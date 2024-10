A la manera de Juan Ramón Silvera

Fue jugador de fútbol y es Director en Paysandú. Frente a la situación que generó Suárez, JUAN RAMÓN SILVERA, es de los que no se calló. Y escribió. Desde EL PUEBLO, válido tener en cuenta la reflexión de uno de los más potenciales delanteros del fútbol de Paysandú y en su historia.

“El que defendió a los jugadores, frente a la Conmebol, sin medir consecuencias, sin especulaciones, sin miedo, fue Bielsa! Fue hasta contra de la misma AUF ladera del poder, lo hizo sin llorar, sin hacerse la víctima como Suárez , frente a las cámaras y micrófonos. Se paró de mano a los periodistas amarillistas como, ROMANO. No defiendo a Bielsa como entrenador si no una persona con códigos, defiendo la situación compleja que dejó! No me vengan con estadísticas que ser gente, no tiene precio ni números, usó al pueblo para hacerse una despedida soñada!”