma del calor, de estudiarlo tranquilamente, de ver a qué sectores vamos a apoyar con esa tarifa diferencial, y que se haga realidad de una vez por todas. Este año me voy a tener que jubilar obligatoriamente, me podré quedar en el Ejecutivo, pero no me quiero ir sin haberlo hecho. Estoy convencido que vamos a poder. También sé que hay compañeros que piensan de otra manera y tienen todo su derecho.

– Mientras tanto, el tiempo pasa y el verano se va.

– Sí, claro, pero si hay una cosa que a mí no me podés hablar es de tiempo. Porque hace 30 años que escucho hablar de esto y nunca vi que a nadie le pusiera tanto énfasis a este tema como le ha puesto desde el Ministerio y desde UTE a nosotros. Y voy a volver a Salto, y cuando vuelva me van a preguntar, ¿en qué está eso? Y se los voy a trasladar.

– ¿Dijo que hay 8 mil bonos sociales en Salto?

– Sí, en inclusión social. Tiene una tarifa diferenciada hasta 200 kilowatts. Pero no es que se lo damos antojadamente, se lo damos tras un relevamiento. Es un proyecto que lo iniciamos allá por el 2012, 2013, que nos sentimos muy orgullosos, por supuesto que no por la condición en la que está la gente, orgullosos porque desde UTE trabajamos con asistentes sociales, visitamos las casas, le hacemos la instalación de adentro, se la hacemos por régimen cooperativistas porque no es bueno meter a nuestro funcionario adentro de las casas a hacer esas tareas, entonces intentamos que sean los cooperativistas los que hagan esa tarea. Aparte das trabajo. Después que le dimos la luz, le hacemos un acompañamiento social por medio de asistentes sociales porque tenés que ponerle a alguien, imaginate una persona que nació ahí en ese contexto, es un trabajador pero hace 40 años que no paga la luz, y si mañana le cobrás 500 pesos, es mucha plata porque no tiene la cultura de pago, por eso ponemos los asistentes sociales, por eso colaboramos, y no lo hacemos al boleo, no lo hacemos a pedido de tal o cual diputado, senador o intendente, tenemos una orden de prelación de los barrios que vamos a incluir, ahí participa el MIDES que nos dice si esa persona es vulnerable, si está en un contexto vulnerable o no porque vivos vemos todos, siempre hay gente que te pide.

– ¿Hay un control efectivo en eso?

– Sí, es muy efectivo y muy riguroso, está hecho muy profesionalmente, y si trabajaras en UTE, no es de los lugares que a vos más te gustaría trabajar, ahí se ve la vocación de servicio del funcionario público, porque en ese lugar nadie te va a felicitar. O sea, es difícil, hay que tener un espíritu, una vocación muy grande para hacerlo y tenemos funcionarios muy destacados que trabajan en ese tema.

– ¿Cuál es el principal impedimento de no aprobar una tarifa diferencial no solamente para Salto, sino para el norte del país?

– Me gusta mucho el hincapié porque a veces vos quedás así como que esa propuesta no sea buena, me pasó el otro día. Yo recorro mucho el interior, entonces alguien en Mercedes me dijo que en invierno a veces hasta nieva. Entonces, el problema es que tenemos que buscar algo para el norte, por lo general lo hablamos en Salto porque es donde nace este tema, pero tenemos que buscar algo para la zona norte, el principal impedimento ha sido el manoseo del tema. Hoy sabemos que tenemos una Ministra que lo impulsa, hoy sabemos que tenemos cuatro directores, no me animo a comprometer la palabra del director de la oposición porque pasó el periodo anterior y no salió tampoco, entonces, hoy tenemos cuatro directores que lo impulsamos. Lo que te voy a decir es que la voluntad está y hemos ido cambiando los argumentos, porque recordemos cómo llegamos a esto, tengo memoria, me acuerdo que yo venía, peleaba con mi compañero porque me decía que Salto Grande es nuestro y la luz tiene que estar más barata. Y yo le decía, bueno, entonces, acá la nafta tendría que ser más cara porque la tenemos que traer de Montevideo. Eran discusiones. Nunca se dio la discusión que se está dando ahora a nivel técnico, cuánta gente afecta, qué plata vamos a poner, cómo lo vamos a categorizar, cómo lo vamos a hacer, si lo vamos a hacer por meses o por días o por cuando se detecta. O sea, no me hagas hablar más de las propuestas pero hoy te puedo asegurar que estamos trabajando en una propuesta seria, y si no llegáramos a acuerdos, voy a venir a este mismo lugar y voy a decir por qué no se llegó a acuerdos, pero estoy convencido que vamos a llegar.

– Con respecto al área rural, el otro día llovió en el interior y mensajes de Sequeira en Artigas, mensajes de Laureles sin luz, eso no pasa solamente por infraestructura nueva sino por infraestructura que ya está en desuso.

– Por eso te decía de los 8 millones de dólares en renovación, que pasa por infraestructura rural. No hablo de herencias malditas acá, no busco confrontación si no, no vengo a la casa de Albisu a confrontar, yo vengo a buscar soluciones, pero en el periodo pasado no se invirtió, capaz que lo que se tenía que invertir en la norte, capaz que había una excusa técnica, capaz que estaba creciendo otra zona del país más rápido y la UTE fue para allá. Sabemos que nuestras líneas del norte están debilitadas, sabemos que falta inversión y vamos a invertir en el quinquenio en todo el país 4.800 mil millones de dólares, y en Salto específicamente 8 millones. Después, para el otro año vamos a tener que ver hasta donde avanzamos pero está bien lo que tú decís, pero no nos olvidemos eso, Pueblito Sequeira desde Montevideo queda 722 kilómetros y solo tiene luz porque UTE es una empresa pública, pues si UTE fuera una empresa privada no solo no tenía luz, sino que era más cara, porque hay lugares donde vos jamás vas a recuperar la inversión. La cantidad de kilómetros que se han hecho desde 2010 a la fecha en electrificación rural es mucha, es verdad también que estamos penalizados por la URSEA cuando no reponemos los servicios rápido, y es verdad que pasa una ráfaga como pasó el otro día, y se llevó toda esa parte. Ahora tenemos los medios, tenemos desde los trabajadores nuestros hasta los trabajadores de la empresa privada que se ponen la camiseta y lo sacan adelante, pero pudimos llegar a todos esos pueblos, a Lluberas, a Pueblito Sequeira, a todos esos lugares porque UTE es una empresa pública, porque los uruguayos resolvimos entre todos esto, no es una bandera de ningún partido político, resolvimos que UTE va a ser una empresa pública, y ahí también hay un subsidio, porque casi seguro ahí hay servicios que vos nunca los vas a recuperar porque llevaste el servicio, y quizás salta una llave en un pueblito y tenés que mandar un móvil con dos personas a hacer 100 kilómetros para allá, 100 kilómetros para acá, para arreglarles la luz, eso es inviable, pero lo tenemos que hacer, punto, como empresa pública lo tenemos que hacer.

———————————————

PERFIL DE ROBERTO BENTANCOR

Es del signo de Sagitario.

De chiquito quería ser jugador de fútbol.

Es hincha de Nacional.

¿Una asignatura pendiente? Ser murguista.

¿Una comida? El asado.

¿Un libro? “Omitir Intro” de Julián Kanarek.

¿Una película? Papillon.

¿Un hobby? Ir a pescar.

¿Qué música escucha? Canto popular uruguayo.

¿Un día de la semana? Viernes.

¿El peor día de la semana? Lunes.

¿Qué le gusta de la gente? El intercambio.

¿Qué no le gusta de la gente? La falta de respeto

