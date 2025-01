Uruguay tiene rivales para la 3ª fecha del Mundial de Seven en Australia

By

La selección uruguaya de rugby Seven conoció sus rivales en la fase de grupos de la tercera etapa del Circuito Mundial de Seven a Side, que se disputará en la ciudad australiana de Perth entre el viernes 24 y el domingo 26 de enero. El equipo dirigido por Gabriel Puig, que volvió al círculo de privilegio este año y comenzó el torneo con un noveno puesto en Dubái y un decimoprimero en Ciudad del Cabo, compartirá la zona C con Fiyi, Nueva Zelanda y Kenia.

El resto de las etapas serán en Canadá entre el 21 y 23 de febrero, Hong Kong del 28 al 30 de marzo y Singapur los días 5 y 6 de abril. Los ocho mejores avanzarán a la gran final en Carson, Estados Unidos, el 3 y 4 de mayo. Son 12 los países participantes que van sumando puntos en cada una de las etapas, y los ocho mejores clasificarán a la pelea por el título. Los restantes disputarán la permanencia con quienes lleguen desde el Challenger Series.

Los Teros marchan décimos entre 12 selecciones con seis puntos, superando a Estados Unidos (4) e Irlanda (3). Por el momento, esos tres países, más Kenia, estarían disputando los playoffs con los cuatro primeros del World Rugby Sevens Challenger Series para ver quiénes juegan en el Circuito Mundial la próxima temporada.

Se corre la Clásica Fiesta del Pueblo en Treinta y Tres

El Club Ciclista y Social Barrio Artigas de Treinta y Tres organiza la 62º edición de la tradicional «Fiesta del Pueblo», carrera para las categorías Elite, Sub 23 y Junior. Ayer sábado 11 de enero a la noche fue el turno de la primera etapa en circuito, en tanto que hoy domingo 12 de enero a las 8 horas se larga la segunda etapa en ruta sobre 170 Km. Doble Placido Rosas (Dragón). La prueba es fiscalizada por la F.C.T y Tres, F.U.C y CUJUCI Nacional.

Detalles de la etapa de hoy:

A las 7:30 horas será la concentración en la pista del Polo Deportivo .

. A las 8:00 horas se sale a tren controlado de la misma, se toma a la derecha por Valentín Olivera Ortuz hasta intersección con ruta 17, Km 288,300 donde se realizará la largada oficial.

hasta intersección con donde se realizará la largada oficial. Se circula por esta hasta el mojón Km 298 , cuando van 10 km de carrera, Embalaje Cima .

, cuando van 10 km de carrera, . Se continúa hacia empalme y se toma ruta Nº18 .

. En el mojón km 326, segundo embalaje Cima , van 38 km de carrera.

, van 38 km de carrera. En el mojón km 341,800, frente a la ciudad de Vergara , embalaje por el premio Sprinter , van 53 km de carrera.

, , van 53 km de carrera. Se continúa por ruta 18 hasta llegar a pueblo Rincón , donde se realiza un embalaje Especial .

, donde se realiza un . Se continúa por esta ruta hasta el mojón km 374, segunda entrada a Placido Rosas , donde se toma de retorno por el mismo recorrido.

, donde se toma de retorno por el mismo recorrido. Frente a Rincón , embalaje por el premio Sprinter .

, . Frente a rotonda de Vergara culminan los Junior .

. En empalme se continúa por la derecha y se ingresa a ruta 17 y en el km 299 se realiza embalaje especial .

. Se continúa por la misma, hasta llegar a Valentín Olivera Ortuz , donde se gira a la izquierda y por esta se ingresa a la pista, yendo directamente al punto terminal de la competencia.

, donde se gira a la izquierda y por esta se ingresa a la pista, yendo directamente al punto terminal de la competencia. La caravana se desvía al llegar a la intersección de ruta 17 y Andrés Cheveste a la izquierda.

a la izquierda. Definición de la prueba, a igualdad de tiempo se toma la suma de puestos de cada etapa y de mantenerse igualdad, mejor ubicación de última etapa.

Semifinales: Ferro Carril a un paso de la final, Universitario y Juventus igualados

El Campeonato Salteño de Básquetbol de Primera División 2024/2025 entró en su fase definitoria con la disputa de las semifinales. La serie clásica entre Ferro Carril y Salto Uruguay tiene por ahora un tinte franjeado, ya que Ferro Carril venció en los dos primeros juegos, el primero en el Polideportivo y el segundo en el Galbarini. La otra serie tuvo la victoria de Universitario ante Juventus en cifras de 81 a 79, igualando la serie ya que en el primer juego la victoria había sido de Juventus.

Partidos:

Fecha Partido Lugar Segunda Semifinal Salto Uruguay 79 – Ferro Carril 87 Polideportivo de Ferro Carril Segunda Semifinal Universitario 81 – Juventus 79 Gimnasio Héctor ‘Chochó’ Llona Tercera Semifinal (Lunes 13/1) Ferro Carril – Salto Uruguay Polideportivo de Ferro Carril Tercera Semifinal (Martes 14/1) Juventus – Universitario Gimnasio Héctor ‘Chochó’ Llona Cuarta Semifinal (Jueves 16 /1) Salto Uruguay – Ferro Carril Gimnasio Juan J. Galbarini Cuarta Semifinal (Viernes 17/1) Universitario – Juventus Gimnasio de Universitario Quinta Semifinal (Lunes 20/1) Ferro Carril – Salto Uruguay Polideportivo de Ferro Carril Quinta Semifinal (Martes 21/1) Juventus – Universitario Gimnasio Héctor ‘Chochó’ Llona

Liga Uruguaya: Nacional líder invicto

Nacional derrotó el viernes a la noche a Hebraica Macabi (101-88) y sigue siendo el único invicto de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Peñarol, por su parte, venció a Urupán en Pando (105-83). Urunday Universitario se quedó con la victoria ante Trouville (71-68), en tanto que Aguada le ganó a Defensor Sporting (89-85).

Comunicado Oficial del Club Atlético Chaná.

Queremos aclarar de manera categórica y transparente que el acuerdo firmado con El Dorado no implicó la venta de la propiedad de nuestra cancha, el Estadio Humberto Forti. Este acuerdo, fruto de años de trabajo y dedicación de la actual Directiva, asegura la permanencia de nuestra cancha como parte fundamental del patrimonio del Club Atlético Chaná.

Además, este proyecto es una oportunidad histórica para nuestro club y nuestra comunidad deportiva de nuestro Club y Salto todo ya que contempla la construcción de un estadio modelo.

Será un espacio que llenará de orgullo a todos los chanaenses, equipado con modernas instalaciones como vestuarios para locales, visitantes y jueces, salas de entrenamiento físico, baños de alta calidad, accesibilidad para personas con capacidades diferentes, sala de capacitaciones, etc.

Este nuevo diseño del Estadio Humberto Forti no solo fortalecerá nuestra infraestructura, sino también nuestra identidad como símbolo del esfuerzo y los valores que siempre nos han representado y llevamos casi 100 años construyendo día a día.

Invitamos a toda la familia chanaense a unirse en este emocionante proyecto, que marcará un antes y un después en la historia de nuestro querido club y de nuestra ciudad.

¡Juntos hacemos crecer al Chaná de siempre hacia el futuro que soñamos!

A los socios, jugadores, cuerpo técnico y a toda la ciudad de Salto:

Comisión Directiva

Club Atlético Chaná